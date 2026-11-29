امروز اگر بهترین روز زندگی پیامبر اکرم (ص) نباشد، حتماً از بهترین روز‌های عمر اوست؛ روزی که خداوند بهترین دختر آفرینش را در دستان مبارکش قرار داد؛ دختری که «مادر پدر» نام گرفت و خداوند در آن حدیث قدسی فرمود: «ای احمد! اگر تو نبودی افلاک را خلق نمی‌کردم و اگر علی نبود تو را خلق نمی‌کردم و اگر فاطمه نبود شما دو نفر را خلق نمی‌کردم.» و غلط نیست که با توجه به بسیاری از احادیث مشابه، حضرت زهرا (س) را محور آفرینش بدانیم.

از برکات انقلاب اسلامی ایران یکی هم این است که روز میلاد بهترین بانوی خلقت را «روز زن» و «روز مادر» نامگذاری کرد و مردم هم با تمام وجود از این نامگذاری استقبال کردند. حالا نزدیک نیم قرن است که مردم این روز را جشن می‌گیرند و با گل و شیرینی و هدیه به بزرگداشت و تجلیل ویژه از مادران و همسران خود می‌پردازند.

انقلاب اسلامی، اما علاوه بر اینکه زنان و مادران را به شأن و جایگاه واقعی‌شان نزدیک کرد، زنان و مادرانی را هم به دنیا معرفی کرد که اگر در تاریخ بی‌نظیر نباشند، قطعاً کم‌نظیرند؛ مادرانی که در عین عشق و مهر مادری، فرزندان خود را با دستان خود به جبهه‌های جنگ و عرصه‌های نبرد فرستادند و هیچ‌گاه از این اقدام و رفتار خود پشیمان نشدند. انقلاب اسلامی زنانی را به دنیا معرفی کرد که خود در عرصه‌های مبارزه و زندگی و تحصیل و تدریس و دانش و سازندگی و تربیت بهتر از مردان درخشیدند؛ زنانی که بسیار پرشمارتر از مردان، ۹ ماه تمام است شب‌ها عرصه‌های خیابان‌های گوشه‌گوشه کشور را در دست دارند و اجازه ترکتازی و نگاه چپ به آن را به دشمنان خارجی و داخلی نمی‌دهند؛ زنان و مادرانی که در نهایت گمنامی و اخلاص از کشور دفاع می‌کنند و هر کدام حکایت‌ها و ماجرا‌هایی دارند که اگر شنیده شوند، شگفتی‌ها می‌آفریند.

به همین دلیل است که نوشتن و گفتن از داستان این زنان و مادران، یکی از باارزش‌ترین کار‌هایی است که اهل قلم و تبیین می‌توانند در این روز‌ها به آن مشغول شوند. رهبر عزیز انقلاب اخیراً در پیام تسلیت یکی از نویسندگان خوب این دیار به نکته بزرگی اشاره کردند که شاید خیلی به آن توجه نشد. ایشان نوشتند: «آن مرحوم [آقای منصور انوری]با خلق آثار متعدد از جمله رمان ۱۲ جلدی "جاده جنگ" که مورد توجه و تحسین امام مجاهد شهید قرار گرفت، دِین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرد.» به این تعبیر دقت بیشتری کنید: «دین خود را ادا کرد.» معمولاً حرف این است که ما نمی‌توانیم دربرابر بزرگی انقلاب، دین خود را به آن ادا کنیم، اما رهبر انقلاب صریحاً نوشته‌اند که مرحوم انوری دین خود را به انقلاب ادا کرد.

این تعبیر باید برای دیگر نویسندگان و قلم‌به‌دستان و دیگر تولیدکنندگان عرصه فرهنگ و هنر این دیار راهنمای عمل باشد تا بکوشند با تولیدات و آثار خود در معرفی عرصه‌ها و گوشه‌های دیده نشده این دیار آن هم با بهترین توان حرفه‌ای دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کنند؛ و چه موضوعی مهم‌تر، جذاب‌تر و دیده‌نشده‌تر از حماسه‌های مادران و زنان این دیار در عرصه‌های مختلف علمی، آموزشی، تربیتی، مدیریتی و حتی نظامی. مادران و زنانی که به انفاس قدسی مردی زنده شدند و پای در راه گذاشتند که امروز همزمان میلاد پربرکت او نیز است: امام سید روح‌الله موسوی خمینی.