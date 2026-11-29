جوان آنلاین: از شبکه المسیره، المشاط در سخنانی به مناسبت پنجاهمین سالگرد استقلال یمن، افزود: دریای سرخ و باب المندب تا زمان پایان تجاوز و لغو محاصره یمن، برای کشتی‌های عربستان نا امن است.

وی اضافه کرد: ما از ابتدا از طریق تیم مذاکره کننده خود، به صورت مسئولانه از همه تلاش‌ها برای صلح استقبال کردیم.

المشاط گفت: حاصل تلاش تیم مذاکراتی ما، مجموعه‌ای از موضوعات بود که توسط سلطنت عمان به دولت عربستان ابلاغ شد که تاکنون عربستان به این مسائل واکنشی نشان نداده است.

وی بیان کرد: بازگشایی همه فرودگاه‌ها و عدم حمله به آنها از سوی عربستان و یمن و پایان دادن به هر اقدامی که برخلاف این مساله است، بازگشایی بنادر دو کشور و عدم حمله به آنها و پایان داده به محاصره و پایان دادن به هر اقدامی که از اجرای این مساله جاوگیری می‌کند، صادرات نفت دو کشور و عدم جلوگیری از آن و پرداخت حقوق کارمندان در سراسر یمن نمونه‌ای از مسائل منتقل شده به عربستان بود.

رئیس جمهور یمن گفت: آزادسازی همه اسیران دوطرف، لغو همه اقداماتی که به شهروندان دو کشور در داخل و خارج آسیب می‌زند و برقراری آتش بس فراگیر زمینی، دریایی و هوایی از دیگر بند‌های طرح یمن بود.

المشاط افزود: با توجه به نادیده گرفته شدن طرح عادلانه یمن توسط عربستان و با ادامه جنایت‌های وحشتناک روزانه این کشور در یمن، ما چاره‌ای غیر از تلاش برای شکستن محاصره یمن و پایان دادن به تجاوز عربستان نداریم.

وی اضافه کرد: ما تاکید می‌کنیم که ملت مظلوم یمن بدون هیچ توجیهی مورد تجاوز قرار گرفته است و هیچ طمع ورزی و دشمنی با هیچ کشوری از کشور‌های همسایه غیر از کشور متجاوز به خود، ندارد.

المشاط تصریح کرد: عملیات نیرو‌های مسلح یمن فقط تجهیزات و نیرو‌های عربستان را هدف قرار می‌دهد و فرزندان استان‌های جنوبی، شرقی و دیگر استان‌ها را هدف قرار نمی‌دهد.

وی گفت: از ساکنان استان‌های جنوبی و شرقی و همه استان‌های تحت اشغال عربستان می‌خواهیم که در مقابل دشمن که سراسر یمن را از شمال تا جنوب و شرق تا غرب آن هدف قرار می‌دهد، بایستند.