چرا امارات پس از کمتر از نیم‌قرن همچنان بر ادعای خود درباره مالکیت بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک اصرار می‌ورزد؟ چرا شورای همکاری خلیج فارس این ادعا را در بیانیه‌های پیاپی تکرار می‌کند و چرا نظام سلطه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای به‌عنوان صحنه‌گردانان اصلی به آن پشتوانه سیاسی می‌دهند؟ پاسخ را باید در اهمیت فراتر از اندازه این جزایر جست‌و‌جو کرد. آنها بخشی از موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز هستند، موقعیتی که تضعیف آن می‌تواند موازنه قدرت منطقه‌ای را تغییر دهد.

این سه جزیره در مجاورت یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان قرار دارند. تنگه هرمز مسیر عبور بخش مهمی از انرژی و تجارت دریایی جهان است و نبض اقتصادی جهان در این منطقه می‌زند و موقعیت جزایر، در پیوند با سواحل و ظرفیت‌های دریایی ایران، بر معادلات امنیت، پایش و بازدارندگی در این آبراه اثر مستقیم می‌گذارد. بنابراین، اهمیت آنها تنها به تمامیت ارضی محدود نیست؛ این جزایر بخشی از عمق راهبردی و قدرت دریایی ایران است و کاهش نقش ایران در این جغرافیا، به معنای تغییر یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های موازنه قدرت در منطقه خواهد بود. با این نگاه، استمرار ادعای امارات را نمی‌توان صرفاً اختلافی ارضی دوجانبه دانست. ابوظبی طی دهه‌ها کوشیده است با بین‌المللی‌کردن ادعای خود، برای آن پشتوانه سیاسی ایجاد کند؛ شورای همکاری نیز با تکرار این ادعا در بیانیه‌های رسمی، به آن بعدی منطقه‌ای داده است. حمایت قدرت‌های غربی از مواضع امارات و ترویج عنوان مجعول «خلیج عربی» به‌جای نام تاریخی خلیج فارس نیز در همین فضای سیاسی معنا پیدا می‌کند. مجموعه این اقدامات، در عمل به عادی‌سازی ادعا‌های ارضی و تضعیف جایگاه تاریخی و راهبردی ایران کمک می‌کند، مسیری که با منافع قدرت‌های خواهان مهار نفوذ ایران در منطقه هم‌راستاست.

جنگ اخیر اهمیت نظامی این جغرافیا را آشکارتر کرد. آسوشیتدپرس در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ از حملات امریکا به ابوموسی و تنب بزرگ و گمانه‌زنی درباره احتمال عملیات زمینی علیه جزایر خبر داد. نشریه تخصصی «پروسیدینگز» وابسته به نیروی دریایی امریکا نیز در آوریل سال جاری تصرف بوموسی و تنب‌ها را در شمار گزینه‌های احتمالی عملیات زمینی واشینگتن مطرح کرده بود. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که جزایر در محاسبات نظامی مربوط به هرمز جایگاهی جدی دارند. پیوند حملات به جزایر با فشار دریایی بر ایران اهمیت این جغرافیا را در راهبرد مهار قدرت کشور برجسته‌تر می‌کند.

موضع ایران در این باره کاملاً روشن است، هر سه جزیره جزء لاینفک سرزمین ایران است و حاکمیت ملی بر آنها موضوع معامله یا واگذاری به داوری قدرت‌های مداخله‌گر نیست. صیانت از این حق، البته به موضع‌گیری سیاسی محدود نمی‌شود، به راهبردی همه‌جانبه نیاز دارد که قدرت دفاعی، دیپلماسی فعال، حضور مؤثر و توسعه پایدار را در کنار یکدیگر قرار دهد.

از همین رو، نامگذاری ۹ آذر به‌عنوان روز جزایر سه‌گانه ایرانی فرصتی برای تبدیل این موضوع مهم حاکمیتی به آگاهی و مطالبه‌ای ملی است. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید ابعاد ژئوپلیتیکی و حقوقی آن را تبیین کنند؛ دستگاه دیپلماسی در برابر پرونده‌سازی‌ها و تحریف‌های سیاسی فعال باشد؛ رسانه‌ها اهمیت جزایر را از سطح خبر‌های مناسبتی فراتر ببرند و نهاد‌های دفاعی و اجرایی با هماهنگی و برنامه‌ریزی، همه ظرفیت‌های لازم برای حراست از آنها را به‌کار گیرند.

در کنار این اقدامات، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بندری، خدمات درمانی و آموزشی، حمایت از سکونت و معیشت مردم و حفاظت از محیط‌زیست جزایر باید در اولویت برنامه‌های اجرایی کشور قرار گیرد. مردم نیز با آگاهی و مطالبه‌گری، می‌توانند پشتوانه اجتماعی این راهبرد باشند. نیم‌قرن تداوم مناقشه، ضرورت یک نگاه ملی و راهبردی را یادآوری می‌کند: سه جزیره فقط میراث جغرافیایی ایران نیستند؛ بخشی از قدرت، امنیت و آینده دریایی کشورند. حراست از آنها باید از یک موضع اعلامی به برنامه‌ای مستمر، هماهنگ و قابل سنجش در همه ارکان کشور تبدیل شود.