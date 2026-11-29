دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در واکنش به اظهارات یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان مبنی بر اینکه ثبات در اروپا فقط در رویارویی با روسیه حاصل می‌شود، گفت که اگر این اظهارات صحت داشته باشد، نشان‌دهنده بی‌اطلاعی عمیق گوینده این مطلب است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پسکوف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به سخنان وادفول که پیش‌تر مدعی شده بود که صلح و ثبات در اروپا تنها از طریق رویارویی با مسکو قابل دستیابی است، گفت: امیدوارم این سخنان به درستی نقل نشده باشند، زیرا اگر این اظهارات به درستی نقل شده باشد، نشان‌دهنده بی‌اطلاعی عمیق فردی است که این کلمات را بر زبان آورده است.

در همین ارتباط یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه نیز در واکنش به این اظهارات، با تردید پرسید که آیا فرد مذکور هنگام بیان این سخنان، در حالت هوشیاری کامل یا وضعیت ذهنی متعادل بوده است یا خیر.

به نوشته خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار‌ها به تفصیل توضیح داده است که روسیه هیچ قصدی برای حمله به کشور‌های عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ندارد؛ با این حال سیاستمداران غربی اغلب با توسل به شبح یک تهدید خیالی، سعی در ترساندن مردم خود دارند؛ اقدامی که اغلب با هدف منحرف کردن افکار عمومی از مسائل داخلی صورت می‌گیرد.

الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه پیش‌تر در واکنش به اظهارات سیاستمداران اروپایی درباره تمایل آنها به گفت‌و‌گو با روسیه برای حل مناقشه اوکراین، تاکید کرده بود که درخواست‌های اتحادیه اروپا برای برقراری صلح هیاهوی رسانه‌ای است.

گروشکو در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: سخنان سیاستمداران اروپایی درباره حل مناقشه اوکراین پوچ، توخالی و بی‌معنی است.

معاون وزیر خارجه روسیه همچنین با بیان اینکه خط مشی اتحادیه اروپا در برابر مسکو در حقیقت با سیاست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) همسو است، خاطرنشان کرد: هدف آنها از این اقدامات، طولانی کردن درگیری اوکراین به منظور تحمیل شکست راهبردی به روسیه است.