جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی با کلیات طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات موافقت کردند که ضرورت اصلاح ساختار‌های اطلاعاتی کشور، استفاده از نیرو‌های متخصص و باتجربه، تقویت صیانت از کارکنان و ایجاد انسجام تشکیلاتی از محور‌های اصلی این طرح عنوان شده است؛ طرحی که به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با هدف پاسخگویی به تهدیدات نوظهور امنیتی و متناسب‌سازی ساختار وزارت اطلاعات با شرایط پیش‌رو تدوین شده و به گفته رئیس مجلس، آغاز آن با تدبیر و دستور رهبر معظم انقلاب بوده است.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار شد، با ۱۶۵ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، با کلیات طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات موافقت کردند.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در دفاع از این طرح گفت: اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات موضوعی بسیار مهم است که در این طرح باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا جمهوری اسلامی در شرایط پیش‌رو به اصلاح ساختار‌های اطلاعاتی کشور نیاز دارد که فقط نباید آن را منحصر به این طرح ببینیم. وی افزود: ما نیازمند اصلاح ساختار‌های اطلاعاتی، وظایف و مأموریت‌های وزارت اطلاعات هستیم و اگر بخواهیم با تهدیدات، به‌ویژه تهدیدات امنیتی برخورد کنیم، کما اینکه در شرایط کنونی شاهد تهدیدات نوظهوری هستیم، باید این ساختار را به گونه‌ای اصلاح کنیم که پاسخگو باشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ناکارآمدبودن قوانین قبلی را از دیگر علل اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات دانست و اظهار کرد: قانون انتخاب وزیر اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ بوده و تاکنون متناسب با نیاز‌های کنونی به‌روزرسانی نشده است. بنابراین، قطعاً امروز مجلس وظیفه دارد که نسبت به اصلاح قوانین جهت تخصصی‌ترشدن این وزارتخانه ورود پیدا کند، چراکه ما نمی‌توانیم در رأس یک وزارتخانه مهم و تأثیرگذار، تجربه، تخصص، تحصیلات و سوابق افراد و توان این وزارتخانه را نادیده بگیریم. عزیزی با تأکید بر رعایت موازین شرعی و قانونی در این طرح تصریح کرد: هدف از این اصلاحات، استفاده از نیرو‌های متخصص و باتجربه درون وزارت اطلاعات، تقویت صیانت از کارکنان و ایجاد انسجام تشکیلاتی است. وی درباره شرایط پیش‌بینی‌شده برای انتخاب وزیر اطلاعات نیز گفت: در این طرح، شرط اجتهاد حفظ شده و امکان انتخاب وزیر با مدرک کارشناسی ارشد و حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت در سطوح میانی تا عالی نیز پیش‌بینی شده است تا دست نظام برای انتخاب مدیر متخصص و باتجربه بازتر باشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به ایراد مربوط به بار مالی طرح نیز توضیح داد: اصلاحات پیشنهادی، اعتبار جدیدی فراتر از بودجه پیش‌بینی‌شده وزارت اطلاعات ایجاد نمی‌کند و مشمول ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی نیست. عزیزی همچنین با تأکید بر اینکه این طرح موجب دوگانگی مدیریتی نمی‌شود، گفت: وزیر اطلاعات مسیر قانونی معرفی از سوی رئیس‌جمهور و اخذ رأی اعتماد از مجلس را طی می‌کند و نماینده ولی‌فقیه نیز مسئولیت انطباق‌بخشی و نظارت بر رعایت موازین شرعی را برعهده خواهد داشت. وی با اشاره به احساس خلأ در ساختار اطلاعاتی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: مقابله با سرویس‌های اطلاعاتی پیچیده و جنگ‌های مبتنی بر فناوری، نیازمند ساختاری منسجم‌تر و چابک‌تر است. از نمایندگان می‌خواهم با اطمینان به این طرح رأی دهند، زیرا اجرای آن به تقویت امنیت کشور کمک می‌کند.

موافقان و مخالفان چه گفتند؟

در جریان بررسی کلیات طرح، حامد یزدیان، نماینده اصفهان، با انتقاد از نحوه ورود و زمان تصمیم‌گیری درباره این موضوع، گفت بهتر بود دولت لایحه ارائه می‌کرد و بررسی فوری طرح پس از ۹ ماه نداشتن وزیر اطلاعات، بدون اقناع مخالفان و بررسی کارشناسی کافی انجام نشود.

هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، در موافقت با طرح، اهمیت امنیت و انسجام کشور را مورد تأکید قرار داد و انسجام سازمانی و تسلط بیشتر وزارت اطلاعات را از نقاط قوت اصلاحات پیشنهادی دانست. علی‌اصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار، نیز با اشاره به ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی و احتمال ایجاد بار مالی، درباره استقلال مالی دو مجموعه و پیامد‌های ساختاری طرح ابراز نگرانی کرد. در مقابل، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار، با تأکید بر اینکه شرط اجتهاد حذف نشده، پیش‌بینی برخورداری از تخصص و حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت را از ویژگی‌های طرح دانست. وی همچنین حضور نماینده مقام معظم رهبری برای نظارت بر انطباق تصمیمات با موازین شرعی و ارتقای معاونت حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات به سطح سازمان را از محور‌های مهم طرح برشمرد. نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، نیز ضمن مخالفت با کلیات، زمان طرح موضوع و احتمال ایجاد چندگانگی در ساختار اطلاعاتی کشور را مورد انتقاد قرار داد. عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی، نماینده مردم تهران هم در موافقت با طرح، بر ضرورت تقویت ساختار‌های تخصصی و نظارتی دستگاه اطلاعاتی کشور تأکید کرد و ایجاد سازمان حفاظت اطلاعات، استفاده از نیرو‌های متخصص و باتجربه و آموزش مستمر عقیدتی و سیاسی نیرو‌ها را از محور‌های مهم این اصلاحات دانست.

تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات و اصلاح شرایط انتخاب وزیر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، با ماده یک این طرح با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۸۵ نماینده حاضر موافقت کردند. براساس این ماده، به‌منظور انطباق آیین‌نامه‌ها و ضوابط داخلی با شرع و صیانت شرعی در مأموریت‌های محوله به وزارت اطلاعات، «نماینده ولی‌فقیه در وزارت اطلاعات» با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شود و همچنین به‌منظور صیانت از کارکنان و حفظ امنیت مأموریت‌های محوله، معاونت حفاظت وزارت اطلاعات به سازمان ارتقا می‌یابد و به‌عنوان سازمانی مستقل تحت عنوان «سازمان حفاظت اطلاعات» در چارچوب مأموریت‌های وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود. بر اساس مصوبه نمایندگان، رئیس این سازمان با هماهنگی وزیر اطلاعات از سوی نماینده ولی‌فقیه پیشنهاد و پس از تأیید مقام معظم رهبری، با حکم نماینده ولی‌فقیه منصوب می‌شود. رئیس سازمان باید دارای تخصص لازم و حداقل ۱۰ سال سابقه سمت‌های مدیریتی میانی و عالی در امور اطلاعاتی و امنیتی باشد. همچنین اساسنامه سازمان حفاظت اطلاعات توسط رئیس سازمان و با هماهنگی وزیر اطلاعات و نماینده ولی‌فقیه تهیه و به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد. نمایندگان مجلس همچنین با ماده۲ این طرح با ۱۹۱ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و سه رأی ممتنع موافقت کردند که بر اساس آن، شرایط انتخاب وزیر اطلاعات اصلاح می‌شود، به‌گونه‌ای که ضمن حفظ شرط تحصیلات در حد اجتهاد، امکان انتخاب افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد، تخصص و تجربه در امور اطلاعاتی و حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت میانی یا عالی نیز فراهم خواهد شد.

تدوین طرح اصلاح با دستور رهبر معظم انقلاب

رئیس مجلس شورای اسلامی، اما در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، درباره چگونگی آغاز و تدوین این طرح توضیحاتی ارائه کرد. محمدباقر قالیباف، گفت: پیشنهاددهنده اصل این موضوع مجلس نبوده، بلکه اصل این موضوع با تدبیر و دستور رهبر معظم انقلاب شروع شده است. خواهش ما از دولت این بود که دولت در این خصوص لایحه ارائه کند، اما در ارائه لایحه تأخیر صورت گرفت و این موضوع در شرایط امنیتی اتفاق افتاد. بنابراین، کمیسیون مأموریت پیدا کرد با همکارانمان در مجلس و با هماهنگی وزارتخانه این موضوع را پیگیری کند. قالیباف افزود: برای افکار عمومی می‌گویم که شخص بنده بیش از هشت ساعت به‌طور ویژه با مدیران و سرپرست وزارتخانه درباره این موضوع جلسه گذاشتم تا همه نظراتی را که می‌توانستیم در چارچوب تدابیر رهبری اعمال کنیم، در این موضوع لحاظ کنیم. رئیس مجلس اضافه کرد: من این موضوع را خیلی صریح و روشن بگویم؛ اگر لایحه ارائه می‌شد، حتماً بهتر بود، اما به هر حال به دلیل تأخیر و شرایطی که داریم این کار انجام شد. بنا نبود به این صراحت این موضوعات را بیان کنم، ولی این نکته را عرض کردم. قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نمایندگان و همراهی مسئولان وزارت اطلاعات در بررسی این طرح ابراز امیدواری کرد دولت پس از طی مسیر بررسی در شورای نگهبان و نهایی‌شدن قانون، در معرفی وزیر اطلاعات در این شرایط، ساعتی هم تأخیر نداشته باشد.

نمای نزدیک

قالیباف: رسایی را بخشیدم

رئیس مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه شکایت از حمید رسایی در جایگاه رئیس مجلس و در دفاع از حقوق مجلس مطرح شده و جنبه شخصی نداشته است، تأکید کرد که به درخواست نمایندگان، برای بازگشت رسایی به مجلس به قوه قضائیه نامه خواهد نوشت. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر، در نشست علنی مجازی مجلس، از قالیباف خواست با مکاتبه با رئیس قوه قضائیه زمینه حضور مجدد رسایی در مجلس را فراهم کند تا این اقدام به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، عیدی به نمایندگان و مردم ایران باشد. قالیباف در پاسخ با اشاره به اینکه شکایت مطرح‌شده مربوط به پیش از نمایندگی رسایی در مجلس بوده است، توضیح داد که این شکایت در واکنش به اتهام دخل و تصرف در اسناد مجلس، قوانین، بودجه و بیانیه‌ها و با هدف دفاع از حقوق مجلس مطرح شده و وی هیچ شکایت شخصی از رسایی نداشته است. رئیس مجلس همچنین با تشریح موضوع دسترسی رسایی به تبلت نمایندگی گفت که براساس استعلام از قوه‌قضائیه، در زمان حضور وی خارج از زندان امکان استفاده از تبلت وجود داشته است، اما طبق حکم قضایی، در صورت حضور در زندان، حق بردن تبلت به آنجا را ندارد. وی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی تأکید کرد که نمایندگی قائم به شخص است و فرد دیگری نمی‌تواند به جای نماینده از تبلت او برای ثبت رأی استفاده کند. قالیباف در پایان با تأکید بر اینکه درخواست نمایندگان برای پیگیری این موضوع را می‌پذیرد، گفت این نامه را از طرف مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد و افزود همه باید با وحدت و یکپارچگی در برابر دشمن اصلی، یعنی امریکا و رژیم صهیونیستی، بایستند.