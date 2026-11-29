تیم فوتبال العین با پیروزی ۲ بر یک مقابل شباب الاهلی، قهرمان سوپرکاپ امارات شد.

جوان آنلاین: فینال سوپرکاپ امارات امشب یکشنبه با برتری ۲ بر یک العین مقابل شباب الاهلی به پایان رسید تا جام قهرمانی به العین برسد.

سعید عزت‌اللهی در این مسابقه برای شباب الاهلی گلزنی کرد، اما حسین رحیمی و آنتونیو رودیگر گل‌های العین را به ثمر رساندند تا نتیجه به سود این تیم رقم بخورد.

اتفاق تلخ مسابقه برای فوتبال ایران، مصدومیت عزت‌اللهی در دقیقه ۴۱ بود. هافبک ملی‌پوش شباب الاهلی پس از آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه زانو، نتوانست به بازی ادامه دهد و با برانکارد از زمین خارج شد. او هنگام ترک زمین به شدت ناراحت بود و سردار آزمون نیز برای دلداری دادن به هم‌تیمی خود به سمت او رفت. شدت و مدت دوری عزت‌اللهی از میادین پس از انجام بررسی‌های پزشکی مشخص خواهد شد.