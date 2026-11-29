جوان آنلاین: اولاف شولتز صدراعظم پیشین آلمان در سخنانی در مجمع سیاست خارجی برلین که از سوی رسانه دویچه وله به صورت زنده پخش شد، در سخنانی ادعاکرد: پوتین نمی‌خواست اوکراین عضو ناتو شود. رئیس جمهور آمریکا یعنی بایدن در ژنو به او گفت، رئیس جمهور فرانسه (ماکرون) به او گفت، و من هم به او گفتم که چنین موضوعی در دستور کارمان نیست.

صدراعظم پیشین آلمان مدعی شد: ما این مسئله را به طور علنی اعلام کرده بودیم. با این حال، آنها بعداً مدعی شدند که اوکراین قرار بود به ناتو بپیوندد و همین موضوع دلیل آغاز جنگ بوده است. اما این حقیقت ندارد. هدف صرفاً تصرف اوکراین بود! پوتین می‌خواهد به قرن‌های هفدهم، هجدهم یا نوزدهم بازگردد؛ به دنیایی که در آن روسیه، آلمان، انگلیس، فرانسه و دیگر قدرت‌ها، خودشان به تنهایی درباره همه چیز تصمیم می‌گرفتند.

اولاف شولتز با تکرار مواضع روسیه هراسانه این کشور ادعا کرد: پوتین مدعی بود که برنامه‌هایی برای استقرار موشک‌های میان‌برد و دوربرد در اوکراین وجود دارد، اما در واقع چنین برنامه‌ای در کار نبود و کسی هم خواهان آن نبود. او به دنبال خلع سلاح کامل اوکراین بود و همچنین از «نسل‌کشی روس‌ها» سخن می‌گفت. به عبارت دیگر، تمام این ادعا‌ها نادرست بودند. ما ساعت‌های متمادی در این باره گفت‌و‌گو کردیم؛ تمام این موارد مورد بحث قرار گرفتند و مشخص شد که هیچ‌کدام حقیقت ندارند. روسیه همواره بزرگ‌ترین کشور در قاره اروپا باقی خواهد ماند. اوکراین دومین کشور بزرگ است. رابطه‌ای وجود خواهد داشت. باید رابطه‌ای در کار باشد و این رابطه باید کارآمد باشد.