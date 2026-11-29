جوان آنلاین: دو مرد که در پرونده‌های جداگانه مرتکب قتل شده و به قصاص محکوم شده بودند، پای چوبه دار به احترام میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر از اولیای دم مهلت گرفتند و به سلولشان منتقل شدند.

چند روز قبل این دو قاتل در زندان قزلحصار پای چوبه دار رفتند، اما در آخرین لحظات با میانجیگری واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران و مددکاران زندان، از اولیای دم مهلت گرفتند و به سلول‌های خود بازگشتند. خانواده‌های مقتولان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر از اجرای حکم صرف‌نظر کردند تا در فرصتی دیگر درباره بخشش یا اجرای قصاص تصمیم بگیرند.

قتل در جدال بر سر مسافرکشی

نخستین پرونده به قتل مرد موتورسوار در حوالی میدان جمهوری مربوط می‌شود. ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲، مأموران پلیس از درگیری خونینی در این محدوده باخبر شدند و به محل رفتند. بررسی‌های اولیه نشان داد مردی به نام کیوان در جریان درگیری با ضربات چاقو به قتل رسیده و ضارب که او نیز موتورسوار بوده، از محل فرار کرده است.

با انتقال جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت آغاز شد. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با بررسی دوربین‌های مداربسته و تحقیقات میدانی، هویت متهم به نام یوسف را شناسایی و او را دستگیر کردند. یوسف در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: با موتورسیکلت مسافرکشی می‌کردم تا هزینه زندگی خودم و خانواده‌ام را تأمین کنم. روز حادثه کنار خیابان منتظر مسافر بودم که کیوان به من اعتراض کرد و گفت آن محدوده محل کار اوست و اجازه نمی‌دهد کس دیگری آنجا مسافر سوار کند. ابتدا تلاش کردم با او کنار بیایم، اما ناگهان به سمتم حمله کرد. چاقویی را که همراهم داشتم بیرون آوردم تا او را بترسانم، اما وقتی به طرفم حمله کرد، چاقو را پرتاب کردم و به او برخورد کرد.

متهم پس از محاکمه به قصاص محکوم و حکم او در دیوان عالی کشور تأیید شد. چند روز قبل نیز برای اجرای حکم به پای چوبه دار رفت، اما اولیای دم به مناسبت روز مادر به او مهلت دادند.

مرگ همسایه در درگیری آپارتمانی

دومین پرونده به درگیری مرگبار دو همسایه در محله بریانک مربوط می‌شود. ۲۶ خرداد ۱۴۰۲، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران از مرگ مشکوک مردی جوان در یکی از بیمارستان‌ها باخبر شد و همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به محل رفت. بررسی‌ها نشان داد مرد حدوداً ۳۰ ساله پس از درگیری با یکی از همسایه‌هایش در ساختمان محل سکونت، بدحال شده و با انتقال به بیمارستان جان باخته است.

تحقیقات از شاهدان نشان داد اختلاف دو مرد بر سر رعایت قوانین آپارتمان‌نشینی آغاز شده و در ادامه به مشاجره و درگیری فیزیکی انجامیده است. در جریان این درگیری، مرد جوان به‌شدت آسیب دید و به بیمارستان منتقل شد، اما تلاش پزشکان برای نجات او نتیجه نداد.

همسایه مقتول بازداشت شد، اما اتهام قتل را نپذیرفت. با این حال، پزشکی قانونی اعلام کرد مقتول بر اثر پارگی قلب و ریه ناشی از اصابت جسم سخت به قفسه سینه جان باخته است.

با تکمیل تحقیقات، برای متهم به اتهام قتل کیفرخواست صادر شد و او در دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفت. قضات دادگاه با مجرم شناختن وی، حکم قصاصش را صادر کردند. این متهم نیز چند روز قبل در زندان قزل‌حصار پای چوبه دار رفت، اما اولیای دم به احترام میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر به او مهلت دادند تا در فرصتی دیگر درباره سرنوشتش تصمیم بگیرند.

به این ترتیب، هر دو محکوم فعلاً از اجرای حکم قصاص فاصله گرفتند و فرصت دیگری برای جلب رضایت خانواده‌های مقتولان به دست آوردند.