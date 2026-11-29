جوان آنلاین: مرد جوانی که به خاطر علاقه به دختری با رقیب عشقی‌اش درگیر شده بود، هدف انتقام‌جویی هولناک او و سه دوستش قرار گرفت. متهمان پس از ربودن مرد جوان و انتقال او به خارج از تهران، با ضرب و شتم، برهنه کردن و وادار کردنش به خوردن خاک از او فیلم گرفتند و تهدید کردند در صورت قطع نکردن رابطه با دختر مورد علاقه‌شان، فیلم را منتشر می‌کنند. آنها پس از سرقت اموالش، او را نیمه‌جان در بیابان رها کردند و مدتی بعد نیز فیلم ۶۰ ثانیه‌ای را برای بستگان و دوستانش فرستادند.

اوایل آبان‌ماه امسال مرد جوانی به اداره پلیس تهران رفت و از چهار مرد به اتهام آدم‌ربایی، سرقت مقرون به آزار و تهیه و انتشار فیلم سیاه شکایت کرد.

آشنایی در اینستاگرام

شاکی در توضیح ماجرا گفت: مدتی قبل در اینستاگرام با دختر جوانی به نام مهین آشنا شدم. ارتباط ما از طریق تلفن و پیامک ادامه پیدا کرد و به یکدیگر علاقه‌مند شدیم، حتی تصمیم گرفتم موضوع را با خانواده‌ام در میان بگذارم و به خواستگاری او بروم، اما نمی‌دانستم مهین پیش از آشنایی با من با پسری به نام شایان ارتباط داشته و چند هفته قبل رابطه‌اش را با او قطع کرده است. تا اینکه در یک میهمانی شبانه با شایان روبه‌رو شدم. او مرا تهدید کرد که رابطه‌ام را با مهین قطع کنم، اما نپذیرفتم و همین موضوع باعث درگیری ما در میهمانی شد. هرچند میهمان‌ها میانجیگری کردند و دعوا پایان یافت، اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد.

ربودن رقیب عشقی

شاکی ادامه داد: وقتی از میهمانی خارج شدم، شایان به همراه سه نفر از دوستانش به من حمله و پس از کتک زدن، به زور سوار خودرو کردند و به خارج از شهر بردند. آنها مرا بالای تپه‌ای بردند، لباس‌هایم را از تنم بیرون آوردند و مجبورم کردند خاک بخورم. سپس در همان وضعیت از من فیلم گرفتند و تهدید کردند اگر رابطه‌ام را با مهین قطع نکنم، فیلم را برای اقوام و دوستانم می‌فرستند.

آنها به گرفتن فیلم اکتفا نکردند و پس از سرقت تلفن همراه و اموالم، آن‌قدر مرا کتک زدند که بیهوش شدم. ظاهراً تصور کردند جان باخته‌ام و مرا همانجا رها کردند و رفتند. ساعتی بعد راننده خودروی عبوری با دیدن پیکر نیمه‌جانم مرا به بیمارستان منتقل کرد و به این ترتیب نجات پیدا کردم.

شاکی درباره علت تأخیر در شکایت گفت: چند روز در بیمارستان بستری بودم و پس از ترخیص به خاطر حفظ آبرویم شکایت نکردم. تصور می‌کردم دیگر کاری با من ندارند، به همین دلیل دوباره با مهین ارتباط گرفتم، اما روز قبل یکی از دوستانم خبر داد شایان فیلم ۶۰ ثانیه‌ای را برای بستگان و دوستانم فرستاده است، به همین دلیل تصمیم گرفتم از او و همدستانش شکایت کنم.

دستگیری دو متهم

با ثبت شکایت، پرونده به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. تحقیقات فنی و میدانی به شناسایی مخفیگاه شایان و یکی از همدستانش منجر شد و کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرانه آن دو را بازداشت کردند.

شایان در جریان بازجویی‌ها به نقش خود در این ماجرا اعتراف کرد و گفت: من و مهین با هم رابطه دوستانه داشتیم و عاشق او بودم، اما مدتی قبل رابطه‌اش را با من قطع کرد. هرچه تلاش کردم او را به ادامه رابطه راضی کنم، موفق نشدم. وقتی فهمیدم با پسر دیگری آشنا شده، از او کینه به دل گرفتم و تصمیم گرفتم رقیب عشقی‌ام را بترسانم تا از مهین فاصله بگیرد. وقتی او حاضر به قطع رابطه نشد، با دوستانم نقشه ربودنش را اجرا کردیم. فکر می‌کردم به خاطر آبرویش از ما شکایت نمی‌کند. تحقیقات از دو متهم بازداشت شده ادامه دارد و کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری دو همدست فراری آنها تلاش می‌کنند.