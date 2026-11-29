جوان آنلاین: تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ را می‌توان گامی مؤثر در جهت پیشبرد سیاست‌های کلان کشور برای تحول در ساختار جمعیتی و افزایش سهم جمعیت جوان دانست، اما با گذشت نزدیک به چهار سال از شروع اجرای آن، شواهد حاکی از آن است که تحقق اهداف پیش‌بینی شده با موانع و چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. در حوزه تخصیص زمین و مسکن به خانواده‌های سه تا چهار فرزندی، عملکرد وزارت راه و شهرسازی ضعیف بوده به‌طوری که فقط ۱۰.۲ درصد از احکام این قانون عملیاتی شده است.



زمین برای ساخت خانه و یارانه بیشتر برای تأمین هزینه فرزندان؛ اینها بخشی از حمایت‌هایی بود که از سال ۱۴۰۰ با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تعهد قانونی دولت تبدیل شد، قانونی که ۲۴ مهر آن سال تصویب و ۲۴ آبان برای اجرا ابلاغ شد. اگرچه جوانی جمعیت، مسئله‌ای چندوجهی است که ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی را دربرمی‌گیرد، اما بخش مهم دیگری نیز در گرو شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه است، به‌ویژه در شرایط فعلی که بیش از گذشته شاهد نوسانات جدی در بازار‌های مالی کشور هستیم. یکی از عوامل اقتصادی نقش‌آفرین در تصمیم افراد برای فرزندآوری بیشتر، شرایط مسکن است. در شرایط فعلی نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت که چند فرزند را در آپارتمان‌هایی با متراژ ۴۰یا ۵۰ متری نگهداری کنند، کمااینکه برای اغلب جامعه اضافه شدن نگرانی‌های زندگی مستاجری و شروط صاحبخانه و چالش‌هایی از این قبیل، شرایط را به مراتب دشوارتر خواهد کرد. براساس ماده ۴ قانون جوانی جمعیت، دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی که حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع باشد، برای ساکنین در روستا‌ها یا شهر‌های کمتر از ۵۰۰ هزار نفر، پس از تولد فرزند سوم و بیشتر اعطا کند. همچنین این قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل براساس هزینه آماده‌سازی و فقط برای یک‌بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اختصاص داده می‌شود.

بسیاری از متقاضیان از سال ۱۴۰۰ در نوبت تخصیص زمین هستند و در این مدت فرزند چهارم یا پنجم آنها نیز به دنیا آمده و همچنان در انتظار بروکراسی اداری وزارت راه و شهرسازی هستند. نکته قابل تأمل این است که وزارت راه می‌گوید زمین در اختیار ندارم یا ظرفیت پر شده، همین امر موجب سردرگمی متقاضیان شده است. طبق آمار اعلام شده از سوی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ششم مهر ۱۴۰۵، برای ۱۶۳ هزار و ۴۶۷ متقاضی تأمین زمین شده است. از این تعداد، برای ۸۱ هزار و ۳۸۲ مورد قرارداد منعقد و زمین تحویل شده و ۸۲ هزار و ۸۵ مورد همچنان در مرحله تخصیص و طی مراحل بعدی قرار دارند.

محرومیت هزاران خانوار از دریافت زمین رایگان

دیوان محاسبات کشور که از سال گذشته عملکرد وزارت راه را در اجرای قانون جوانی جمعیت زیر ذره‌بین برده، امسال نیز از روند کند اجرای این قانون انتقاد کرد. آذرماه سال گذشته دیوان محاسبات کشور تأکید کرد که عدم اجرای کامل تکلیف قانونی و قصور وزارتخانه راه و شهرسازی در انجام تعهدات اختصاص زمین به خانوار‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در دادسرای این نهاد نظارتی تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت. اکنون بعد از یک سال هیچ رسیدگی نشده و آبان امسال گزارش دیگری از روند کند اجرای این قانون در این وزارتخانه از سوی دیوان عدالت اداری اعلام شده است. سخنگوی دیوان محاسبات کشور با اشاره به هفتمین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات به موضوع بررسی اجرای تکالیف مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: مطابق قانون، وزارت راه و شهرسازی در شهر‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستا‌ها مکلف بوده‌اند به خانواده‌های دارای چهار فرزند یا بیشتر که واجد شرایط قانونی هستند، یک قطعه زمین رایگان اختصاص دهند. با توجه به صراحت قانون در تعیین تکلیف وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، موضوع عدم اجرای این حکم قانونی در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و برای متخلفان پرونده تشکیل می‌شود.

سیدنظام‌الدین موسوی همچنین با اشاره به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: بررسی‌های تجمیعی دیوان محاسبات از زمان تصویب این قانون تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تعداد خانوار‌های متقاضی و واجد شرایط دریافت زمین به ۳۹۲ هزار و ۳۷۹ خانوار رسیده است. با وجود این، تنها ۸۸ هزار و ۲۰۳ خانوار زمین دریافت کرده‌اند. موسوی خاطرنشان کرد: این آمار بیانگر فاصله قابل توجه میان تکلیف قانونی و عملکرد دستگاه‌های مسئول است. دیوان محاسبات با هدف صیانت از حقوق قانونی مردم و اطمینان از اجرای احکام مصوب، پیگیری‌های لازم را برای تحقق واگذاری زمین به خانوار‌های مشمول انجام خواهد داد و با ترک فعل و تخلفات احتمالی برخورد قانونی می‌کند.