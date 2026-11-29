راه‌های رسیدن به گل در فوتبال به تعداد تمام فوتبالیست‌های جهان است، یعنی درست به تعداد بازیکنان فوتبال دنیا می‌توان گل‌های متنوع زد، اما نمی‌دانیم چرا در فوتبال ایران همه دنبال گلزنی با پنالتی هستند و کلاً تلاشی برای رسیدن به گل از این همه راه ممکن نمی‌کنند.

سوت پایان هر بازی که به صدا درمی‌آید همه از پنالتی‌های گرفته نشده در طول مسابقه حرف می‌زنند، جالب است که بازنده و برنده هم ندارد. همه معتقدند پنالتی‌هایشان سوخت حقشان ضایع شده، تنها فرقش این است که صدای بازنده بلندتر است و رگ‌های گردنشان متورم، به هر حال می‌خواهند گناه باخت‌شان را به گردن داور بیندازند. طرف برنده هم، اما آرام و مطمئن و حتی با لبخند از گرفته نشدن پنالتی‌هایش می‌گوید بالاخره آنها هم می‌خواهند بگویند اگر داور می‌گذاشت برد قاطع‌تری را به دست می‌آوردند و می‌توانستند خط و نشان بهتری برای بقیه بکشند.

آخر بازی هیچ‌کس نکته فنی به‌درد‌بخوری نمی‌گوید. اصلاً انگار فوتبالی نبوده، انگار همه فقط می‌خواستند پنالتی بزنند و بس، هیچ بازنده‌ای نمی‌گوید که حق‌مان بود ببازیم، چون برنامه‌ای برای بردن نداشتیم یا اگر داشتیم نتوانستیم درست آن را اجرا کنیم. هیچ برنده‌ای هم نمی‌آید از نکات فنی در مورد برنده شدن تیمش بگوید، نهایتش این است که می‌گویند حق‌مان بود و از تلاش بازیکنانشان تقدیر و تشکر کنند و وعده‌های آنچنانی بدهند. البته ماجرا به پایان بازی هم ختم نمی‌شود و تا چند روز بعد از بازی هم هر کسی هر تریبونی پیدا کند از پنالتی‌های گرفته نشده حرف می‌زند، کسی هم نمی‌گوید چرا؟

در این میان، اما همه از پنالتی‌های گرفته‌نشده می‌گویند. انگار که پیش از شروع مسابقه هر دو طرف تنها به روی پنالتی گرفتن تمرکز کرده بودند، نه چیز دیگری و بعد از بازی با توجه به اینکه نقشه‌های مثلاً تاکتیکی‌شان در مورد پنالتی گرفتن توسط داور نقش‌برآب شده فریاد سر می‌دهند که «سر ما را بریدند» یا «حق‌مان را ضایع کردند».

همه دنبال پنالتی هستند. دیگر کسی کاری به مشکلات مدیریتی و نقش آن در شکست‌ها ندارد. کسی کاری با ضعف‌های فنی و فقدان تکنیک و تاکتیک در فوتبال ندارد. ماجرا وقتی تأسف‌بارتر می‌شود که رسانه‌ها هم بیشتر دنبال حواشی هستند و هیچ سؤالی در مورد کیفیت فوتبال پرسیده نمی‌شود. انگار رسانه و خبرنگار هم بیشتر از آنکه بخواهند فوتبال ببینند دنبال پنالتی‌های گرفته‌نشده هستند.

داستان پنالتی ماجرای پایان تمام بازی‌های فوتبال در ایران است، اصلاً می‌خواهیم به سازمان لیگ پیشنهاد بدهیم قانونی تصویب کند و در طول مسابقه و حتی ابتدا و انتهای آن به هر دو طرف چند پنالتی بدهند بزنند تا چشم و دلشان از پنالتی سیر شود شاید بروند فکری به حال فوتبال افتضاحشان بکنند و حداقل به این نتیجه برسند که از راه‌های دیگر هم می‌شود به گل رسید و تنها نباید دلخوش به داور مسابقه بود که پنالتی بگیرد و آقایان را نجات بدهد.