جوان آنلاین: درحالی‌که نتانیاهو با اعلام آمادگی برای تشکیل کابینه‌ای فراگیر با آیزنکوت تلاش داشت از طریق سازوکار چرخشی، مسیر بازگشت یا ماندن خود در نخست‌وزیری را هموار کند، منابع عبری دیروز از مخالفت ائتلاف رقیب با این پیشنهاد و توقف مذاکرات با حزب لیکود خبر دادند. بر این اساس، بلوک مخالفان درصدد است بدون مشارکت راست‌گرایان، طی روز‌های آینده برای تشکیل کابینه احتمالی خود تلاش کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر مستقر رژیم صهیونیستی که پس از سه دهه حضور در قدرت حاضر به کناره‌گیری و واگذاری میدان به رقبا نیست، در فاصله کمتر از یک هفته تا پایان مهلت گادی آیزنکوت برای تشکیل کابینه ائتلافی، سرانجام از آمادگی خود برای تشکیل «کابینه وحدت ملی» خبر داد، اقدامی که البته مشروط به پذیرش شروط و ملاحظات مورد نظر اوست.

نتانیاهو شنبه شب به آیزنکوت، رئیس حزب یشار و مأمور تشکیل کابینه، پیشنهاد کرد با تشکیل «دولت وحدت ملی»، طرح نخست‌وزیری چرخشی را کلید بزنند. بر اساس پیشنهاد نتانیاهو، دو سال اول دوره نخست‌وزیری سهم آیزنکوت و دو سال بعدی سهم نتانیاهو خواهد بود. به گزارش رسانه‌های عبری، نتانیاهو به آیزنکوت پیشنهاد داد که پیش از آغاز دوره چرخشی نخست‌وزیری به مدت چهار ماه در سمت خود باقی بماند تا وضعیت در قبال ایران روشن شود. بر اساس این گزارش نتانیاهو اصرار دارد که در این چهار ماه مدیریت هرگونه تحول امنیتی احتمالی در قبال ایران برعهده وی باشد و با آغاز دوره چرخشی پیش از پایان این مدت موافقت نخواهد کرد.

نتانیاهو امیدوار بود پیشنهادش از سوی رقبای سیاسی پذیرفته شود، اما آیزنکوت و هم‌پیمانانش این پیشنهاد را رد کردند. به گزارش هاآرتص، حزب «یاشار» روز یک‌شنبه پس از پایان مذاکرات با حزب لیکود به ریاست نتانیاهو اعلام کرد که دیگر گفت‌وگویی با این حزب انجام نخواهد داد. منابع آگاه از روند مذاکرات اعلام کردند که آیزنکوت تصمیم گرفته است تلاش‌ها برای تشکیل کابینه با احزاب هم‌پیمان خود را پیش ببرد؛ هرچند راه پیوستن لیکود به کابینه در مراحل بعدی را همچنان باز گذاشته است.

پس از انتشار خبر توقف مذاکرات با حزب لیکود، آیزنکوت با نفتالی بنت، رهبر حزب «باهم»، دیدار کرد تا گفت‌و‌گو‌ها برای دستیابی به توافق ائتلافی را پیش ببرد. این دیدار پس از مذاکرات پیشین میان تیم‌های مذاکره‌کننده دو حزب انجام شد، مذاکراتی که به گفته هر دو طرف، پیشرفت قابل‌توجهی در آن حاصل شده بود.

بی‌اعتمادی رقبا به نتانیاهو

با وجود تلاش‌های نتانیاهو، اردوگاه مخالف در واکنش به پیشنهاد او اعلام کرد که اعتمادی به نخست‌وزیر مستقر ندارند. ائتلاف آیزنکوت تأکید کرده‌اند پیشنهاد نخست‌وزیری چرخشی «موضوعیت ندارد». آنها تأکید کردند: «ما به نتانیاهو اعتماد نداریم و هیچ قصدی برای پیوستن به دولت وحدت ملی یا توافق چرخشی با او نداریم.» برخی از مقامات این ائتلاف گفته‌اند: «آیزنکوت تحت تأثیر نخست‌وزیری چرخشی قرار نخواهد گرفت، زیرا معتقد است باید تغییری ایجاد شود.»

در این باره یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها گفت: دیگر کافی است؛ نتانیاهو باید به حیله‌گری و روش‌های فریبکارانه خود پایان دهد. وظیفه ما احترام به اراده رأی‌دهندگان و تشکیل کابینه تغییر و نجات است. یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق اسرائیل نیز پیشنهاد نتانیاهو را «فریبکاری آشکار از سوی فردی باتجربه در فریب دادن همه شرکایش و نقض تمامی توافق‌ها» دانست.

علاوه بر رهبران احزاب رقیب، سایر مقامات امنیتی و سیاسی اسرائیل هم تحرکات نتانیاهو را فریبکارانه توصیف کرده‌اند. ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل با یادآوری تجربه‌ای از ۲۸ سال پیش، گفت در آن زمان نیز نتانیاهو در آستانه شکست خود پیشنهاد مشابهی را مطرح کرده بود، اما وی آن را نپذیرفت. باراک با اشاره به پاسخ خود در آن مقطع از تریبون کنست گفت: «این پیشنهاد بسیار دیر و بسیار ناچیز است. باید نتانیاهو را ساقط کرد، نه اینکه نجاتش داد.»

اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته ارتش صهیونیستی نیز دیروز طی مقاله‌ای در معاریو نوشت: «نتانیاهو تلاش دارد گادی آیزنکوت را در دامی احمقانه گرفتار کند؛ آن هم پیش از آنکه آیزنکوت اعلام کند موفق به تشکیل کابینه شده است». این ژنرال صهیونیست تأکید کرد: «روش‌های فریبکارانه‌ای که نتانیاهو به آنها متوسل می‌شود، هیچ حد و مرزی ندارد. او برای ادامه حضور در منصب نخست‌وزیری دست به هر کاری می‌زند و با تمام توان به این جایگاه چسبیده تا به هدف خودش برسد.»

مفاد شروط نتانیاهو نشان می‌دهد که او تمایل چندانی به تشکیل کابینه با رقبای خود ندارد و صرفاً تلاش می‌کند با طرح پیشنهاد‌هایی مبهم و محدود، مدت بیشتری در قدرت بماند و در صورت فراهم شدن شرایط، برنامه‌های خود علیه ایران را از سر بگیرد. در مقابل، مخالفان که با سیاست‌های تنش‌زای او مخالفند سعی دارند با تشکیل کابینه‌ای بدون حضور راست‌گرایان به حضور نتانیاهو در قدرت پایان دهند. با این حال، نتانیاهو اخیراً تهدید کرده بود که در صورت تشکیل کابینه از سوی آیزنکوت، برای فروپاشی آن تلاش خواهد کرد.