سخنگوی دولت تأکید کرد: در روز چهارشنبه فعالیت مراکز خدماتی، درمانی، نظامی، انتظامی و امدادی به‌صورت معمول برقرار خواهد بود.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امشب (یکشنبه ۸ آذر) با اشاره به برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در روز‌های ۱۲ و ۱۳ آذرماه در تهران اظهار کرد: به‌منظور برگزاری مناسب این اجلاس و تسهیل رفت‌وآمد مهمانان خارجی و همچنین جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان تهرانی، امروز در دولت مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و نهاد‌های عمومی شهر تهران در روز ۱۱ آذرماه تعطیل باشند.

فعالیت مجازی مدارس و دانشگاه‌ها

وی با اشاره به نحوه فعالیت مراکز آموزشی در این روز اظهار کرد: مدارس و دانشگاه‌ها به‌صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.

مراکز درمانی و امدادی تعطیل نیستند

سخنگوی دولت همچنین تأکید کرد: فعالیت مراکز خدماتی، درمانی، نظامی، انتظامی و امدادی به‌صورت معمول برقرار خواهد بود.