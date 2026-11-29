یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا ضمن انتقاد از جنگ علیه ایران، گفت که با ورود آمریکا به این جنگ مخالف بود و در عین حال اذعان کرد که ایالات متحده در این جنگ گرفتار شده است.

جوان آنلاین: رو خانا، نماینده دموکرات در ایالت کالیفرنیا شامگاه یکشنبه در مصاحبه‌ای با برنامه «ملاقات با مطبوعات» از شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز عنوان کرد: «من و همکارانم پیشگام طرح قطعنامه اختیارات جنگی علیه ایران بودیم و اگر قطعنامه تصویب می‌شد، اکنون در چنین وضعیتی گرفتار نشده بودیم.»

به گزارش ایسنا، این نماینده دموکرات در ادامه تاکید کرد: «من همچنین در کنار توماس مَسی (نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی) درباره پرونده‌های اپستین (مجرم جنسی) ایستادم. علاوه بر این، بار‌ها گفته‌ام که نباید هیچ‌گونه کمک نظامی برای تامین تسلیحاتی که غیرنظامیان را می‌کشند اختصاص داده شود و نباید هیچ کمکی به اسرائیل ارائه کنیم.»

رو خانا همچنین گفت: «من در ۲۷ سالگی و در مخالفت با نخستین جنگ عراق وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شدم. با برنی سندرز (سناتور مستقل آمریکایی) همکاری کردم تا به جنگ یمن پایان دهیم. با توماس مَسی همکاری کردم تا مانع ورود آمریکا به جنگ علیه ایران شویم. من همچنین به طرح کمک‌های بی‌قیدوشرط جو بایدن رئیس‌جمهور سابق آمریکا به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل رای مخالف دادم.»

او در این باره افزود: «فکر می‌کنم مردم آمریکا به‌ویژه جوانان از اینکه پول کشورشان صرف این جنگ‌های خارجی می‌شود، خسته شده‌اند. آنها رهبرانی می‌خواهند که بگویند دیگر هیچ جنگ خارجی در کار نخواهد بود. بیایید به‌جای آن، در داخل کشور خودمان روی اشتغال، خدمات درمانی و مراقبت از کودکان سرمایه‌گذاری کنیم.»

این نماینده دموکرات در پایان با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و شکست جمهوری‌خواهان گفت: «با این حال، معتقدم افراد بسیار توانمندی در اختیار داریم و به آینده این کشور امیدوارم. پس از این انتخابات نیز امیدوارم نسل جدیدی از رهبران بتواند بخشی از شکاف‌های موجود در جامعه را ترمیم کند و چشم‌اندازی اقتصادی، جسورانه و رو به آینده ارائه دهد؛ چشم‌اندازی که به مردم امکان دهد در اقتصاد مدرن امروز به موفقیت دست پیدا کنند.»