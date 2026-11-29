ممنوعیت قانونی و شرعی مصرف مشروبات الکلی، سال‌هاست در نظام حقوقی و فرهنگی ایران به رسمیت شناخته شده است. با این حال، آمار‌های تلخ مسمومیت، نابینایی، مرگ و فعالیت شبکه‌های تولید و توزیع مشروبات الکلی نشان می‌دهد صرف وجود قانون نتوانسته این پدیده را از لایه‌های پنهان جامعه حذف کند. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه یک ممنوعیت قانونی در برابر گسترش آسیب‌های ناشی از مصرف و عرضه این مواد با چنین چالش‌هایی روبه‌رو شده است؟

آمار‌های منتشر شده از سوی پلیس در ۱۰‌روز گذشته از مرگ ۳۲نفر و مسمومیت ۴۶۶ نفر خبر می‌دهد. در هشت ماه گذشته، به گفته سخنگوی فراجا، بیش از ۴‌میلیون‌و‌۵۰۰ هزار لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز و یک‌میلیون‌و‌۳۵۰ هزار بطری مشروبات الکلی خارجی کشف شده و بیش از ۴۱ هزار نفر نیز در ارتباط با جرائم تهیه و توزیع مشروبات الکلی دستگیر شده‌اند. این حجم از کشفیات و دستگیری‌ها، در کنار تداوم مسمومیت‌ها و مرگ‌های ناشی از مصرف، پرسشی جدی درباره اثربخشی شیوه‌های مقابله ایجاد می‌کند. اگرچه اقدامات انتظامی و برخورد قضایی با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان غیرمجاز ضرورت دارد، اما آیا مقابله با عرضه، بدون شناخت تقاضا و عوامل اجتماعی گرایش به مصرف می‌تواند به نتیجه پایدار منجر شود؟ واقعیت این است که آسیب‌های این پدیده گاهی پیش از آنکه قانون فرصت مداخله پیدا کند، خود را در قالب مرگ، نابینایی، نارسایی کلیه، حوادث رانندگی، خشونت و فروپاشی روابط خانوادگی نشان می‌دهد. به بیان دیگر، آسیب‌های اجتماعی ناشی از مصرف الکل، در مواردی از سرعت و دامنه اثرگذاری سازوکار‌های قانونی و نظارتی پیشی گرفته‌اند.

یکی از ابعاد خطرناک این پدیده، عرضه مشروبات دست‌ساز و تقلبی است. متانول، ماده‌ای سمی که در برخی محصولات آلوده وجود دارد، می‌تواند حتی در مقادیر کم به نابینایی، آسیب مغزی، نارسایی اندام‌های حیاتی و مرگ منجر شود. نکته نگران‌کننده اینکه تشخیص متانول از اتانول با رنگ، بو، مزه یا روش‌های خانگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین تصور برخی مصرف‌کنندگان مبنی بر امکان تشخیص نوشیدنی سالم از تقلبی، اطمینانی کاذب و خطرناک است. در چنین شرایطی، شبکه‌های سودجو نه‌تنها قانون را نقض می‌کنند، بلکه با به خطر انداختن سلامت مصرف‌کنندگان، هزینه رفتار مجرمانه خود را به خانواده‌ها و نظام سلامت تحمیل می‌کنند. پرسش مهم‌تر به چرایی تداوم تقاضا بازمی‌گردد. چرا با وجود ممنوعیت و آگاهی از پیامد‌های مصرف، بخشی از افراد همچنان به این رفتار روی می‌آورند؟

به اعتقاد متخصصان، عواملی مانند فشار همسالان، هیجان‌طلبی، مشکلات عاطفی و خانوادگی، اضطراب، افسردگی، احساس تنهایی و تلاش برای فرار موقت از فشار‌های روانی می‌توانند در گرایش افراد به مصرف نقش داشته باشند. نمایش غیرواقعی و جذاب مصرف الکل در برخی شبکه‌های اجتماعی نیز ممکن است به عادی‌سازی این رفتار، به‌ویژه در میان نوجوانان کمک کند. از سوی دیگر، رئیس انجمن روان‌پزشکان ایران از رواج الگوی مصرف مقطعی و سنگین الکل در کشور سخن گفته و بر ضرورت توجه به مراکز تخصصی درمان وابستگی تأکید کرده است. این دیدگاه نشان می‌دهد ابعاد سلامت روان و درمان نیز باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان انتظار داشت با نادیده گرفتن یک آسیب اجتماعی یا محدود کردن مواجهه با آن به برخورد‌های انتظامی، مسئله به‌طور کامل حل شود. برخورد با شبکه‌های تولید و توزیع غیرقانونی باید قاطع و مستمر باشد، اما در کنار آن، آموزش عمومی، شناسایی عوامل گرایش به مصرف، دسترسی به خدمات درمانی و برنامه‌های پیشگیری نیز ضرورت دارد. خانواده‌ها نیز در این مسیر مسئولیت مهمی دارند. گفت‌وگوی صریح و بدون تحقیر با نوجوانان، شناخت محیط ارتباطی فرزندان و توجه به مشکلات روانی و عاطفی آنان می‌تواند در پیشگیری از گرایش به رفتار‌های پرخطر مؤثر باشد. از سوی دیگر، رسانه‌ها و نهاد‌های مسئول باید به جای هشدار‌های مقطعی، اطلاعات دقیق و قابل فهم درباره خطرات مصرف الکل و مسمومیت با متانول در اختیار جامعه قرار دهند.

مرگ ۳۲ نفر، مرگ مغزی هشت نفر و بستری شدن صد‌ها نفر نشان می‌دهد که مقابله با آسیب‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی به رویکردی جامع‌تر نیاز دارد. قانون زمانی می‌تواند نقش بازدارنده خود را به‌درستی ایفا کند که در کنار برخورد با تخلف، زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شکل‌گیری آن نیز شناخته و مدیریت شود. امنیت اجتماعی تنها با کشف محموله‌ها و دستگیری متخلفان تحقق نمی‌یابد، بلکه به معنای صیانت از جان، سلامت و آینده شهروندان است. شاید مهم‌ترین درس این حوادث آن باشد که نباید اجازه داد آسیب‌های یک پدیده ممنوعه، همواره از سرعت پیشگیری و مداخله قانونی سبقت بگیرند. هزینه پیشگیری، آگاهی‌بخشی و درمان به مراتب کمتر از هزینه مرگ، معلولیت و خانواده‌هایی است که باید تا پایان عمر با پیامد‌های یک تصمیم پرخطر زندگی کنند.