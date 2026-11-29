جوان آنلاین: سقوط آزاد منچستریونایتد با شیب تند ادامه دارد و بازیکنان تیم آن‌قدر در زمین سردرگم، بی‌انگیزه و بی‌جان هستند که گویی برای فرستادن یونایتد به دسته اول با هم متحد شده‌اند.

تحقیر خانگی شیاطین‌سرخ به دست برنتفورد حتی اجازه نفس کشیدن هم به مائوریتسیو پوچتینو نداد. مرد آرژانتینی رؤیای ثبت اولین پیروزی در اولدترافورد را در سر داشت، اما ضعف‌های دفاعی و دریافت چهار گل از برنتفورد، تنها پس از دو هفته «پوچ» را به لبه پرتگاه کشاند.

به سود حریف

زنبور‌ها ۸۹ سال منتظر بودند تا منچستریونایتد به این فلاکت بیفتد و با طلسم‌شکنی در تئاتر رؤیا‌ها جشن پیروزی به راه بیندازند. به لطف عملکرد افتضاح شاگردان پوچتینو آرزوی برنتفورد محقق شد و اولین برد خارج از خانه این تیم مقابل یونایتد از سال ۱۹۳۷ رقم خورد. تیم هشت امتیازی جزیره حال و روز نذاری دارد و معلوم نیست با این وضعیت چطور قرار است بازی بعد در سنت‌جیمز پارک رودرروی نیوکاسل به میدان برود. سرمربی تازه‌وارد در اولین حضورش در اولدترافورد تیم را با چهار مدافع راهی میدان کرد تا شاید بخشی از ضعف‌های دفاعی برطرف شود. از طرفی پوچتینو تصمیم گرفت امبومو که در

۱۱ بازی قبلی از ابتدا در ترکیب حضور داشته را نیمکت‌نشین کند و به جای او دورگو را در خط حمله قرار دهد. همزمان کنیا را نیز در ترکیب اصلی قرار نداد و در نیمه‌دوم بعد از آنکه کار از کار گذشته بود او را جایگزین زیرکزی کرد. این تغییرات، نه‌تنها سودی به حال قرمز‌ها نداشت، بلکه همه چیز به سود حریف بود و مسبب به بار آمدن یک شکست سنگین دیگر شد. فضای باز بین مدافعان، ناتوانی در مهار مهاجمان، فقدان اعتمادبه‌نفس و نداشتن روحیه جنگندگی بلایی به سر منچستر آورده که حتی پوچتینو نیز نیامده امیدهایش کمرنگ شده است.

روز‌های تاریک

با این اوضاع منچستری‌ها دیگر حتی در رؤیاهایشان نیز به کلین‌شیت فکر نمی‌کنند، چراکه در همه مسابقات این فصل‌شان دروازه‌شان باز شده و تا اینجا مجموعاً ۲۳ گل خورده‌اند. آمار یونایتد با رفتن مایکل کریک بهتر که نشد هیچ بدتر هم شده. پوچتینو کارش را با باخت ۴ بر صفر در آنفیلد شروع کرد و تساوی ۲- ۲ مقابل اسپورتینگ سرابی بیش نبود. ۱۰ بازی متوالی است که منچستر رنگ پیروزی را ندیده؛ شش شکست، پنج تساوی و تنها یک برد تیم سابق سرالکس فرگوسن را به یکی از گزینه‌های سقوط به دسته یک تبدیل کرده است. بردن از نان شب برای شیاطین‌سرخ واجب‌تر است، ولی حتی شعار‌های اعتراضی هواداران نیز دیگر تأثیری روی تیم ندارد.

مسئولیت با همه است

سرمربی آرژانتینی هم از شاگردانش خواست مسئولیت‌پذیر باشند و هم از هواداران تقاضای حمایت کرد: «باید واقعیت خودمان را بپذیریم. شرایط و واقعیت ما همین است. درست است که ما منچستریونایتد هستیم، اما فقط با نشان و تاریخ باشگاه نمی‌توانیم در بازی‌ها برنده شویم. کاملاً طبیعی است بازیکنان هم مثل بقیه فشار و استرس این وضعیت را حس کنند. مسئولیت را می‌پذیریم و با تمام توان کار می‌کنیم. پیام من به بازیکنان این است که باید شرایط را حس کنند و ذهنیت خود را تغییر دهند. مردم از مربی که ۱۰ روز پیش آمده چه انتظاری دارند؟ مگر می‌شود ۲۵ یا ۲۶ بازیکن را عوض کرد؟ آیا فکر می‌کنید مقصر دانستن بازیکنان در این شرایط به منچستریونایتد کمک می‌کند؟ آیا فقط بازیکنان مقصر هستند؟ نه، این مشکل کل مجموعه است. همه ما باید مسئولیت را بپذیریم، اما بازیکن باید وارد زمین شود و حمایت را حس کند. بازیکنان ما همین نفرات هستند و تغییر نمی‌کنند. شاید در پنجره نقل‌وانتقالات بتوان تغییراتی داد، اما الان حمایت ما از بازیکنان بی‌قیدوشرط است. همه ما ناامید هستیم و این نتیجه واقعاً دردناک است. برنتفورد چهار شوت در چارچوب زد و چهار گل به ثمر رساند. مشکل ما ترکیبی از همه چیز است، هم اعتمادبه‌نفس و هم کیفیت.»