جوان آنلاین: پایگاه خبری وای نت اعلام کرد به نقل از منابع خود مطلع شده است که نتانیاهو در گفت‌و‌گو‌های خود شرط کرده است که در صورت بروز بحران امنیتی وی نخست وزیری را تا زمان پایان آن بحران به عهده داشته باشد.

به گزارش تسنیم، منابع مذکور با اشاره به بیانیه‌ای که نتانیاهو اخیرا منتشر کرده نوشتند، او در این بیانیه تاکید کرد: آمادگی دارد تا پست نخست وزیری را چرخشی بپذیرد و حتی این چرخش بعد از نخست وزیر گادی آیزنکوت رئیس حزب یاشار انجام شود، اما در صوروت وقوع بحران و جنگ احتمالی امکان شکل گیری چرخش وجود نخواهد داشت و باید تا پایان بحران او نخست وزیر باقی بماند، پیش شرطی که گفته می‌شود آیزنکوت به شدت با آن مخالف است.