جوان آنلاین: امسال تأمین پایدار گاز در فصل سرد بیش از هر زمان دیگری به همراهی مشترکان و مدیریت مصرف، به‌ویژه در بخش خانگی وابسته است. برآورد‌ها نشان می‌دهد کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز نسبت به سال گذشته می‌تواند از بروز اختلال در تأمین گاز خانوار‌ها و اعمال محدودیت برای صنایع جلوگیری کند. فقط کاهش یک‌درجه‌ای دمای محیط خانه‌ها می‌تواند روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی به همراه داشته باشد که معادل تولید یک فاز پارس جنوبی است. آمار‌های روزانه شرکت ملی گاز ایران از میزان مصرف مشترکان خانگی و تجاری نشان می‌دهد اگرچه بخش عمده مشترکان خانگی تاکنون الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند، اما عبور از زمستان پیش‌رو همچنان به همراهی و مشارکت بیشتر مردم نیاز دارد. براساس این آمار، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در روز شنبه، هفتم آذرماه به ۴۲۲ میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با هفته گذشته روند افزایشی داشته است. به‌طور معمول، بازه زمانی ۱۵ آذر تا ۱۵ بهمن اوج مصرف گاز در کشور به‌شمار می‌رود. از این‌رو، با توجه به نیاز نیروگاه‌ها به گاز برای تأمین برق، رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در این دوره اهمیت دوچندانی دارد.



امسال در روز‌های سرد، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع‌جزء به حدود ۷۳۷ میلیون مترمکعب رسید. بر این اساس، اگر امسال مصرف در همین سطح باقی بماند، صنایع نمی‌توانند از محدودیت‌ها مصون بمانند. با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد از تولید گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف می‌شود، بنابراین برای عبور از خاموشی‌ها و همچنین مدیریت گاز به‌خصوص در مناطق شمالی کشور بهینه‌سازی مصرف خانگی بسیار ضروری است.

آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد در روز شنبه (هفتم آذر)، از مجموع ۶۹۹ میلیون مترمکعب گاز تولیدی کشور، ۴۲۲ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شد. بر این اساس، ۶۰ درصد از گاز تولیدی روزانه کشور به مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء اختصاص یافته است. مقدار مصرف با توجه به کاهش نسبی دما در مقایسه با مدت مشابه هفته پیش (یک‌شنبه یکم‌آذر) که ۴۱۵ میلیون مترمکعب بود، افزایش ۷ میلیون مترمکعبی را نشان می‌دهد.

با وجود برنامه‌های بازسازی، توسعه تجهیزات هوشمند و نظارت بر مصرف دستگاه‌های دولتی، بخش مهمی از مدیریت شرایط زمستان به رفتار مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری وابسته است. در فصل سرد، سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء از مصرف گاز افزایش می‌یابد و کاهش مصرف در این بخش‌ها می‌تواند به حفظ پایداری شبکه و تأمین گاز مورد نیاز سایر بخش‌ها کمک کند.

بر همین اساس، پویش «۱۸ تا ۲۰ درجه» با هدف صرفه‌جویی در مصرف گاز آغاز به کار کرده است. در این پویش تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان دمای مطلوب برای مدیریت مصرف انرژی توصیه شده است. حتی یک درجه کاهش دمای وسایل گرمایشی می‌تواند میلیون‌ها مترمکعب در مصرف روزانه گاز صرفه‌جویی و به‌جای مصرف غیرضروری، به تولید، اشتغال و آینده کشور کمک کند.

از سوی دیگر، استفاده از تجهیزات گرمایشی پربازده و استاندارد، جایگزینی بخاری‌های کم‌بازده و اصلاح و هوشمندسازی موتورخانه‌ها از جمله راهکار‌های مؤثر برای کاهش مصرف گاز در ساختمان‌ها به شمار می‌رود. بستن فضا‌های بلااستفاده و تنظیم گرمایش متناسب با فضای مورد استفاده، مانع از مصرف غیرضروری گاز برای گرم‌کردن اتاق‌های خالی می‌شود.

صرفه‌جویی بدون تحمل سرما

وابستگی بخش عمده سبد انرژی کشور به گاز طبیعی و همچنین نیاز نیروگاه‌ها به گاز، اهمیت مدیریت مصرف این سوخت را دوچندان کرده است. از این‌رو، کاهش مصرف گاز در بخش خانگی نه‌تنها به پایداری شبکه گازرسانی کمک می‌کند، بلکه در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از محدودیت در سایر بخش‌های مصرف‌کننده نیز مؤثر است.

در همین زمینه، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به راهکار‌های ساده، اما مؤثر برای کاهش مصرف گاز در منازل گفت: استفاده از پنجره‌های مناسب و جلوگیری از ورود و خروج هوا از درز پنجره‌ها، پوشیدن لباس گرم و استفاده از پرده‌های ضخیم در ماه‌های زمستان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف گاز کمک کند.

هوشنگ صیدالی افزود: در روز‌های آفتابی بهتر است پرده‌ها کنار‌زده شوند تا انرژی خورشید به گرم‌تر شدن فضای داخل خانه کمک کند. این اقدامات ساده می‌توانند در کاهش مصرف انرژی تأثیرگذار باشند.

او با تأکید بر اهمیت سرویس وسایل گرمایشی گفت: سرویس بخاری و پکیج اهمیت زیادی دارد. دمای پکیج‌ها باید بین ۵۰ تا ۶۰ درجه نگه داشته شود و در روز‌هایی که هوا گرم‌تر است، حتی می‌توان دما را کمتر از این مقدار تنظیم کرد. همچنین عایق‌کاری آبگرمکن‌های ایستاده نیز تأثیر زیادی در کاهش مصرف گاز دارد.

توسعه ظرفیت‌های جدید برای بهینه‌سازی مصرف

در کنار اصلاح رفتار مصرفی خانوار‌ها و رعایت توصیه‌های صرفه‌جویی، شرکت ملی گاز ایران امسال از ظرفیت جدیدی با عنوان «کارور‌های انرژی» نیز برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف استفاده کرده است. این شرکت‌ها به‌عنوان واسطه میان شرکت ملی گاز و مشترکان فعالیت می‌کنند و با دسترسی به اطلاعات مصرف خانوارها، وضعیت منازل و شرایط مصرف را بررسی کرده و متناسب با آن، راهکار‌های عملی برای کاهش مصرف انرژی ارائه می‌دهند.

در همین راستا، شرکت ملی گاز ایران دو درگاه اینترنتی برای تسهیل این فرایند در نظر گرفته است. مشترکان از طریق سامانه my.nigc.ir می‌توانند به قبض‌های پیشین و روند مصرف گاز خود دسترسی داشته باشند و وضعیت مصرفشان را بررسی کنند. همچنین سامانه

karvar.nigc.ir به شرکت‌های فعال در حوزه بهینه‌سازی انرژی اختصاص دارد تا بتوانند خدمات خود را در این زمینه ارائه دهند.

البته فعالیت کارور‌های انرژی تنها به ارائه توصیه‌های مصرفی محدود نمی‌شود، بلکه از بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و اصلاح تجهیزات گرمایشی تا اقدامات جزئی‌تر و برنامه‌های فرهنگ‌سازی را نیز دربر می‌گیرد. کارشناسان تأکید دارند توسعه این ظرفیت می‌تواند در کنار مشارکت مشترکان، به اصلاح الگوی مصرف و کاهش هدررفت انرژی کمک کند.