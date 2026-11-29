جوان آنلاین: سپاهان بهترین استفاده را از فرصت‌سوزی سرخپوشان تهرانی برد و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم کرد. هرچند که هنوز رسیدن به صدر غیرممکن نیست، اما کولاک سپاهان در هفته چهاردهم نشان داد بازپس‌گرفتن آن از چنگال یاران نویدکیا نیز کار ساده‌ای نخواهد بود.

هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر با اتفاقات پرتعدادی همراه بود. پرسپولیس مثل همیشه در حساس‌ترین زمان ممکن وا داد تا دستش از بازپس‌گیری صدر کوتاه بماند. تراکتور هم روند ناکامی را که در لیگ نخبگان در پیش گرفته بود در لیگ برتر فوتبال ایران ادامه داد، اما سپاهان و استقلال همچنان به یکه‌تازی ادامه دادند. سپاهان فصل را با برد ناپلئونی مقابل چادرملو آغاز کرد و در ادامه دو باخت برابر دو مدعی لیگ متحمل شد، نخست برابر تراکتور و سپس در مصاف با استقلال. شاید به همین دلیل هم بود که بسیاری تصور کردند امسال هم سپاهان جایی در بین مدعیان نخواهد داشت. البته این تیم در ادامه برد‌هایی هم داشت، اما نتیجه‌گیری پرفراز و نشیب شاگردان نویدکیا باعث شده بود کمتر کسی روی این تیم حساب باز کند. اما درست بعد از تساوی با نفت آبادان و در شرایطی که تصور می‌شد نویدکیا با این اوصاف نتواند روی نیمکت سپاهان دوام بیاورد، این تیم روندی متفاوت را درپیش گرفت، به‌طوری که حکم اخراج سه مربی لیگ بعد از باخت سنگین به سپاهان بود که امضا شد. در واقع نیمکت تیم‌های فجر سپاسی شیراز، مس شهربابک و شمس‌آذر قزوین بعد از باخت به این تیم زردپوش بود که دستخوش تغییر شدند. با وجود این عملکرد پرفراز و نشیب پرسپولیس و حاشیه‌های استقلال و تراکتور باعث شد کمتر کسی حواسش به پیشروی‌های سپاهان باشد. تیمی که همین هفته با برتری پرگل مقابل نساجی مازندران (۵ بر یک)، نه فقط صدر جدول را با ۳۰ امتیاز از چنگ پرسپولیس درآورد که تعداد گل‌های زده‌اش را نیز به عدد ۳۰ رساند تا عنوان بهترین و هجومی‌ترین خط حمله لیگ را از آن خود کند.



البته استقلال هم با وجود حاشیه‌هایی که به واسطه مدیریت باشگاه برای سرمربی ایجاد شده بود، این هفته سرسلامت به در برد و بعد از تساوی برابر العین، صدرنشین لیگ نخبگان، صنعت نفت آبادان را شکست داد تا ضمن پاره کردن نوار تساوی‌هایش در رقابت‌های لیگ، خود را همچنان مدعی نشان دهد، آن هم در شرایطی که کمتر کسی تصور می‌کرد بعد از داستان‌هایی که سهراب بختیاری‌زاده را ناچار کرد قبل بازی حساس با العین استعفا دهد، استقلال بتواند از عهده لیگ نخبگان و لیگ برتر برآید. شاگردان سهراب، اما هم برابر العین او را روسفید کردند و هم در مصاف با نفت آبادان. تیمی که به خوبی دفاع می‌کرد، اما روی یک غفلت دروازه‌اش باز شد تا زبان سهراب مقابل منتقدانش در باشگاه که با نیش و کنایه او را مخاطب قرار داده بودند دراز باشد. استقلال به واسطه برتری مقابل نفت آبادان که بعد بازگشت پورموسوی متحول شده، به واسطه کسب ۲۴ امتیاز از شش برد و شش مساوی در رده چهارم قرار گرفت، البته با دو بازی کمتر نسبت به سایر تیم‌ها. هرچند تعداد گل‌های زده استقلال (۱۵) هنوز قابل قبول نیست، اما پنج گل خورده برای تیمی که هنوز بعد از ۱۴ هفته رنگ باخت به خود ندیده نشان می‌دهد که آبی‌پوشان پایتخت اصلی‌ترین رقیب سپاهان در این فصل هستند.



برخلاف استقلال و سپاهان، تراکتور این روز‌ها اصلاً شرایط خوبی ندارد. هرچند که زنوزی و حتی بازیکنان این تیم سعی دارند ناکامی‌های رقم‌خورده در لیگ نخبگان آسیا را بر گردن طی کردن مسیر‌های طولانی بیندازند، اما واقعیت این است که سرخپوشان تبریزی این فصل نتوانستند انتظارات را برآورده کنند، نه در لیگ نخبگان و نه در لیگ برتر.

با شکست سنگین ۵ بر یک مقابل الوصل امارات حالا صعود به مرحله بعد برای تراکتور به یک معجزه تبدیل شده است. وضع تراکتور، اما در لیگ برتر نیز چندان تعریفی ندارد. هرچند که سرخپوشان تبریزی به واسطه حضور در لیگ نخبگان دو بازی عقب‌افتاده دارند، اما کسب ۲۳ امتیاز از هفت برد، دو مساوی و سه باخت، آمار قابل قبولی برای تیمی نیست که ادعای قهرمانی دارد. روندی که در صورت ادامه، بعید نیست منجر به ایجاد تغییرات روی نیمکت تراکتور هم بشود. بی‌تردید آنچه مسلم است، نکونام شرایط خوبی ندارد و این روز‌ها تیزی لبه تیغ را به وضوح زیر پا‌های خود احساس می‌کند، خصوصاً بعد از باخت ناباورانه ۲ بر صفر در تبریز! شکستی که پازل ناکامی‌های تراکتور نکونام طی هفته‌های اخیر را کامل کرد.