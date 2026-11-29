جوان آنلاین: عربستان دیروز گفت که جنگ یمن می‌تواند با پذیرش نقشه راه سازمان ملل از سوی یمن «همین فردا» تمام شود و از سوی دیگر، با تشدید حملات و ورود نیرو‌های پاکستانی به خاک خود، آرایش دفاعی‌اش را تقویت کرد. یمن روز یک‌شنبه با تهدید بندر جده، تصاعد رویارویی را یک درجه بیشتر کرد تا این پیام به ریاض منتقل شود که فشار بر شریان‌های اقتصادی یمن، از جمله بندر رأس‌عیسی، بدون پاسخ متقابل نخواهد ماند.

رویترز روز یک‌شنبه ۲۹ نوامبر از یک تحول تازه در تقابل ریاض و صنعا خبر داد: پس از آنکه ائتلاف تحت رهبری عربستان از غیرنظامیان خواست بندر رأس‌عیسی را تخلیه کنند و سپس از آغاز «پاسخ نظامی» خبر داد، یمنی‌ها اعلام کردند که بندر جده و دیگر بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ را هدف قرار خواهند داد. دولت یمن همچنین از شرکت‌های کشتیرانی خواسته کشتی‌های خود را از این بنادر خارج کنند و به کارکنان و ساکنان اطراف آنها هشدار داد منطقه را ترک کنند. این تهدید متقابل، معادله رویارویی را وارد فازی جدید می‌کند. رأس‌عیسی در استان حدیده، یکی از مهم‌ترین مسیر‌های ورود سوخت به مناطق تحت کنترل انصارالله است؛ اهمیت این بندر فقط به موقعیت جغرافیایی آن محدود نیست. گزارش اطلاعات دریایی شرکت ویندوارد نشان می‌دهد که طی فاصله ۱۶ سپتامبر تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۲ نفتکش تحریم‌شده حدود ۳میلیون و ۲۶۰هزار بشکه سوخت به این پایانه منتقل کرده‌اند؛ جزئیاتی که نشان می‌دهد رأس‌عیسی در شبکه تأمین سوخت مناطق تحت کنترل یمن اهمیت دارد. امریکا نیز در آوریل ۲۰۲۵ در عملیاتی گسترده به این پایانه حمله کرده بود و رژیم صهیونیستی در ژوئیه همان سال رأس‌عیسی را در کنار دو بندر دیگر یمن هدف قرار داد.

۷۵ درصد تجارت دریایی سعودی

نیرو‌های مسلح یمن دیروز هشدار دادند که تمامی بنادر دشمن سعودی در سواحل دریای سرخ و همچنین بندر جده هدف نیرو‌های یمنی خواهند بود؛ بندری که اهمیت آن برای عربستان به‌مراتب فراتر از یک مرکز تخلیه و بارگیری کالا است. حدود ۷۵ درصد تجارت دریایی ورودی از طریق بنادر این کشور از بندر جده عبور می‌کند. این بندر در زمینی به مساحت حدود ۱۲.۵ کیلومتر مربع و با ۶۲ اسکله فعالیت دارد و ظرفیت جابه‌جایی سالانه آن بیش از ۱۳۰ میلیون تن کالا اعلام شده است. در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز جده با جابه‌جایی بیش از ۵۴۰ هزار واحد کانتینری، رکورد ماهانه جدیدی ثبت کرد. معنای تهدید جده روشن است: یمن نشان می‌دهد که همان‌طور که ریاض می‌تواند با حمله به زیرساخت‌های سوختی یمن، فشار اقتصادی را بر زیرساخت‌های غیرنظامی افزایش دهد، بنادر تجاری عربستان نیز از دسترس تهدید‌های نظامی خارج نیستند. حتی بدون وقوع حمله، هشدار به کشتی‌ها برای ترک بندر می‌تواند هزینه بیمه، حمل‌ونقل و ریسک فعالیت شرکت‌های بین‌المللی را افزایش دهد.

۶۰ کیلومتر تا عدن

معادله تصاعد جدید در شرایطی است که فشار نظامی بر عربستان افزایش یافته است. رویترز روز یک‌شنبه از رهگیری چند پرتابه، از جمله یک موشک کروز در مسیر ریاض و یک موشک بالستیک در استان جازان خبر داد. یمن نیز گفته که به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، پالایشگاه آرامکو در جازان، دو نیروگاه برق و تأسیسات گازی حویه حمله کرده است. پالایشگاه جازان با ظرفیت فرآوری روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت، یکی از زیرساخت‌های مهم انرژی عربستان است. با تشدید حملات، ژنرال ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی، روز یک‌شنبه در گفت‌و‌گو با رویترز اعلام کرد جنگ می‌تواند در صورت پذیرش نقشه راه مورد حمایت سازمان ملل از سوی نیرو‌های یمن، «فردا» پایان یابد؛ موضعی که می‌تواند نشانه افزایش فشار‌ها بر ریاض باشد. او تأکید کرد: «بهترین راه‌حل، راه‌حل سیاسی است»، اما بلافاصله این را هم افزود که ائتلاف تا زمان دستیابی به توافق، فشار نظامی را ادامه خواهد داد. المالکی همچنین عدن، مقر دولت مورد حمایت عربستان، را «خط قرمز» ریاض خواند؛ به‌ویژه آنکه نیرو‌های انصارالله اکنون به حدود ۶۰کیلومتری این شهر رسیده‌اند.

تشدید و تصاعد تنش بین طرفین، تصویری متعارض از سیاست عربستان ارائه می‌دهد. ریاض همچنان از موضع قدرت درباره ادامه جنگ و حمایت از دولت مستقر در عدن سخن می‌گوید، ولی باز گذاشتن مسیر مذاکره و تأکید بر امکان پایان فوری جنگ نشان می‌دهد هزینه‌های ادامه درگیری نیز در محاسبات آن جایگاه مهمی پیدا کرده است. المالکی در موضع‌گیری دیروز خود بروز دو مورد اختلال در هماهنگی نیرو‌های ائتلاف طی سه ماه گذشته را پذیرفت، ولی ادعا کرد که این مشکلات در حال برطرف شدن است. گزارش‌ها درباره ورود نیرو‌های ارتش پاکستان نیز قابل توجه است. ارتش پاکستان روز یک‌شنبه تأیید کرد که نیرو‌هایی را در چارچوب توافق‌های دفاعی موجود به عربستان اعزام کرده است. اگرچه اسلام‌آباد درباره تعداد نیروها، مأموریت و مدت استقرار آنها توضیحی نداده، اما هدف اعلام‌شده، تقویت توان دفاعی عربستان در برابر تهدید‌های امنیتی است.