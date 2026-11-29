سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به قرار داشتن پایگاه‌های امریکا در منطقه در تیررس ایران و تخریب یا غیرفعال‌شدن برخی از آنها، گفت: واشینگتن به دلیل این وضعیت به دنبال ایجاد پایگاه در مناطق دوردست، از جمله شاخ آفریقا و کنیا است.

به گزارش فارس، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت، با اشاره به سابقه دشمنی امریکا با ایران اظهار کرد: این دشمنی به کودتای ۲۸ مرداد و مقابله با دولت مردمی دکتر مصدق بازمی‌گردد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب‌هایی از جمله تهاجم رژیم بعث عراق، محاصره اقتصادی، دخالت‌های سیاسی، جنگ روانی و جنگ امنیتی ادامه یافت. وی با اشاره به حوادث سال‌های ۱۳۸۸، ۱۴۰۴ و وقایع ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت: ملت بصیر ایران در مقاطع مختلف با حضور آگاهانه و خودجوش به میدان آمدند و در ۲۲ دی‌ماه نیز حماسه دیگری را در تاریخ کشور ثبت کردند. محبی با تأکید بر اینکه شکست دشمن در عملیات نظامی قطعی است، اظهار کرد: اگر دشمن می‌توانست با اقدامات نظامی به اهداف خود برسد، جنگ را ادامه می‌داد و پس از ۱۲ روز آن را متوقف نمی‌کرد. همچنین اگر به تحقق اهدافش امیدوار بود، برای تفاهم‌نامه و توافق‌نامه به دنبال واسطه نمی‌رفت و پس از ۳۹ یا ۴۰ روز جنگ را به پایان نمی‌رساند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تردد شناور‌ها در تنگه هرمز گفت: پیش از جنگ رمضان، روزانه ۲۸۵ تردد انواع شناور‌ها در تنگه هرمز انجام می‌شد که ۲۳۲ مورد آن مربوط به امریکا بود؛ اما امروز حتی یک تردد هم از سوی امریکا در این محدوده انجام نمی‌شود. سخنگوی سپاه با اشاره به وضعیت پایگاه‌های امریکا در منطقه اظهار کرد: برخی از این پایگاه‌ها تخریب و برخی دیگر غیرفعال شده‌اند و امریکا به دلیل قرار داشتن پایگاه‌هایش در تیررس ایران، به دنبال ایجاد پایگاه در مناطق دوردست، از جمله شاخ آفریقا و کنیا، است.

محبی با اشاره به برنامه‌های دهه بصیرت و مقاومت گفت: نخستین وظیفه در این دهه، بصیرت‌بخشی و آگاهی‌بخشی به مردم و دومین وظیفه، گرامیداشت شهدایی است که جان خود را برای دفاع از کشور، نظام و مردم تقدیم کردند.

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر بازدارندگی حداکثری و در مرحله بعد بازدارندگی مطلق، تصریح کرد: بازدارندگی باید به نقطه‌ای برسد که دشمن حتی جرئت فکر کردن به تجاوز به کشور، چپاول منابع ملی و دست‌اندازی به داشته‌ها و دارایی‌های ایران را نداشته باشد. وی تقویت قدرت ملی را تنها راه بازدارندگی دانست و گفت: ایران باید هر روز قوی‌تر شود و یکی از عوامل مؤثر در این مسیر، آگاهی و بصیرت مردم برای شناخت ضرورت تقویت کشور و فلسفه این قدرت‌یابی است. سردار محبی با اشاره به ظرفیت تجمعات شبانه برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی، بر استفاده از این ظرفیت‌ها برای مشاوره، گفت‌وگوی سیاسی و پاسخ به شبهات و پرسش‌های مردم تأکید کرد. وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی، همگرایی و پرهیز از تفرقه افزود: به برکت خون شهدا، مقاومت مردم ایران و ایستادگی و دفاع جانانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، دشمن شکست خورده و ما پیروز مطلق جنگ هستیم.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه دشمنی امریکا در عرصه‌های مختلف ادامه خواهد داشت، بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد و گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای بصیرت‌افزایی جامعه استفاده کنیم تا دشمن نتواند شکست خود در میدان جنگ را با توطئه‌های دیگر جبران کند.