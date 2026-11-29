جوان آنلاین: تیم ملی بسکتبال ایران با برد قاطع ۸۵ بر ۷۲ برابر فیلیپین انتقام بازی رفت را گرفت و به رتبه سوم جدول برگشت.

تیم ملی بسکتبال ایران در حساس‌ترین بازی پنجره پنجم انتخابی جام جهانی یک شب کامل و فراموش‌نشدنی را در سالن کاریزما آره‌نای سرمبان پشت سر گذاشت و با پیروزی ۸۵ بر ۷۲ برابر فیلیپین دو امتیاز حیاتی در مسیر صعود به جام جهانی به دست آورد. بردی که هم انتقام شکست تلخ بازی رفت را گرفت، هم ایران را از رتبه پنجم به رتبه سوم برگرداند و هم شانس صعود را دوباره به دست شاگردان سوتریس مانولوپولوس داد.

بازی ضعیف مقابل استرالیا باعث شده بود که علاقه‌مندان به بسکتبال امید چندانی به برتری مقابل فیلیپین نداشته باشند، به‌خصوص اینکه این تیم در بازی رفت هم ایران را شکست داده بود و همین کار را برای ملی‌پوشان ایران سخت‌تر می‌کرد، اما داستان بازی برگشت چیز دیگری بود.

فیلیپین بازی را کاملاً برتر آغاز کرد، تا جایی که حتی ۱۰ امتیاز پیش افتاد، اما درست در اوج ناامیدی ایران به بازی برگشت، دفاع مستحکم‌تر شد و پرتاب‌های سه امتیازی یکی پس از دیگری به حلقه نشست تا اختلاف ۱۰ امتیازی با برتری ۱۳ امتیازی ایران جبران شود و کوارتر اول با حساب ۲۹ بر ۱۹ به سود ایران تمام شود. آرمان زنگنه ستاره ایران در این دقایق بود. کوارتر دوم، اما فیلیپین جبران کرد. این تیم از حمایت تماشاگران مالزی هم بهره می‌برد. فشار آنها جواب داد و اختلاف کم و کمتر شد. فیلیپین کوارتر دوم را ۲۲ بر ۱۳ برد تا تنها با یک امتیاز اختلاف بازنده نیمه اول بازی باشد؛ ۴۲ بر ۴۱.

کوارتر سوم هم پایاپای و نفس‌گیر دنبال شد. دو تیم شانه به شانه امتیاز گرفتند و هیچ‌کدام حاضر به کوتاه آمدن نبودند، اما در پایان این کوارتر فیلیپین با اختلاف ناچیز جلو افتاد تا کار در کوارتر چهارم برای ایران سخت‌تر شود، ولی کوارتر چهارم زمان بازی ایران بود. ایران غوغا به پا کرد. فیلیپین فقط هفت امتیاز گرفت تا ایران به لطف ۲۲ امتیاز و با درخشش محمد امینی این کوارتر را ۲۲ بر ۷ به سود خود تمام کند و در نهایت ۸۵ بر ۷۸ هم انتقام بازی رفت را بگیرد، هم به رده سوم جدول صعود کند و هم به بازی‌های آینده امیدوار باشد.

آرمان زنگنه، بهنام یخچالی، محمد امینی و محمدمهدی حیدری ستاره‌های بی‌چون‌وچرای ایران در این بازی بودند. مردانی که هر کدام در مقطعی از بازی گره کار تیم را باز کردند تا این پیروزی ارزشمند به دست آید و ایران امیدوار صعود به جام جهانی باقی بماند.

با این برد ایران ۱۶ امتیازی شد و بالاتر از فیلیپین ۱۵ امتیازی دوباره در رتبه سوم قرار گرفت. شاگردان مانولوپولوس حالا با اختلاف ۱۳ امتیازی انتقام سنگینی از رقیب مستقیم گرفتند و با دست پر و روحیه بالا برای دو بازی آینده آماده می‌شوند، تیمی که نشان داد وقتی جوان‌هایش در کنار باتجربه‌ها بدرخشند می‌تواند هر حریفی را در آسیا ببرد.

پیش از این دیدار، تیم ملی نیوزیلند با نتیجه ۱۱۶ بر ۸۳ سوریه را شکست داد تا از هشت پیروزی و دو شکست، صاحب ۱۸ امتیاز شود و در مکان دوم گروه E پس از استرالیا قرار بگیرد. در پنجره ششم و پایانی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ تمامی دیدار‌های گروه E از سوم تا یازدهم اسفندماه ۱۴۰۵ در فیلیپین برگزار می‌شود که ایران به ترتیب روز جمعه هفتم اسفندماه به مصاف نیوزیلند می‌رود و در بازی آخر روز دوشنبه ۱۰ اسفند مقابل استرالیا صف‌آرایی خواهد کرد.