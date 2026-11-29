جوان آنلاین: مسئله انرژی در جهان پس از جنگ امریکا علیه ایران محل مناقشه است. برخی سطحی‌نگرانه چنان فاتحانه می‌نویسند «پس چه شد نفت ۲۰۰یا ۵۰۰ دلاری؟!» که گویی جهان مسئله انرژی را برای خود حل کرده و مشغول استراحت و تماشای مستند راز بقاست! اما برخی با کمی واقع‌بینی معتقدند جهان برای حفظ نفت در محدوده ۱۰۰ دلار (با آنکه قبل از جنگ ۶۵ دلار بود) بسیار مقتصدانه عمل می‌کند و تولید را در جا‌هایی که بتواند افزایش داده است و علاوه بر این دو، به شکل مصنوعی نیز در بازار دست می‌برد و اینها چیزی نیست که بتواند دوام طولانی بیاورد یا برای همیشه باقی بماند. دنیا به پایان جنگ امید بسته است و اگر جنگ دنیا را ناامید کند، اوضاع خراب‌تر هم می‌شود. فارغ از خبر‌های هر روز و هر ساعت از انهدام یا توقف نفتکش‌های عظیم در تنگه هرمز با انفجار مین یا پهپاد یا موشک و انهدام خطوط لوله نفت عربستان و خبر‌های نقاط دیگر جهان که پالایشگاه‌ها هدف قرار می‌گیرند، مسئله «عدم‌قطعیت» است که جهان درباره انرژی به آن دچار شده است؛ هیچ‌چیز قطعی نیست و این باری است که جنگ دنیا را با آن باردار کرد و درد زایمان این‌بار گران، امان از دنیا بریده است. حالا بی‌بی‌سی از فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی خبر می‌دهد که بازگشت وضعیت انرژی به پیش از جنگ ایران «غیرممکن» است: «جنگ ایران، بازار بین‌المللی انرژی را برای همیشه دستخوش تغییر کرده است. آب رفته به جوی بازنمی‌گردد. وقتی چیزی شکست، دیگر نمی‌توان آن را به حالت اول بازگرداند.» بیرول بحران انرژی ناشی از جنگ امریکا علیه ایران را غیرقابل‌مقایسه با بحران‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی و همچنین هنگام حمله روسیه به اوکراین می‌داند: «بسیار فراتر از آنهاست. پس از آغاز جنگ در اسفند گذشته و جهش قیمت گاز از آن زمان، قرار است هزینه قبوض انرژی برای میلیون‌ها خانوار در بریتانیا در ماه ژانویه ۲۶ درصد افزایش یابد.»



جنگ‌ها همیشه فقط در میدان نظامی تعیین تکلیف نمی‌شوند و به همین قاعده، پیامد‌های جنگ دشمن امریکایی- صهیونیستی علیه مردم ایران رفته‌رفته در ساختار اقتصاد جهانی و مناسبات تجاری کشور‌ها خودنمایی می‌کند. مدیریت هوشمند تنگه هرمز علاوه بر پیامد‌های منطقه‌ای، هزینه‌ای سنگین بر بازار انرژی اروپا گذاشته است. این فشار از واردات نفت و گاز آغاز می‌شود و به قبض برق، گرمایش و هزینه تولید صنایع می‌رسد. از آنجایی که اروپا بخش بزرگی از انرژی خود را وارد می‌کند، اختلال در مسیر‌های دریایی، سریع‌تر از بسیاری از بازار‌های دیگر به قیمت‌ها و سپس به بودجه خانوار‌ها منتقل می‌شود. وابستگی گسترده کشور‌های آسیایی به نفت و گاز منطقه خلیج فارس نیز موجب شده اختلال در مسیر تردد انرژی، آثار خود را به سرعت در بازار‌های جهانی، هزینه حمل‌ونقل، تورم و فعالیت صنایع نمایان کند. اما آنچه اکنون اهمیت بیشتری دارد، واکنش کشور‌ها به این بحران است. مسئله صرفاً بازگشت جریان نفتکش‌ها به تنگه هرمز نیست، بلکه کشور‌ها در حال بازنگری در الگوی تأمین انرژی خود هستند تا در بحران‌های بعدی، آسیب‌پذیری کمتری داشته باشند.

چرا تنگه هرمز برای اروپا مهم است

براساس برآورد‌های رایج، حدود ۲۰ درصد از مصرف جهانی نفت و بخش قابل‌توجهی از گاز مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان از تنگه راهبردی هرمز عبور می‌کند. گاز مایع‌شده، گازی است که برای حمل با کشتی سرد و مایع می‌شود. وقتی این مسیر بسته می‌شود، عرضه جهانی کمتر می‌شود و خریداران برای محموله‌های باقی‌مانده با هم رقابت می‌کنند. اروپا به این رقابت وارد شده، چون پس از کاهش خرید گاز لوله‌ای از روسیه، بیشتر به گاز مایع‌شده متکی شده است. اگر عرضه غرب آسیا کم شود، قیمت محموله‌های امریکا و دیگر تولیدکنندگان هم بالا می‌رود. نتیجه این است که اروپا حتی بدون خرید مستقیم از خلیج فارس، افزایش قیمت را حس می‌کند.

هزینه بسته‌شدن تنگه فقط به قیمت نفت و گاز محدود نمی‌شود. کشتی‌ها باید مسیر طولانی‌تری را طی کنند و حق بیمه حمل بالاتر می‌رود. در اروپا قیمت گاز در تعیین قیمت برق هم نقش دارد. بنابراین صنایع انرژی‌بر، مانند فولاد و کود شیمیایی و خانوار‌ها هر دو اثر آن را حس می‌کنند. این فشار به سیاست پولی هم می‌رسد. انرژی گران‌تر، تورم را بالا نگه می‌دارد و دست بانک مرکزی اروپا را برای کاهش نرخ بهره محدود می‌کند. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) که بلومبرگ در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ به آن پرداخته، حاوی این پیام است که بازار جهانی انرژی ممکن است دیگر به شرایط پیش از جنگ بازنگردد. به اعتقاد فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، بحران تنگه هرمز چنان شوکی به نظام انرژی جهان وارد کرده که مسیر قابل اتکایی برای بازگشت کامل به وضعیت گذشته وجود ندارد.

بازیابی اقتصاد چقدر زمان می‌برد؟

پرسش کلیدی که ذهن بسیاری از تحلیلگران را به خود مشغول کرده، این است که اقتصاد کشور‌های درگیر جنگ (و حتی کشور‌های ثالث مانند آلمان) چه زمانی می‌تواند به شرایط عادی بازگردد. براساس تحلیل مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، تورم ناشی از جنگ ایران احتمالاً دو تا سه سال پس از پایان درگیری‌ها به طور کامل از بین خواهد رفت، اما خوش‌بینانه‌ترین سناریو‌ها حاکی از آن است که حتی با فرض آتش‌بس فوری، اثرات روانی و اختلالات لجستیکی، اقتصاد اروپا حداقل یک سال دیگر درگیر خواهد بود.

در خصوص بازگشت به مدار رشد اقتصادی، تجربه جنگ‌های گذشته نشان می‌دهد کشور‌هایی که فقط از محل شوک انرژی آسیب دیده‌اند، می‌توانند ظرف ۱۸ تا ۲۴ ماه خود را بازیابی کنند، مشروط به اینکه جنگ تمدید نشود. باید گفت که منشأ تمامی این بحران‌ها، اقدام نظامی غیرقانونی امریکا و اسرائیل علیه ایران است. ترامپ که تصور می‌کرد با یک کارزار نظامی کوتاه می‌تواند ایران را تسلیم کند، اکنون شاهد است که اقتصاد متحدانش در اروپا در حال فروپاشی است. حتی کشور‌های عربی منطقه نیز در این باتلاق گرفتار شده‌اند. امارات به‌رغم خروج از اوپک، همچنان از تبعات بسته شدن تنگه هرمز در رنج است. عربستان سعودی نیز با وجود ذخایر عظیم نفتی، قادر به صادرات از مسیر جایگزین با هزینه معقول نیست. جالب توجه آنکه خود رژیم صهیونیستی نیز از این جنگ مصون نمانده است. تحلیلگران اقتصادی اسرائیل گزارش داده‌اند که هزینه‌های جنگ و توقف صادرات گاز از میادین مشترک با منطقه، رشد اقتصاد این رژیم را منفی کرده است. امریکا نیز به‌رغم تبلیغات پیروزی‌خواهانه ترامپ، با موج جدیدی از تورم مواجه شده است.

اثر ماندگار بزرگ‌ترین شوک انرژی تاریخ

آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید بحران انرژی ناشی از جنگ ایران نشانه‌های ماندگار بر این بخش بر جا می‌گذارد. شیوه تأمین برق خانه‌ها، سوخت خودرو‌ها و انرژی صنایع در سال‌های پیش‌رو دگرگون می‌شود.

این ارزیابی برای همه مصرف‌کنندگان اهمیت دارد، چون انرژی در هزینه حمل‌ونقل، تولید و قبض‌های خانگی نقش مستقیم دارد. آژانس تأکید می‌کند بحران جاری شیوه تأمین برق خانه‌ها، سوخت خودرو‌ها و انرژی صنایع را بازتعریف می‌کند، یعنی تغییرات فقط به چند ماه نوسان قیمت محدود نمی‌ماند و ساختار بازار را هم دربر می‌گیرد. آژانس بحران فعلی را «بزرگ‌ترین شوک انرژی در تاریخ» توصیف کرده است. شوک انرژی، یعنی اختلال ناگهانی در عرضه یا قیمت سوخت‌ها که کشور‌ها و بنگاه‌ها را به بازنگری در منابع و قراردادهایشان وامی‌دارد. به گفته آژانس، این بحران «اثر‌های ماندگار» بر بخش انرژی جهان خواهد داشت. عامل دیگر، نگرانی‌های فزاینده درباره تغییرات اقلیمی در سال جاری است. بر پایه گزارش، این نگرانی‌ها همزمان با بحران انرژی، مسیر آینده مصرف و تولید را شکل می‌دهند. اثر همزمان این دو عامل نشان می‌دهد سیاست‌گذاران و شرکت‌ها با فشار هم از سوی امنیت تأمین و هم از سوی اهداف اقلیمی روبه‌رو هستند.

بازگشت به قبل «غیرممکن» است

اخیراً رئیس آژانس بین‌المللی انرژی به بی‌بی‌سی گفت که جنگ ایران، بازار بین‌المللی انرژی را برای همیشه دستخوش تغییر کرده است. فاتح بیرول افزود: «آب رفته به جوی بازنمی‌گردد. گلدان شکسته است. وقتی گلدانی می‌شکند، دیگر نمی‌توان آن را به حالت اول بازگرداند.» بیرول اظهار داشت: «شوکی که در پی حمله امریکا و اسرائیل به ایران و متعاقب آن، بسته شدن تنگه هرمز ایجاد شد، از نظر ابعاد و شدت، با بحران‌هایی که در دهه ۱۹۷۰ میلادی و همچنین هنگام حمله روسیه به اوکراین شاهد آن بودیم، قابل مقایسه نیست و بسیار فراتر از آنهاست. پس از آغاز جنگ در اسفند گذشته و جهش قیمت گاز از آن زمان، قرار است هزینه قبوض انرژی برای میلیون‌ها خانوار در بریتانیا در ماه ژانویه ۲۶ درصد افزایش یابد.»

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی با اشاره به اینکه جنگ و درگیری‌ها «بزرگ‌ترین تهدید امنیت انرژی در تاریخ» است، هشدار داد: «در صورتی که درگیری‌ها حل‌وفصل نشود، قیمت‌ها ممکن است از این هم بالاتر برود که در صورت مواجهه اروپا با یک «زمستان سخت»، قیمت انرژی ممکن است باز هم افزایش یابد.»

بیرول گفت: «قیمت نفت، قیمت گاز، گاز طبیعی و کود‌های شیمیایی، همه این موارد به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند. از نظر من، مهم‌تر از همه این است که هیچ مسیر قابل‌اتکایی برای بازگشت نظام انرژی جهان به وضعیت پیش از جنگ نمی‌بینم.» او تأکید کرد: «همه‌چیز در درجه نخست به این بستگی دارد که آیا تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد یا خیر، آن هم به شکلی که برای همه فعالان بازار اطمینان‌بخش باشد.»