جوان آنلاین: یک جامعه را زنان آن می‌سازند؛ این جمله اغراق نیست. کافی است تا هر کدام از ما به مادرانمان نگاه کنیم تا دریابیم تمام نظام ارزشی و باورهایمان را از دامن مادر و تربیت و نگاه اوست که دریافت کرده و در زندگی به کار بسته‌ایم. جایگاه زن در جهان‌بینی ایرانی و اسلامی نه جنس دوم که جایگاه انسان‌پرور و انسان‌ساز است و همین نگاه است که زن را به مقامی می‌رساند که به تعبیر رسول مکرم اسلام بهشت را زیر پای مادران قرار می‌دهد. در گفتمان انقلاب اسلامی و نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم «از دامان زن مرد به معراج می‌رود» و زیربنای این نگاه و جهان‌بینی را می‌توان در روحیه مادران و همسران شهدا به عینه دید که چگونه از عزیزتر از جان خود گذشتند و همسر و فرزند و آرامش و آسایش زندگی خود را در راه میهن و دین فدا کردند. از این منظر بی‌تردید مادران و زنان ایرانی در دنیا سرآمدند! این زنان تاریخ‌ساز در تمامی بزنگاه‌های تاریخی در طرف درست تاریخ ایستاده‌اند و این را می‌توان همین شب‌ها در تجمعات شبانه مردم مبعوث‌شده به چشم دید. چرایی درخشش زن ایرانی در گفتمان مقاومت موضوعی است که برای واکاوی آن به سراغ زینب آقاجری روانشناس و مشاور خانواده و بانوی برگزیده بسیجی رفته و با وی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم.



ما در طول یک سال گذشته با دو جنگ در کشور مواجه بودیم و مقاومت جانانه‌ای که مردم ما از خود نشان دادند. ریشه‌های این مقاومت را می‌توان در خانه و خانواده جست‌و‌جو کرد و مادرانی که این مقاومت و پایداری را به خانواده و جامعه تزریق کرده‌اند. زنان و مادران ایرانی چه ویژگی‌هایی دارند که باعث شده این‌قدر مقاوم باشند و بتوانند هم خانواده را و هم جامعه را مقاوم بار بیاورند؟

من روانشناس هستم و کار مشاوره و روانشناسی گروهی انجام می‌دهم و همیشه در قالب خانواده و خانواده‌محور بوده است. آنچه ما در سال‌های اخیر در کار با خانم‌هایی که سرپرست خانوار هستند، خانم‌هایی که کار‌های جهادی انجام می‌دهند، آموزشگر و معلم هستند و گروه‌هایی از این قبیل، می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم مقاومت و قهرمانی زنان ماست. این حرف نه به واسطه داستان‌هایی که شنیدیم و نه به واسطه آن کتاب‌هایی که از انقلاب اسلامی و از زنان قهرمان خوانده‌ایم مطرح می‌شود، بلکه فقط و فقط به واسطه آنچه در این سال‌های اخیر می‌بینیم عرض می‌کنم، یعنی می‌خواهم بگویم که جدای از آن الگو‌هایی که وجود داشته، منهای الگوبرداری از حضرت فاطمه زهرا (س) (س)، حضرت‌ام‌البنین (س)، حضرت زینب (س) و همه بانوانی که به هر حال در جهان اسلام نام نیکویی دارند، در زمان معاصر و در سال‌های اخیر ما مادران شهدایی را داریم که فرزندان مدافع حرم و فرزندانی را برای دفاع از مرز و بوم تربیت کرده و به جامعه فرستاده‌اند و این ارزش‌های زن ایرانی و مادر ایرانی را نشان می‌دهد. به خصوص در ایام جنگ تحمیلی اخیر، نشان داد آن مادری که توانسته الگو باشد و فرزند صالح و سالم تربیت کند، یکی از ویژگی‌های شخصیتش خودسازی بوده است، یعنی آن مادر روی خودش کار کرده تا متفاوت‌تر فکر، متفاوت‌تر رفتار و متفاوت‌تر زندگی کند. بانوان مقاوم ما و مادران شهدا و رزمندگان نگاه فرامادی به جهان اطراف دارند. اینکه آنچه در اطراف شما وجود دارد همه زندگی نیست، بلکه ما یک جهانی خارج از این عالم داریم که آنجا قرار است مورد سنجش واقع شویم و این جهان‌بینی عمیقی که در دل این مادران وجود دارد موجب شده تا فرزندانی اینچنین رشید و پرافتخار را تحویل جامعه بدهند.

پس از نگاه شما برای آنکه یک زن مادر خوبی باشد ابتدا باید روی خودسازی و شخصیت و جهان‌بینی خودش کار کند؟

قطعاً. من همیشه در سخنرانی‌ها می‌گویم اگر قرار است مادر خوبی باشیم و فرزندان سالمی به جامعه تحویل دهیم، اول باید روی تربیت و شخصیت خودمان کار کنیم. مثلاً ما چند وقت پیش یک مادر شهید دیداری داشتیم. ایشان تنها یک فرزند داشتند. در جنگ ۱۲ روزه، پسر خلبانشان را که دقیقاً روز اول کاری‌اش بود، شروع به کار کرد و بعد هم به شهادت رسید. وقتی با ایشان صحبت می‌کردیم، مادری که سال‌ها زحمت کشیده تا تنها فرزندش برود و یک مسیر حرفه‌ای خوب را شروع کند، می‌گفت که به هر حال امانت پروردگار بود. من این امانت را حفظ کردم و حالا شرایطی پیش آمد که باید این امانت به خدا تحویل داده می‌شد. چه می‌شود که تفکر یک انسان اینگونه بشود؟ به نظر من چنین تفکری از یک خودسازی درونی اتفاق می‌افتد که مستلزم سال‌ها تلاش و سال‌ها جنگیدن با نفس در درون است.

من فکر می‌کنم مادران ایرانی در دنیا بی‌نظیر باشند. این خودسازی زنان ما ناشی از گفتمان انقلاب اسلامی است یا ناشی از گفتمان ایرانی؟ یعنی آیا الگوبرداری از اسطوره‌های اسلامی مثل حضرت زهرا (س) و حضرت‌زینب (س) موجب شده تا با چنین جهان‌بینی ویژه‌ای در میان زنان و مادران ایران مواجه شویم یا اصالت‌های ایرانی یا ممزوج شدن گفتمان ایرانی و اسلامی موجب شده تا زنان ما اینچنین سرفراز باشند؟

ترکیب همه اینها می‌شود جهان‌بینی ویژه مادران ایرانی. من وقتی که خودم را متعلق به پروردگاری بدانم می‌فهمم که هیچ چیزی از آن من نیست. خدا می‌گوید که ببین، من اگر به تو چیزی دادم به واسطه این امانتی که تو قدرش را دانستی و اگر صاحب قدرت هستی، الان این قدرت متعلق به تو نیست، هر لحظه می‌توانم آن را از تو بگیرم. وقتی که تفکر من این باشد که خداوندی وجود دارد، پس سعی می‌کنم در جهان پیرامونم در کشورم ایران اسلامی خوب عمل و رفتار کنم. در یک کشور شهدایی، کشوری که با خون بسیاری از جوانان سیراب شده، کشوری شیعه که با نام حضرت فاطمه زهرا (س) گره خورده، با نام اهل‌بیت گره خورده، آقا امام حسین (ع)، آقا امام حسن (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) را می‌شناسد، سبک زندگی من به عنوان یک مادر این است که اول از هر چیز اصول دینی اسلامی اخلاقی را در کار و زندگی‌ام پیاده کنم. وقتی اینها با هم ترکیب شوند، خودبه‌خود خداوند آن محبوبیت را به انسان عنایت می‌کند و دقیقاً همین چیزی که شما می‌فرمایید، تلفیق هر سه‌تای اینهاست.

یکی از آفت‌هایی که امروز جامعه ما دچارش شده در بحث نقش‌های مادری و همسری خانه‌داری زن است که اگرچه خانه‌داری باید باعث افتخار زنان ما باشد، اما زنان خانه‌دار ما احساس کمبود دارند. چطور باید زن خانه‌دارمان و مادرمان را آگاه کنیم که جایگاه شما به عنوان یک مادر و یک خانم خانه‌دار بسیار ارزشمند است؟

آقای شهیدمان در صحبت‌هایشان در سخنرانی‌های مختلف، وقتی می‌خواهند در رابطه با زن صحبت کنند، اول آن ابهت زنانه را به تصویر می‌کشند و تصویرسازی می‌کنند و قدرت و توانایی چندساختی زنانه را بیان می‌کنند. در دنیای مشاوره و روانشناسی وقتی در برابر آن خانواده‌ها قرار داریم، همیشه این توضیح را می‌دهم. می‌گویم زن نور خانه است. شما در نظر بگیرید یک هواپیما وقتی که می‌خواهد به حرکت دربیاید، حضور مهماندارها، آن تشریفاتی که افراد سوار هواپیما می‌شوند، همه اینها اتفاق می‌افتد، ولی اگر خلبان حاضر نشود یا دیر حاضر بشود، همه چیز کلاً به هم می‌ریزد. حضور زن در خانه دقیقاً حکم همان خلبان را دارد که اگر نباشد، مقصدی وجود ندارد. وقتی که شما در جایگاه زن به خودت اینگونه نگاه کنی، آن وقت است که دیگر فرسودگی‌ها ایجاد نمی‌شود. ممکن است یک جا‌هایی خسته شوید، ممکن است ناراحتی، گریه یا بی‌قراری باشد، سختی‌های زندگی، مسائل اقتصادی و حتی یک وقت‌هایی مشکلات خانوادگی با خانواده همسر یا خانواده خودت و هر چیز، اما شما نهایتاً به این می‌رسی که جایگاه تو در خانه یک جایگاه نورانی است. در اصطلاح عامیانه می‌گویند دو روز خانم در خانه نباشد، حتی منظم‌ترین آقا وقتی که به منزل می‌آید می‌بیند یک تعدادی ظرف در ظرفشویی است و خانه نامرتب است، انگار خانه بی‌روح است. واقعاً همین نوع تفکر به نظرم کافی است برای اینکه ما آن نقطه‌نگاه را نسبت به جایگاه زن در بین همنوعان خود فعال کنیم.

آقای شهیدمان همیشه می‌فرمودند که نقش مادری یک نقش بی‌بدیلی است. ما در تفکر اسلامی و در گفتمان انقلاب اسلامی با اشتغال زنان مشکلی نداریم، ولی با اینکه زن بخواهد زمانی ارزش پیدا کند که شاغل باشد، مشکل داریم. الان یک فضایی راه افتاده در جامعه که زنی که خانه‌دار است خانه‌داری‌اش بی‌ارزش تلقی می‌شود. شما چه نقدی به این گفتمان و تفکر دارید؟

در کارنامه یک خانم، نهایتاً آن خانواده‌ای که تشکیل داده نمایان می‌شود. ما الان داریم می‌بینیم در جامعه، متأسفانه یکی از آسیب‌های خیلی عمیقی که در روابط زن و شوهری ایجاد می‌شود منیت‌هاست. بخشی از این منیت یک هویت و استقلال شخصی یک زن و مرد است و آن را نمی‌توانیم از افراد بگیریم، ولی از یک نقطه‌ای به بعد می‌شود تعارض و عدم تفاهم. وقتی اشتغال زن، جایگاه مردانه مرد را بگیرد، اختلاف‌ها ایجاد می‌شود. بچه‌ها پول در اختیارشان هست، آسایش دارند، بهترین ماشین، بهترین خانه، بهترین امکانات، ولی آرامش در درون خانه نیست. پدر و مادر مرتب تشنج و دعوا دارند. ما این را بین مراجعه‌کنندگانمان متأسفانه می‌بینیم. اینجا دقیقاً آن ارزشمندی کار در چه جایگاهی قرار می‌گیرد؟ قطعاً زیر خط مثبت قرار می‌گیرد، یعنی حتی از خط معمولی هم پایین‌تر می‌آید. آقا می‌آید می‌گوید که‌ای‌کاش خانم هم سواد نداشت و‌ای کاش اصلاً هیچ وقت سرکار نبود. آرزوی من این است که یک غذای گرم در خانه باشد. در چنین شرایطی قوانین خانواده جابه‌جا می‌شود. مرد احترامش را از دست می‌دهد و زن رفتار زنانه‌اش را و زندگی دچار تنش و تشنج می‌شود.

شاغل بودن خانم‌ها الان بعضاً فشار مضاعفی را به آنها وارد می‌کند. بعضی خانم‌ها آدم احساس می‌کند به یک ابرانسان تبدیل شده‌اند. خانه‌داری خودش یک پروسه است، یک پروژه بزرگ. اشتغال، تربیت فرزند، همه اینها در کنار هم واقعاً نیازمند یک انرژی‌گذاری مضاعفی است.

بله، همین‌طور است. مثلاً خود شما در حوزه خبر کار می‌کنید و این در جامعه مفید واقع می‌شود و خیلی ارزش دارد. ولی اگر این اشتغال صرفاً برای تأمین معیشت باشد، می‌تواند فشار مضاعفی را به خانم‌ها وارد کند. متأسفانه جامعه ما الان از این مسئله ناگزیر است، یعنی هم زن و مرد باید کار کنند کنار هم و با همه این معضلات زندگی جلو نمی‌رود، ولی خانواده‌هایی را می‌بینیم که هر دو نفر شاغل هستند و حرمت‌ها وجود دارد و زندگی زیبا می‌چرخد و همچنین خانواده‌هایی که فقط آقا کار می‌کند در یک وضع مالی متوسط، ولی زندگی یک آرامش خیلی خوب و نسبی دارد.

بحث سر این است که ما بیاییم قوانین جامعه را به سمتی ببریم که خانم‌های شاغل ما فشار کمتری را تجربه کنند، یعنی یک سری امتیازاتی را برای مادران شاغل در نظر بگیریم تا زنان ما هم بتوانند از تخصص و توانمندی‌شان استفاده کنند و هم به خود آن خانم‌ها و به خانواده‌شان آسیبی نرسد؛ این حالت ایده‌آل است. متأسفانه این ایده‌آل خیلی کمرنگ است.

الان خیلی وضعیت بهتر شده است، ولی باز حرف قشنگی زدید با آن ایده‌آل، هنوز خیلی فاصله داریم، اما همین که در مسیرش داریم حرکت می‌کنیم ارزشمند است. مثلاً یک زمانی می‌گفتند مرخصی زایمان ۹ ماهه. الان دارند می‌گویند که نه زمان آن را بیشتر کنیم. حالا یک جا‌هایی برای یک سری ارگان‌ها و ادارات، مهد‌های مخصوص تدارک می‌بینند با مربیان مخصوص. اینها همان امکاناتی هستند که به یک مادر احساس امنیت روانی می‌دهد. رهبر شهیدمان خیلی پیگیر این مسائل بودند و حمایت می‌کردند. امیدواریم که این مسیر ادامه پیدا کند. اصلاً حضرت آقا دخترخانمشان دقیقاً در همین مسیر بودند. یک معلم در منطقه متوسط حتی رو به پایین که معلمی می‌کند و خیلی قشنگ مادری و زندگی می‌کند و از همه اینها در چارچوب زنانه استفاده می‌کند. پس باز برمی‌گردیم روی نقطه اخلاق اسلامی. من هر امکاناتی هم که از جامعه در اختیارم باشد، زمانی که از اخلاق اسلامی دور شوم، تهش پوچ است. کسی که ایمان دارد انگار همه چیز دارد و کسی که ایمان ندارد انگار هیچ چیزی ندارد.