جوان آنلاین: شاید برای برخی از ما این سؤال پیش آمده باشد که چرا وقتی یک زن سرپرست خانواده می‌شود، شرایطش با مردی که همین مسئولیت را بر عهده دارد متفاوت است؟ مگر هر دو مسئول تأمین هزینه‌های زندگی، اداره خانواده و مراقبت از فرزندان نیستند؟ پس چه چیزی باعث می‌شود تجربه این دو از سرپرستی خانوار یکسان نباشد؟ پاسخ را باید در تفاوت شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان و مردان جست‌و‌جو کرد؛ تفاوت‌هایی که باعث می‌شود یک مسئولیت ظاهراً مشابه، برای زنان و مردان معنای متفاوتی پیدا کند.

وقتی کمی دقیق‌تر به موضوع نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم زن و مرد در شرایط اجتماعی یکسانی این مسئولیت را بر عهده نمی‌گیرند. سرپرست خانوارشدن برای یک زن، گاهی فقط به معنای این نیست که مسئولیت اقتصادی بیشتری پذیرفته است، بلکه او را با مجموعه‌ای از انتظارات، محدودیت‌ها و دشواری‌هایی روبه‌رو می‌کند که ممکن است تجربه مردان در موقعیت مشابه با آن تفاوت داشته باشد. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که کدام‌یک توانایی بیشتری برای اداره خانواده دارد، بلکه این است که جامعه چه شرایط متفاوتی پیش روی زنان و مردان قرار می‌دهد.

سرپرستی خانوار در نگاه نخست مفهومی ساده به نظر می‌رسد: فردی که مسئولیت اداره خانواده و تأمین معاش اعضای آن را بر عهده دارد. اما این نقش، فارغ از اینکه بر عهده زن باشد یا مرد، در بستر روابط اجتماعی، انتظارات فرهنگی و مناسبات اقتصادی معنا پیدا می‌کند. به همین دلیل، نمی‌توان فرض کرد زنی که سرپرستی خانواده را بر عهده می‌گیرد، دقیقاً همان تجربه‌ای را از سر می‌گذراند که یک مرد در موقعیتی مشابه تجربه می‌کند. تفاوت اصلی، توانایی ذاتی زنان و مردان برای اداره خانواده نیست، بلکه شرایطی که جامعه برای ایفای این نقش پیش روی آنها قرار می‌دهد با یکدیگر متفاوت است.

زن سرپرست خانوار لزوماً زنی نیست که همسر خود را از دست داده است. این عنوان طیف متنوعی از زنان را دربرمی‌گیرد؛ از زنان بیوه و مطلقه گرفته تا زنانی که همسرشان به دلایل مختلف قادر به تأمین معاش خانواده نیست، یا زنانی که به دلایل اجتماعی و خانوادگی عملاً مسئولیت اداره زندگی را به‌تنهایی بر عهده گرفته‌اند. بنابراین، سرپرستی خانوار بیش از آنکه یک وضعیت واحد باشد، موقعیت‌های متفاوتی را شامل می‌شود که هرکدام تجربه و پیامد‌های خاص خود را دارند. همین تنوع درباره مردان سرپرست خانوار نیز وجود دارد. بااین‌حال، مهم این است که بستر اجتماعی این دو موقعیت با هم متفاوت است.

یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز را باید در رابطه زنان با بازار کار جست‌و‌جو کرد. در بسیاری از جوامع، از جمله ایران، مشارکت اقتصادی زنان با موانعی روبه‌روست که ریشه در ساختار‌های بازار کار، تقسیم جنسیتی مشاغل، فرصت‌های نابرابر و انتظارات فرهنگی دارد. بخشی از زنان ممکن است پیش از آنکه مسئولیت تأمین معاش خانواده را بر عهده بگیرند، سال‌ها از بازار کار رسمی دور بوده باشند یا به مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار اشتغال داشته باشند. در چنین شرایطی، تغییر موقعیت خانوادگی صرفاً به معنای اضافه‌شدن یک مسئولیت اقتصادی نیست، بلکه گاهی فرد را ناگهان با الزام ورود به بازاری مواجه می‌کند که پیش‌تر فرصت حضور مؤثر در آن را نداشته است. مردان نیز ممکن است بیکاری، درآمد ناکافی یا فقدان امنیت شغلی را تجربه کنند، اما نقطه آغاز و نوع موانع آنها الزاماً مشابه زنان نیست.

تفاوت مهم دیگر به تقسیم مسئولیت‌های مراقبتی بازمی‌گردد. در الگوی رایج خانواده، حتی در شرایطی که زن و مرد هر دو شاغلند، بخش قابل‌توجهی از کار خانگی، تربیت فرزندان و مراقبت از سالمندان همچنان بر عهده زنان قرار دارد. این الگو با تغییر وضعیت خانوادگی معمولاً به شکل قبل باقی می‌ماند. زنی که سرپرست خانواده می‌شود، ممکن است همزمان نان‌آور، مراقب، تربیت‌کننده و مدیر امور روزمره خانه باشد. درواقع، تغییر در ساختار مسئولیت اقتصادی خانواده همیشه به تغییر متناسب در تقسیم کار مراقبتی منجر نمی‌شود. درمقابل، مردی که به‌تنهایی سرپرستی فرزندان را بر عهده می‌گیرد نیز ممکن است با دشواری‌های جدی در مراقبت و تربیت مواجه شود؛ به‌ویژه در جامعه‌ای که بخش مهمی از این مهارت‌ها را به‌طور سنتی در قلمرو نقش زنان تعریف کرده است.

تفاوت تجربه زنان و مردان را باید در مفهوم «کار نامرئی» نیز جست‌و‌جو کرد. اداره خانواده تنها به کسب درآمد و پرداخت هزینه‌ها محدود نیست. برنامه‌ریزی برای نیاز‌های اعضای خانواده، پیگیری امور تحصیلی فرزندان، مراقبت هنگام بیماری، مدیریت روابط عاطفی و حفظ انسجام خانوادگی نیز بخشی از این مسئولیت است. این فعالیت‌ها اگرچه معمولاً در محاسبات اقتصادی و حتی در برداشت عمومی از مفهوم سرپرستی کمتر دیده می‌شوند، اما زمان، انرژی و توان روانی قابل‌توجهی می‌طلبند. زنان در بسیاری از خانواده‌ها پیش از تبدیل‌شدن به سرپرست رسمی نیز این وظایف را انجام می‌داده‌اند. بنابراین، مسئولیت جدید ممکن است نه جایگزین نقش قبلی، بلکه لایه‌ای تازه بر مجموعه مسئولیت‌های موجود باشد.

بُعد فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت کمتری از جنبه اقتصادی ندارد. سرپرستی خانوار برای مردان، باوجود دشواری‌های احتمالی، در بسیاری از بافت‌های فرهنگی با انتظاری آشنا و پذیرفته‌شده همراه است، زیرا تأمین معاش و مدیریت اقتصادی خانواده از دیرباز به‌عنوان بخشی از نقش مردانه تعریف شده است. اما وقتی این مسئولیت بر عهده زن قرار می‌گیرد، ممکن است با برداشت‌های سنتی درباره نقش زن، اقتدار خانوادگی و جایگاه اجتماعی او برخورد پیدا کند. گاهی زن سرپرست خانوار نه‌تنها باید مسئولیت‌های خود را انجام دهد، بلکه ناگزیر است در تعامل با محیط اجتماعی، جایگاه و صلاحیت خود را نیز اثبات کند. این وضعیت می‌تواند در روابط خویشاوندی، محیط کار، تعاملات اجتماعی و حتی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فرزندان نمود پیدا کند.

البته نباید فشار‌های اجتماعی و روانی مردان سرپرست خانوار را نادیده گرفت. مرد سرپرست خانوار نیز لزوماً در موقعیتی برخوردار از امتیاز نیست. تفاوت در این است که انتظارات فرهنگی از زنان و مردان یکسان نیست و همین تفاوت می‌تواند شکل تجربه آسیب‌پذیری را تغییر دهد.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نباید عنوان زن سرپرست خانوار را مترادف فقر، ناتوانی یا محرومیت دانست. همه زنان در این موقعیت شرایط اقتصادی مشابهی ندارند؛ برخی از درآمد و سرمایه اجتماعی مناسبی برخوردارند و برخی دیگر با محرومیت‌های چندگانه مواجه‌اند. سن، تحصیلات، محل سکونت، تعداد فرزندان، وضعیت اشتغال، برخورداری از حمایت خویشاوندان و علت سرپرستی، در شکل‌گیری تجربه آنان نقش تعیین‌کننده دارد. همین تفاوت‌ها درباره مردان هم صادق است. درنتیجه باید بدانیم که جنسیت یکی از عوامل توضیح‌دهنده تفاوت‌هاست، نه تنها عامل آنها.

درنهایت، زنانه‌شدن سرپرستی خانوار را نباید صرفاً جابه‌جایی یک عنوان از مرد به زن تلقی کرد. آنچه تغییر می‌کند، فقط هویت فرد تأمین‌کننده معاش نیست، بلکه نسبت فرد با بازار کار، مسئولیت مراقبت، انتظارات اجتماعی، قدرت تصمیم‌گیری و حتی تعریف پذیرفته‌شده از نقش‌های خانوادگی نیز دستخوش تغییر می‌شود. اهمیت این موضوع دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: زن و مرد ممکن است در جایگاه رسمی مشابهی قرار بگیرند، اما به دلیل تفاوت در فرصت‌ها، محدودیت‌ها و انتظارات اجتماعی، مسیر یکسانی را طی نکنند.

از این رو، تفاوت میان زنان و مردان سرپرست خانوار به معنای برتری یا ناتوانی یکی در مقایسه با دیگری نیست، بلکه تلاشی است برای شناخت دقیق‌تر این مسئله که ساختار‌های اجتماعی چطور بر تجربه مسئولیت خانوادگی تأثیر می‌گذارند.

* پژوهشگر حوزه زنان و خانواده