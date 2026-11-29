جوان آنلاین: در بازار «شکیب عیار» هر مغازه بهانه‌ای برای شکل‌گرفتن یک قصه و پیوند شخصیت‌ها با یکدیگر است. کتاب‌فروشی پروین، آجیل‌فروشی، قهوه‌خانه، مغازه هندوانه‌فروشی، آردفروشی، نجاری و دیگر کسب‌وکار‌های بازار، فضایی را شکل داده‌اند که با قدم زدن در آن می‌توان خود را میان کوچه و بازار اصفهان دوره صفوی تصور کرد. اینجا آدم‌ها می‌آیند و می‌روند، معامله می‌کنند، با هم حرف می‌زنند، گاهی درگیر می‌شوند و در میان رفت‌وآمدها، قصه شکیب عیار آرام‌آرام پیش می‌رود.

بازار پرهیاهوی شکیب عیار، با همه جزئیات و رفت‌وآمدهایش، پشت دوربین نظم و حساب‌وکتاب دیگری دارد. هر حرکت بازیگر، حضور هنروران، جای ایستادن و حتی زمان ورود شخصیت‌ها، بخشی از هماهنگی گروهی است که تلاش می‌کنند فضای تاریخی سریال باورپذیر از آب دربیاید. صدای «کات» کارگردان، بازار را برای لحظاتی از جریان قصه بیرون می‌کشد، دستیار کارگردان به صحنه می‌رود، نکته‌ای را یادآوری می‌کند و بازیگران دوباره در موقعیت قرار می‌گیرند تا صحنه از زاویه‌ای دیگر ثبت شود.

در یکی از بخش‌های بازار، کتاب‌فروشی پروین به محل برخورد شخصیت‌ها تبدیل شده است. فاطمه گودرزی و نیلوفر کوخانی در این فضا مشغول بازی هستند و صحنه‌ای را پیش می‌برند که در دل ماجرا‌های بازار شکل می‌گیرد. کتاب‌فروشی در این مجموعه بخشی از جهان شخصیت‌هاست و اتفاقات آن با مسیر قصه ارتباط پیدا می‌کند. همین پیوند میان مکان‌ها و آدم‌هاست که بازار را از یک فضای تزئینی فراتر می‌برد و به محل وقوع اتفاقات داستان تبدیل می‌کند.

قصه و فیلم‌نامه، نقطه شروع کارگردان

سیدعلی هاشمی، کارگردان سریال «شکیب عیار» محصول سیما فیلم است که این روز‌ها مراحل تصویربرداری را پشت سر می‌گذارد، پیش از پذیرفتن این پروژه تجربه کار در مجموعه تاریخی «مستوران» را پشت سر گذاشته است. تجربه‌ای که آشنایی او با فضای تولید آثار تاریخی را بیشتر کرده، اما آنچه در وهله نخست برای حضور در این سریال اهمیت داشته، قصه و فیلم‌نامه آن بوده است.

هاشمی پیشنهاد ساخت این مجموعه را از بهروز مفید، تهیه‌کننده کار دریافت کرده و پس از مطالعه فیلم‌نامه، همکاری را پذیرفته است. به گفته او، فیلم‌نامه از جزئیات و پرداخت مناسبی برخوردار بوده و همین ویژگی یکی از دلایل اصلی علاقه‌مندی‌اش به پروژه به شمار می‌رود. او حتی معتقد است کسانی که در مراحل بعدی به مجموعه پیوسته‌اند نیز از کیفیت فیلم‌نامه صحبت کرده‌اند.

کارگردان «شکیب عیار» درباره تغییرات فیلم‌نامه به جوان می‌گوید: متن اولیه آن‌قدر کامل نوشته شده بود که نیازی به تغییرات نداشت. آقای نیکو، نویسنده اثر خیلی خوب، قصه‌ای شسته‌ورفته نوشته است.

هاشمی از اردیبهشت تصویربرداری این مجموعه را آغاز کرده و فیلم‌نامه را حدود دی و بهمن سال گذشته در اختیار داشته است. انتخاب بازیگران نیز با توجه به ویژگی‌های این پروژه تاریخی انجام شده است. او معتقد است بازیگر یک مجموعه تاریخی، علاوه بر توانایی بازیگری، باید از صبوری، تحمل شرایط طولانی تولید و اخلاق حرفه‌ای برخوردار باشد، ویژگی‌هایی که در پروژه‌های چندماهه و طولانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

کارگردان سابقه‌اش را در انتخاب بازیگران و شناخت ظرفیت‌های گروه مؤثر می‌داند. انتخاب‌ها با هماهنگی تهیه‌کننده و مجموعه انجام شده و تلاش شده ترکیب بازیگران، متناسب با فضای اثر و روابط میان شخصیت‌ها باشد.

او درباره تفاوت «شکیب عیار» با «مستوران» نیز به طراحی بصری، صحنه‌آرایی و فضای متفاوت این مجموعه اشاره می‌کند و بیان می‌کند: بازخورد‌هایی که تاکنون درباره نسخه‌های اولیه تدوین‌شده دریافت کرده‌اند، امیدوارکننده بوده و امیدوار است مخاطبان نیز با مجموعه ارتباط برقرار کنند.

اروس، بادیگاردی که خود سودای قدرت دارد

در میان شخصیت‌های مجموعه، اروس یکی از نقش‌هایی است که با ویژگی‌های متفاوت و وجه منفی پررنگ، در مسیر داستان قرار می‌گیرد. قاسم یور دخانی درباره این نقش می‌گوید: پیشنهاد حضور در «شکیب عیار» را از بهروز مفید دریافت کردم. من پیش از این نیز در «مستوران» تجربه ایفای نقشی مشابه در فضای تاریخی داشتم، اما اروس شخصیتی متفاوت از آن است.

اروس بادیگارد داروغه است؛ شخصیتی که در ظاهر در خدمت فرد دیگری قرار دارد، اما در رفتار و تصمیم‌هایش استقلال عمل نشان می‌دهد. او منفعت‌طلب، فرصت‌جو و جاه‌طلب است و در موقعیت‌هایی حتی می‌تواند برای رسیدن به خواسته‌هایش اقداماتی کند. همین ویژگی‌ها اروس را از یک شخصیت تابع و فرمان‌بر جدا می‌کند و به فردی تبدیل می‌کند که برای منافع خود، مسیر‌های دیگری را هم در نظر دارد.

یور دخانی این نقش را از منفی‌ترین شخصیت‌هایی می‌داند که تاکنون بازی کرده است. او در این باره می‌گوید: اروس با نقش قبلی‌ام در «مستوران» تفاوت دارد. در آن مجموعه بیشتر در جایگاه شخصیتی قرار داشت که خواسته‌های فرد دیگری را اجرا می‌کرد، اما در «شکیب عیار» با کاراکتری مواجه است که تصمیم‌ها و رفتارهایش از انگیزه‌های شخصی سرچشمه می‌گیرد.

بازیگر نقش اروس از همکاری با سیدعلی هاشمی نیز رضایت دارد و او را کارگردانی صبور، همراه، فنی و آشنا با جزئیات کار می‌داند. او امیدوار است مخاطبان بتوانند با این شخصیت متفاوت ارتباط برقرار کنند، هرچند دوست ندارد مسیر بازیگری‌اش تنها به ایفای نقش‌های منفی محدود شود.

بازاری که با جزئیات ساخته شده است

رضا لشگری، سرپرست گروه کارگردانی سریال، بازار «شکیب عیار» را یکی از فضا‌های مهم و پرتردد مجموعه می‌داند. فضایی که بخش قابل توجهی از تصویربرداری در آن انجام می‌شود و شخصیت‌های متعددی در مغازه‌ها و گذر‌های مختلف حضور دارند. کتاب‌فروشی پروین، آجیل‌فروشی، قهوه‌خانه، مغازه هندوانه‌فروشی، آردفروشی، نجاری و... هرکدام با توجه به جایگاهشان در قصه طراحی شده‌اند و بخشی از روابط میان شخصیت‌ها را شکل می‌دهند.

به گفته لشگری، حدود ۶۰ درصد کار مجموعه در این فضا پیش می‌رود و همین موضوع اهمیت طراحی بازار و هماهنگی گروه کارگردانی را بیشتر کرده است. ساخت چنین فضایی تنها به آماده‌سازی دکور محدود نمی‌شود. در یک صحنه ممکن است ۷۰ تا ۸۰ نفر از بازیگران و هنروران حضور داشته باشند و حفظ نظم، هماهنگی حرکت‌ها و کنترل جزئیات، کار دشواری باشد.

دستیار کارگردان سریال درباره ویژگی‌ها و شرایط حرفه‌اش می‌گوید: دستیاری کارگردان، حرفه‌ای تخصصی و مستقل است و لزوماً مسیر رسیدن به کارگردانی یا بازیگری محسوب نمی‌شود. در مجموعه تاریخی، این حرفه با چالش‌های بیشتری همراه است چراکه گروه باید دوره‌ای را بازسازی کند که تجربه زیسته‌ای از آن ندارد. مطالعه فیلم‌نامه، شناخت شخصیت‌ها، آگاهی از ویژگی‌های زمانی و تاریخی و توجه به انتخاب بازیگران، بخشی از این فرایند است.

در انتخاب بازیگران نیز هماهنگی مجموعه اهمیت دارد. قرار نیست همه چهره‌ها شناخته‌شده باشند، بلکه تناسب میان بازیگران، هم‌خوانی سطح حضور تلویزیونی آنها و هماهنگی در ترکیب گروه، به باورپذیری قصه کمک می‌کند. این انتخاب‌ها با نظر کارگردان و تهیه‌کننده پیش می‌رود تا مجموعه در کنار شخصیت‌های اصلی، از حضور بازیگران مکمل و هنروران نیز بهره ببرد.

بازار شکیب عیار، با مغازه‌های متعدد و آدم‌هایی که هرکدام بخشی از قصه را پیش می‌برند، حاصل کنار هم قرار گرفتن طراحی صحنه، لباس، بازیگری و هماهنگی گروه تولید است. جایی که در قاب تلویزیون، همه چیز شبیه جریان عادی زندگی به نظر می‌رسد، اما پشت دوربین، هر رفت‌وآمد و هر صحنه باید با دقت تنظیم شود تا مخاطب به جای دیدن دکور و بازی، خود را در بازار اصفهان و روزگار شکیب عیار پیدا کند.