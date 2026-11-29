جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است، درباره «پشیمانان مشروطه؛ از پیشوایان نهضت تا رجال سیاسی و توده مردم» سخن می‌گوید. مشروطیت تاکنون از جنبه‌های گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است که بی‌شک یکی از بدیع‌ترین آنها زاویه‌ای است که پژوهش فوق آمده بدان می‌پردازد. این تحقیق از سوی علی احمدی‌خواه (کوه‌نانی) انجام شده و پژوهشکده تاریخ معاصر به انتشار آن همت گماشته است. تارنمای ناشر در اشاره به مضمون و محتوای این کتاب، نکات پی آمده را از نظر دور ننهاده است:

«پژوهشکده تاریخ معاصر در راستای غنای مطالعات تاریخی پیرامون دوران گذار سیاسی ایران، اثر جدیدی را با عنوان «پشیمانان مشروطه؛ از پیشوایان نهضت تا رجال سیاسی و توده مردم» اثر علی احمدی‌خواه (کوه‌نانی) به چاپ رسانده است. نهضت مشروطه به عنوان یکی از سترگ‌ترین تجربه‌های مردم‌سالاری در تاریخ معاصر ایران، با هدف برقراری عدالت و محدود کردن استبداد آغاز شد، اما مسیر این جنبش با چالش‌ها و تناقضاتی همراه بود که در نهایت، طیفی از پیشگامان آن را به بازنگری در مواضع خود واداشت و آنان را به سوی تجدیدنظر سوق داد. کتاب پشیمانان مشروطه در سه فصل مجزا، به کالبدشکافی این تحولات و تردید‌ها می‌پردازد و آن را برجسته می‌سازد. نویسنده در فصل نخست، با تمرکز بر نقش علمای دین و پیشوایان نهضت، به بررسی دلایل تغییر موضع چهره‌های برجسته‌ای همچون آیت‌الله حاج شیخ فضل الله نوری و علمای نجف اشرف می‌پردازد و استدلال می‌کند که چگونه انحراف از اهداف اولیه و نفوذ جریان‌های ساختارشکن، به ایجاد شکاف در میان رهبران مذهبی و نهایتا کلیت جریان مشروطه منجر شد. در فصل دوم، کتاب نگاهی جامع به رجال لشکری، کشوری و فعالان سیاسی دارد: از محمدعلی‌شاه قاجار و احتشام‌السلطنه گرفته تا چهره‌های متناقضی، چون سید حسن تقی زاده و علی‌اکبر دهخدا. نویسنده با استناد به اسناد و گفته‌ها، روایت می‌کند که چگونه بسیاری از این فعالان، پس از تجربه عملی مشروطه، به این نتیجه رسیدند که نتایج حاصله با آرمان‌های اولیه آنها فاصله گرفته و حتی بر خلاف اعلان‌ها و وعده‌های ایشان از آب درآمده است. فصل پایانی اثر، به بررسی پشیمانی عموم مردم اختصاص یافته است تا نشان دهد که چگونه ناکامی در برقراری امنیت و عدالت، موجی از نارضایتی را در میان توده‌های مختلف جامعه ایجاد کرد. این پژوهش با این فرضیه پیش می‌رود که شکست مشروطه، تنها نتیجه وجود یا حتی تشدید استبداد سنتی نبود، بلکه تأثیر جریان‌های غرب‌گرای افراطی و استبداد منورالفکران در منحرف کردن مسیر نهضت، سهم به‌سزایی در رسیدن این جنبش به بن‌بست و ایجاد رژیمی وابسته داشته و استبدادی داشته است. مرور وقایع ذکر شده در این اثر، می‌تواند افق‌های جدیدی را در شناخت دلایل ناکامی نهضت مشروطه بگشاید و درس‌های ارزشمندی برای تقویت انسجام ملی و تثبیت مدل‌های بومی مردم‌سالاری در مواجهه با مداخلات بیگانه ارائه دهد. «پشیمانان مشروطه» در ۱۷۶ صفحه، با تکیه بر منابع دست اول و کتابنامه جامع، از سوی پژوهشکده تاریخ معاصر منتشر شده است. متقاضیان تهیه این کتاب می‌توانند به سایت فروشگاه کتاب پژوهشکده تاریخ معاصر، یا مراکز پخش کتاب‌های این پژوهشکده در تهران و شهرستان‌ها مراجعه فرمایند....»