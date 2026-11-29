رضا قیطاسی با شکست دو حریف روس در دیدار‌های ماقبل فینال و فینال رقابت‌های برترین‌های اوزان سنگین مسابقات جهانی چوب‌کشی، برای دومین روز متوالی مدال طلای جهان را از آن خود کرد.

جوان آنلاین: در روز پایانی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ مس رستلینگ (چوب کشی) در کازان روسیه، رضا قیطاسی در ادامه درخشش خود در هشتمین دوره مسابقات جهانی، با کسب دومین مدال طلای خود، بار دیگر قدرت‌نمایی کرد.

مرد ۱۷۳ کیلویی ایران، امروز در رقابت‌های برترین‌های اوزان سنگین، دو حریف روس خود را در مراحل ماقبل فینال و فینال برد و به دومین مدال طلای خود در این مسابقات رسید.

این موفقیت در ادامه قهرمانی روز گذشته قیطاسی در وزن ۱۲۵+ کیلوگرم رقم خورد؛ جایی که او در دیدار فینال با شکست ویکتور کولیبابچوک، نماینده روسیه، به مدال طلای جهان دست یافت.

رضا قیطاسی تنها نماینده ایران در مسابقات جهانی مس رستلینگ بود که توانست نخستین مدال طلای تاریخ چوب کشی ایران در مسابقات جهانی را به نام خود ثبت کند.