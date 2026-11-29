جوان آنلاین: فناوری هوش مصنوعی با فراهم کردن امکان پردازش داده‌های کلان، ظرفیت جدیدی برای ارائه خدمات متنوع و تسهیل امور روزمره شهروندان ایجاد کرده است. با وجود این، هوش مصنوعی تنها به توسعه مدل‌ها و الگوریتم‌ها محدود نمی‌شود؛ ارائه این فناوری در قالب خدمات، به زیرساخت‌های پردازشی، چارچوب‌های مشخص فعالیت و الزامات نظارتی نیاز دارد. بر همین اساس هم مجوز فعالیت نخستین اپراتور هوش مصنوعی کشور صادر شده تا چارچوبی را برای استفاده از این ظرفیت تعیین کند.

در ۲۹ مهر ۱۴۰۴، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی» را تصویب کرد. این مصوبه با هدف توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، ارتقای بهره‌وری صنایع، تسهیل دسترسی ذی‌نفعان به زیرساخت‌ها و سکو‌های بومی پردازش هوشمند، استفاده بهینه از ظرفیت‌های محاسباتی کشور و فراهم‌سازی امکان ارائه و صادرات خدمات تخصصی هوش مصنوعی تدوین شده است. این خدمات شامل مدل‌های آماده و ازپیش‌آموزش‌دیده، تحلیل داده، سامانه‌های تصمیم‌سازی خودکار یا نیمه‌خودکار، تولید محتوای متنی، تصویری، ویدیویی و صوتی و بستر‌های توسعه، آموزش و استقرار مدل‌های هوش مصنوعی است. در عین حال پشتیبانی فنی و الزامات پایش، ارزیابی و تضمین کیفیت، اخلاق، شفافیت و ایمنی مدل‌ها و داده‌ها نیز در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تدوین چارچوبی برای استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی

حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در نشستی خبری با اشاره به رویکرد وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم گفت: «از ابتدای فعالیت این دولت و در این دوره وزارت ارتباطات بر استفاده از ابزار‌های در اختیار این وزارتخانه، به‌ویژه ظرفیت تنظیم‌گری برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و شکل‌گیری چارچوب مناسب توسعه هوش مصنوعی تأکید شده است.»

وی با بیان اینکه یکی از محور‌های مهم این رویکرد، سامان‌دهی داده‌های حاکمیتی و فراهم کردن امکان بهره‌گیری از آنها برای ارائه خدمات بهتر به مردم است، افزود: «سال‌ها بخش قابل توجهی از داده‌های دستگاه‌های اجرایی امکان انتشار یا استفاده مؤثر برای خدمت‌رسانی به مردم را نداشت، اما فناوری هوش مصنوعی با فراهم کردن امکان پردازش داده‌های کلان، ظرفیت جدیدی برای ارائه خدمات متنوع و تسهیل امور روزمره شهروندان ایجاد کرده است. از این‌رو، تدوین چارچوبی مشخص برای استفاده از این ظرفیت ضروری بود.»

فتاحی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی با حضور وزیر ارتباطات، معاونان این وزارتخانه و صاحب‌نظران حوزه هوش مصنوعی ادامه داد: «پس از تدوین چارچوب اولیه، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های فعالان بخش خصوصی، بازار و دانشگاه‌ها نیز در جلسات مختلف دریافت شد و براساس این نظرات، اصلاحات متعددی در متن انجام گرفت.» وی مشارکت ذی‌نفعان را از اصول محوری سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات دانست و تصریح کرد: «این وزارتخانه خود را موظف می‌داند که نظرات بخش خصوصی را در تدوین و اجرای مصوبات لحاظ کند، حتی پس از تصویب نیز اگر فعالان این حوزه نسبت به مفاد مصوبه ابهام یا دغدغه‌ای داشته باشند، موضوع را بررسی می‌کنیم و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را انجام خواهیم داد.»

بنا به تأکید فتاحی، سامان‌دهی و ایجاد چارچوب برای استفاده از داده‌های کلان نباید به مانعی برای فعالیت یا توسعه کسب‌وکار‌های بخش خصوصی تبدیل شود.

ضرورت شکل‌گیری اپراتور‌های هوش مصنوعی

در ادامه این نشست احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با اشاره به اهمیت توسعه ظرفیت‌های پردازشی به‌عنوان یکی از پیش‌نیاز‌های اصلی زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور گفت: «فراهم کردن دسترسی به زیرساخت‌های پردازشی، به‌ویژه در شرایط تحریم، محدودیت دسترسی و کمبود منابع متمرکز دولتی، یکی از نیازمندی‌های کلیدی کشور است.»

وی با اشاره به نقش شرکت‌های بزرگ و پیشران در شکل‌گیری زیست‌بوم‌های نوآوری افزود: «شرکت‌های لنگر می‌توانند با ایجاد ظرفیت‌های محوری در زنجیره ارزش خود، زمینه فعالیت و رشد شرکت‌های کوچک و متوسط را فراهم کنند و امکان تأمین نیاز‌های فناورانه این شرکت‌ها را در یک فضای رقابتی به وجود آورند.» چیت‌ساز با تشریح فلسفه صدور مجوز اپراتور هوش مصنوعی اظهار کرد: «هدف این است که تیم‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط، بدون نیاز به صرف سرمایه‌های کلان برای ایجاد زیرساخت‌های پردازشی، بتوانند نیاز‌های خود را از طریق اپراتور‌ها تأمین کنند. همچنین با توجه به اینکه محدودیتی در تعداد مجوز‌های اپراتوری پیش‌بینی نشده است، رقابت میان اپراتور‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و ارائه قیمت مناسب‌تر به کسب‌وکارها، به‌ویژه شرکت‌های نوپای فعال در زیست‌بوم فناوری، منجر شود.»

به گفته وی، کشور برای تحقق هوشمندسازی به ظرفیت پردازشی قابل توجهی نیاز دارد و انتظار می‌رود با شکل‌گیری اپراتور‌های مختلف و افزایش ظرفیت پردازش، زمینه توسعه سایر اجزای زیست‌بوم هوش مصنوعی نیز فراهم شود.

چیت‌ساز با تشریح لایه‌های مختلف زنجیره ارزش هوش مصنوعی گفت: «این زنجیره از تولید و توسعه پردازنده‌ها، طراحی تراشه و پردازنده‌های گرافیکی آغاز می‌شود و در ادامه به مراکز داده، حکمرانی داده، توسعه مدل‌های زبانی بزرگ و کوچک و در نهایت ارائه خدمات و کاربرد‌های هوشمند در زندگی مردم می‌رسد.»

طبق توضیحات وی در تقسیم کار نهادی و مأموریت‌های پیش‌بینی شده در قانون تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، وظایف دستگاه‌های مختلف در این حوزه مشخص شده است و ایجاد اپراتور هوش مصنوعی نیز یکی از تکالیف و مأموریت‌های مهم وزارت ارتباطات در مسیر توسعه این زیست‌بوم به‌شمار می‌رود.

مأموریت اپراتور هوش مصنوعی

همچنین محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه شرکت‌های دریافت‌کننده موافقت اصولی، نقش پیشران در توسعه این حوزه خواهند داشت، تصریح کرد: «شکل‌گیری اپراتور‌های هوش مصنوعی به معنای محدود کردن فعالیت شرکت‌های کوچک نیست، بلکه هدف ایجاد زمین بازی بزرگ‌تری است تا سایر شرکت‌ها نیز بتوانند از ظرفیت‌های ایجاد شده برای توسعه فعالیت و گسترش بازار خود استفاده کنند.»

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از برنامه‌ریزی برای انتشار نخستین فراخوان همکاری در حوزه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: «براساس توافق انجام‌شده، قرار است زیرساخت پردازشی به‌صورت رایگان در اختیار شرکت‌هایی قرار گیرد که توانمندی و ادعای مشخصی در زمینه توسعه خدمات هوش مصنوعی دارند. شرکت‌هایی که توانمندی آنها در این زمینه احراز شود، می‌توانند از این زیرساخت استفاده و خدمات خود را به سایر بخش‌ها عرضه کنند.» صدر تقویت زیرساخت‌های پردازشی، ارائه خدمات به دستگاه‌های دولتی، توسعه حکمرانی داده و گسترش مدل‌های زبانی را از محور‌های اصلی فعالیت در این حوزه برشمرد و افزود: «در کنار زیرساخت‌های پردازشی باید نیاز‌های دولت نیز از مسیر‌های مطمئن تأمین شود. در همین زمینه، موضوعاتی مانند خدمات پردازشی مبتنی بر GPU در کنار ابر دولت مورد توجه قرار دارد.»

وی با اشاره به اهمیت سامان‌دهی و بهره‌برداری از داده‌ها و توسعه مدل‌های زبانی بومی تأکید کرد: «مأموریت اپراتور هوش مصنوعی صرفاً به تأمین زیرساخت پردازشی محدود نیست و توسعه خدمات مرتبط با داده و مدل‌های زبانی نیز در این چارچوب مورد توجه قرار دارد. هدف آن است که با شکل‌گیری این ظرفیت پیشران، پروژه‌های اثرگذار در سطح ملی اجرا و دستاورد‌های کشور در این حوزه در عرصه‌های بین‌المللی نیز ارائه شود.»