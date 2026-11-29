جوان آنلاین: پرونده حقوقی تأثیر تحریم بر بیماران تالاسمی به سرانجام رسید. آن‌طور که مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران می‌گوید، پرونده شکایتی که با وکالت ۴۳۸ بیمار تالاسمی به انجمن تالاسمی ایران مطرح شده بود از شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در سال ۱۴۰۳ رأی گرفت. حالا هم پس از توقیف کشتی یونانی، پیگیری‌های لازم با دستور مقامات قضایی انجام شده و شورای عالی امنیت ملی نیز مجوز مربوطه را صادر کرده است. بر این اساس، ۲ میلیارد تومان برای هر بیمار اختصاص یافته است که در صورت واریز مبالغ از سوی بانک مرکزی، پرداخت‌ها از طریق انجمن تالاسمی طی دو تا سه هفته آینده انجام می‌شود.

تحریم‌ها از خطرات جدی و بزرگ‌ترین چالش‌های بیماران خاص در ایران به‌شمار می‌رود. بیماران تالاسمی از سال ۱۳۹۷ به صورت مستقیم هدف تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. تاکنون بیش از ۱۶۰۰ بیمار جان خود را از دست داده و بیش از ۱۴ هزار بیمار نیز آسیب جدی دیده‌اند. وضعیتی که جامعه تالاسمی ایران با آن مواجه است، مانند دو جنگ تحمیلی است که طی دو سال اخیر بر مردم ایران تحمیل شده و باید علل و ابعاد آن به‌طور جدی بررسی شود.

غرامت برای بیماران تالاسمی

حالا آن‌طور که یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران خبر می‌دهد انجمن در ارتباط با حقوقی آثار تحریم بر بیماران تالاسمی از شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در سال ۱۴۰۳ رأی گرفت. به گفته وی در مجموع، ۴۳۸ بیمار تالاسمی به انجمن وکالت داده بودند و مبلغی که بابت پرونده آثار تحریم به انجمن اختصاص یافته، ۸۷۶ میلیارد تومان است. با توجه به اینکه تحریم‌ها همچنان ادامه دارد، در حال تدارک دادخواست جدید و اخذ وکالت از بیماران تالاسمی سراسر کشور هستیم که به هر دلیلی در پرونده قبلی موفق به ارائه وکالت نشده بودند.

احمد قویدل، مشاور مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در امور دارویی و درمان نیز درباره پرونده تأثیر تحریم بر بیماران تالاسمی گفت: «۴۳۸ بیمار در مجموع ۲۳ هزار بیمار تالاسمی در کشور مشمول دریافت غرامت شده‌اند. این در حالی است که سایر بیماران نیز در شرایط مشابه قرار دارند. بنابراین قوه قضائیه این امکان را فراهم کرده است که سایر بیمارانی که آسیب دیده‌اند نیز برای استفاده از این ظرفیت اقدام کنند و روندی که در شعبه ۵۵ آغاز شده، ادامه داشته باشد.» به گفته وی، ۳۲۳ نفر از افرادی که مشمول دریافت غرامت شده‌اند در قید حیات هستند. همچنین تعداد فوتی‌های اولیه و ثانویه که مشمول غرامت شده‌اند، به ترتیب ۹۱ و ۲۷ نفر است. منظور از فوت ثانویه، افرادی هستند که در طول دادرسی فوت کرده‌اند.

پیگیری برای ورود یک دارو به کشور

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران درباره محدودیت‌های ایجاد شده از سوی کشور‌های اروپایی و امریکایی در حوزه بیماران تالاسمی گفت: «حدود دو هفته پیش، پس از هفت تا هشت ماه پیگیری، شرکتی امریکایی که جدیدترین قرص درمان تالاسمی در دنیا را تولید می‌کند، وعده داده بود، اما به یک‌باره شرکت امریکایی طی ایمیلی اعلام کرد به دلیل شرایط جاری میان ایران و امریکا، در این مقطع از فروش دارو به ایران خودداری می‌کند و عملاً مسیر ورود این دارو به کشور را بست.»

عرب درباره پیگیری‌ها توضیح داد: «در واکنش به این اقدام، نامه‌ای حقوقی برای شرکت ارسال و اعلام کردیم که حق سلامت را نمی‌توان در شرایط تحریم نادیده گرفت و این شرکت با توجه به مسئولیت مدنی و اجتماعی خود در قبال بیماران سراسر دنیا باید دارو را در دسترس بیماران ایرانی نیز قرار دهد، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»

رایگان شدن هزینه‌های ۲ دارو

به گفته عرب، براساس پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری سازمان‌های بیمه‌گر، دو قلم از هزینه‌های دارویی بیماران رایگان شد. وی با بیان اینکه پکیج تزریق دارو‌های بیماران نیز رایگان شده است.

عرب با بیان اینکه مشکلات در زمینه تأمین دارو‌های وارداتی همچنان برقرار است، گفت: «دارو‌هایی مانند «دسفرال» و «جیدنیو»، جزو دارو‌های وارداتی مورد نیاز بیماران تالاسمی هستند. تخصیص ارز این دارو‌ها به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب سازمان غذا و دارو با تأخیر مواجه شد. پس از پیگیری‌های انجام‌شده و بعد از حدود ۱۰ ماه، تخصیص ارز برای تأمین داروی جیدنیو با دستور وزیر بهداشت مورد تأیید قرار گرفت تا فرآیند واردات آغاز شود.»

وی درباره ضرورت تأمین داروی جیدنیو توضیح داد: «در حال حاضر، حدود ۶ هزار بیمار کمتر از ۱۸ سال در کشور حضور دارند که به شدت آسیب‌پذیر هستند. همچنین حدود ۵ هزار بیمار مبتلا به تالاسمی در کشور داریم که نیازمند داروی جیدنیو هستند. اگر دسترسی این بیماران به دارو‌های خوراکی و تزریقی قطع شود، نتیجه‌ای جز به خطر افتادن جان بیماران نخواهد داشت.»

ضرورت پوشش بیمه‌ای تمام دارو‌ها

به گفته عرب، حدود ۳۰ درصد بیماران تالاسمی به دارو‌های خارجی نیاز دارند و وزارت بهداشت باید این نیاز را به رسمیت بشناسد. نمی‌توان داروی خارجی را وارد کرد و ارز کشور را به آن اختصاص داد، اما در نهایت فقط بیمارانی که توان مالی دارند بتوانند از آن استفاده کنند.

بنا به تأکید مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در حال حاضر، هر بیمار برای دریافت درمان استاندارد باید ماهانه حدود ۷۰ میلیون تومان هزینه کند. اگرچه دولت بخشی از هزینه‌ها را تقبل کرده، اما همچنان هزینه آزمایش‌ها، بررسی‌های تشخیصی و انواع تصویربرداری که برای شناسایی عوارض بیماری و پایش وضعیت بیماران در فواصل زمانی مشخص ضروری است، برعهده خود بیماران قرار دارد.