یکی از سفارش‌های مهم شهیدمان، مراقبت از مادرش بود. او به مادرش علاقه زیادی داشت و در وصیت‌نامه نیز بر نگهداری و مراقبت از او تأکید کرده بود. همسرم نیز خیلی نتوانست دوری فرزندش را تاب بیاورد. پس از دو سال که مرتب به زیارت مزار پسرمان می‌رفت، به رحمت خدا رفت و اکنون در کنار فرزند شهیدمان آرام گرفته است

جوان آنلاین: شهید وعدالله منصوری، از شهدای مقاومت عراق متولد سال ۱۹۹۱ میلادی در شهر دزفول ایران بود. او از جوانانی بود که با شنیدن خبر حمله گروه تروریستی داعش به حرم حضرت زینب (س)، تصمیم گرفت برای دفاع از این مکان مقدس راهی سوریه شود. او که در آستانه تشکیل زندگی مشترک قرار داشت، قرار بود پس از بازگشت از مأموریت، مراسم عروسی خود را برگزار کند، اما سرنوشت دیگری برایش رقم خورد. وعدالله به عکاسی و فیلمبرداری علاقه زیادی داشت و حتی در روز‌های حضور در جبهه نیز دوربینش را همراهش می‌برد و از دوستان و همرزمان خود تصویربرداری می‌کرد. سرانجام در دوم می‌سال ۲۰۱۴، هنگام دفاع از حرم حضرت زینب (س)، هدف گلوله تک‌تیرانداز قرار گرفت و به شهادت رسید. حسن، حسن‌المنصوری پدر شهید هم از مبارزان الحشدالشعبی است که در عملیات علیه داعش حضور داشته است. این گفت‌و‌گو در شهر سفان عراق و با مساعدت الحشدالشعبی عراق ثبت شده است.

ابتدا از فرزند شهیدتان وعدالله و ویژگی‌های شخصیتی و زندگی او برایمان بگویید.

وعدالله متولد سال ۱۹۹۱ میلادی در شهر دزفول بود. آن زمان ما برای مدتی راهی ایران و شهر دزفول شده بودیم که فرزندمان در آنجا متولد شد. وعدالله متأهل شده بود و قرار بود پس از بازگشت از سوریه، مراسم عروسی‌اش را برگزار کنیم. او در دوره پیش‌دانشگاهی تحصیل می‌کرد که خبر حمله داعشی‌ها به حرم حضرت‌زینب (س) را شنید و به همراه دوستانش برای دفاع از حرم راهی سوریه شد. وعدالله علاقه زیادی به عکاسی و فیلمبرداری داشت. حتی پیش از پیوستن به سپاه بدر نیز به این کار علاقه‌مند بود و در سوریه هم دوربینش را همراه داشت و از دوستان و همرزمانش فیلم و عکس تهیه می‌کرد. فرمانده‌اش پس از شهادت او گفته بود که احساس می‌کند پسر خودش را از دست داده است. همرزمان و مردم نیز همواره از اخلاق خوب، ادب و شوخ‌طبعی او تعریف می‌کردند. خدا را شکر می‌کنم که این قربانی را پذیرفت و فرزندم را در راه خودش به مقام شهادت رساند.

فرزندتان چند بار به سوریه اعزام شد و سرانجام در کدام مأموریت به شهادت رسید؟

نخستین بار در سال ۲۰۱۳ همراه همرزمان و مجاهدان برای دفاع از حرم به سوریه رفت. پس از انجام مأموریت و بازگشت به عراق، مدتی در مرخصی بود. بار دوم که به سوریه اعزام شد، به شهادت رسید. وعدالله پیش از اعزام، برای مطرح کردن موضوع از مادرش خجالت می‌کشید. به من گفت شما با مادرم صحبت کنید و رضایت او را بگیرید. وقتی موضوع را با همسرم مطرح کردم، ابتدا قبول نکرد. می‌گفت من باید اول داماد شدن پسرم را ببینم. به او گفتم اگر فرزندمان برای دفاع از حرم حضرت‌زینب (س) نرود، در برابر آن حضرت و حضرت‌عباس (ع) چه پاسخی خواهیم داشت؟ مگر حضرت قاسم و حضرت علی‌اکبر (ع) ازدواج نکرده بودند و در راه خدا به شهادت نرسیدند؟ سرانجام همسرم رضایت داد و وعدالله در روز هفتم محرم راهی سوریه شد.

خبر شهادتش را چگونه دریافت کردید؟

همان روزی که وعدالله به شهادت رسید، می‌دانستم که عملیات در جریان است. حدود ساعت ۱:۳۰ ظهر بود که ناگهان احساس کردم تیری به قلبم اصابت کرده است. حالم به‌شدت دگرگون شد. همسرم از من پرسید چه اتفاقی افتاده است و چرا اینقدر حالم تغییر کرده؟ به او گفتم چیزی نیست. حدود ۲ تا ۳ ساعت بعد، خبر شهادتش را به ما دادند. وقتی دوستانش برای اعلام خبر شهادت به سراغمان آمدند از گفتن این خبر نگران و مضطرب بودند، اما وقتی گفتند فرزندمان شهید شده است، گفتم خداراشکر، الحمدلله که به شهادت رسید. ما با فرهنگ شهادت متولد می‌شویم، با همین فرهنگ زندگی می‌کنیم و آرزو داریم که در این مسیر شهادت روزی‌مان شود. فرهنگ شهادت از کربلای امام حسین (ع) به ما رسیده است و همچنان با خون‌هایی که در این مسیر ریخته می‌شود زنده می‌ماند. حالا هم خدا را شاکر هستیم که این افتخار را پیدا کردیم که عضوی از خانواده بزرگ شهدا باشیم. از زمانی که خبر شهادت فرزندم را شنیدم تاکنون با همین افتخار به زندگی ادامه می‌دهیم.

پیکر شهید به عراق منتقل شد یا در همان سوریه ماند؟

نه به عراق منتقل شد و پیکر فرزندم را در وادی‌السلام نجف به خاک سپردیم. همسرم تا دو سال پس از شهادتش مرتب به گلزار شهدا و مزار فرزندمان می‌رفت. همیشه دعا می‌کرد که خداوند او را نیز در همان آرامستان و در کنار پسرش دفن کند. سرانجام پس از دو سال از دنیا رفت و در کنار مزار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

بنابراین مادر شهید نتوانست دوری فرزندش را تاب بیاورد؟

بله همینطور است. همسرم در طی آن دو سال هیچ وقت نتوانست دوری از فرزندمان را تاب بیاورد. همواره به مزار او می‌رفت و عاقبت نیز به فرزند شهیدمان پیوست.

از چگونگی شهادتش و ماجرای انتقال پیکر او چه خاطره‌ای دارید؟

وعدالله دوربین فیلمبرداری را روی کلاهش نصب کرده بود. زمانی که از روبه‌رو هدف گلوله تک‌تیرانداز قرار گرفت، همان دوربین لحظه اصابت گلوله را ثبت کرد. پیکرش بین نیرو‌های خودی و دشمن قرار گرفته بود و همرزمانش نمی‌توانستند بلافاصله او را به عقب منتقل کنند. پس از مدتی توانستند پیکرش را به عقب بیاورند و سپس به عراق منتقل شد. پیکر فرزندم در شش شهر تشییع شد. حتی پیش از رسیدن به نجف، او را به ناصریه بردند و در آنجا نیز مراسم تشییع برگزار شد. خدا را شکر می‌کنم که چنین افتخاری نصیب فرزندم شد.

واکنش اطرافیان به تصمیم شما برای اعزام فرزندتان به سوریه و شهادت او چه بود؟

بعضی افراد به ما طعنه می‌زدند و می‌گفتند خودتان مقصر هستید! چرا فرزندتان را به سوریه فرستادید؟ من در پاسخ می‌گفتم فرزندم را فرستادم تا همیشه زنده بماند. بهتر از این بود که در همین شهر خبر تصادف، کشته‌شدن یا فوت او در بستر را به من بدهند. حالا او زندگی ابدی دارد و زنده است. ما چیزی نیستیم خوشا به حال خودش که چنین سعادتی نصیبش شد. امروز هم وقتی برای زیارت حرم حضرت ابوالفضل (ع) می‌رویم با سربلندی حضور پیدا می‌کنیم. خوشحالیم که برای دفاع از خواهر ایشان، حضرت زینب (س)، یکی از اعضای خانواده خود را تقدیم کرده‌ایم و امیدواریم در پیشگاه این خاندان سربلند باشیم.

گویا فرزند شهیدتان علاقه زیادی به جمهوری اسلامی ایران داشت؟

بله همینطور است. وعدالله علاقه بسیار زیادی به جمهوری اسلامی ایران داشت و به رهبر شهید انقلاب ارادت می‌ورزید. شهید در ایران متولد شده و در همین کشور تحصیل کرده بود. دو سال نیز در قم به تحصیل علوم حوزوی پرداخته بود. او خادم حرم سیدالشهدا (ع) بود و به هیئت و سینه‌زنی علاقه زیادی داشت. هر وقت دنبالش می‌گشتیم، می‌دانستیم که احتمالاً در هیئت مشغول عزاداری است. عاشق امام حسین (ع) و اهل‌بیت بود و خدا را شکر می‌کنم که در جوانی به مقام شهادت رسید. امیدوارم شهدا که نزد پروردگارشان روزی می‌خورند، در آن دنیا شفیع ما باشند.

چه توصیه‌ای به جوانان و نسل امروز دارید؟

جوانان نباید فرصت‌های خدمت به دین و مبارزه در راه حق را از دست بدهند. باید از بزرگان دین و رهبران خود پیروی کنند و در خدمت اسلام باشند. یکی از نعمت‌ها و رحمت‌های الهی، باز بودن باب شهادت است. این در همیشه به روی بندگان خاص خداوند باز است. در دوران جنگ با رژیم بعث و پس از آن در مبارزه با داعش، فرصت‌های بزرگی برای مجاهدت و دفاع از حق فراهم شد و نباید تصور کنیم که این در پس از پایان جنگ با داعش بسته شده است. امیدواریم خداوند فرزندمان را در زمره سربازان امام زمان (عج) قرار دهد و ما نیز در آن دنیا در پیشگاه خداوند سربلند باشیم. ما در بررسی زندگی شهدا به موضوع‌های مشترکی می‌رسیم. به دلبستگی آنها به مسیری که شهدا طی کردند. از امام حسین (ع) تا شهدای دیگری که در مسیر دفاع از حق قدم برداشتند. فرزند شهیدم هم همین مسیر را دنبال کرد و به شهادت رسید. آنهایی که شهادت روزی‌شان می‌شود لیاقت آن را پیدا می‌کنند و کسانی هم که شهادت روزی‌شان نمی‌شود امری دشوار در پیش دارند. جمهوری اسلامی هم با خون شهیدان ادامه مسیر داده است خصوصاً رهبر شهید و حاج قاسم سلیمانی که فرزندم علاقه زیادی به آنها داشت و ادامه همین مسیر به شهادتش منجر شد.

برخی تصور می‌کنند با شهادت یک رزمنده، مأموریت او به پایان رسیده است، نظر شما چیست؟

ما نباید نسبت به شهدا بی‌تفاوت باشیم و تصور کنیم که با شهادت یک نفر، همه‌چیز تمام شده است. شهدا زنده‌اند و نزد خداوند روزی می‌خورند. اگر فداکاری آنها نبود، وضعیت کشور‌های اسلامی امروز به این شکل نبود. ما همیشه مدیون شهدا هستیم و باید هر روز به یاد آنها باشیم. امنیت امروزمان را مدیون فداکاری آنان می‌دانیم. اینکه پدر و مادر یک شهید باشی، از افتخارات بزرگ است. امیدوارم خداوند این قربانی را از ما قبول کند و امام زمان (عج) فرزندم را در زمره سربازان خود قرار دهد.

به نظر شما چه ویژگی‌ای شهدای مدافع حرم را از دیگر شهدا متمایز می‌کند؟

به نقل از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شهدای مدافع حرم جایگاه و ویژگی خاصی دارند. این جوانان از کشور و خاک خود خارج شدند و برای دفاع از حرم حضرت زینب (س) به سوریه رفتند. آنها در غربت و تنهایی، دور از خانه و خانواده و در محیطی با فرهنگ متفاوت به دفاع از حرم پرداختند؛ جایی که نه دوستان و آشنایان خود را داشتند و نه در کنار خانواده بودند. خدا را شکر می‌کنم که پسرم با اراده‌ای محکم به این مسیر رفت و توانست با استواری از حرم حضرت زینب (س) دفاع کند. دلش را کف دستش گذاشت، جنگید و سرانجام به شهادت رسید.

شهادت فرزندتان چه تأثیری بر اطرافیان و دوستان او گذاشت؟

فقدانش برای اطرافیان بسیار سخت بود. همه گریه می‌کردند و از رفتن او ناراحت بودند، اما ما به انتخاب و راهی که فرزندمان برگزید، رضایت داریم. معتقدیم او راه درستی را انتخاب کرد و خداوند چنین سعادتی را نصیبش کرد. یکی از تأثیرات شهدا غبطه‌خوردن است. غبطه از اینکه ما از مسیر شهادت جا ماندیم. در همین غم شوقی هم وجود دارد. شوق اینکه خداوند شهادت را روزی کسی قرار داده است که با ما پیوند دوستی یا آشنایی داشته است و من این موضوع را در بین دوستان و بستگان می‌دیدم. به هر حال از دست دادن عزیز دشوار است، اما چگونه از دست دادن او خیلی مهم است و چه افتخاری بالاتر از اینکه از دست رفتن جان در راه خداوند و برای خداوند باشد.

خودتان نیز سابقه حضور در میدان مبارزه دارید. از آن دوران و ارتباطتان با فرماندهان حشدالشعبی بگویید.

فرمانده حشدالشعبی، ابومهدی المهندس بود. من چند بار در مبارزه با داعش حضور داشتم و با او در ارتباط بودم. هر بار که مرا می‌دید، به من محبت می‌کرد و مرا می‌بوسید. خدا رحمتش کند ابومهدی را که در کنار حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید. ایشان یکی از مفاخر عراق هستند و همیشه در میدان نبرد حضور می‌یافتند و شهادت برازنده او بود. ما در آن دوران به ندای فرماندهان جبهه مقاومت، ابومهدی، حاج قاسم و سیدحسن نصرالله گوش می‌دادیم و با هدایت آنها موفق شدیم داعش را شکست دهیم.

در وصیتنامه شهید چه سفارش‌هایی وجود داشت؟

یکی از سفارش‌های مهم شهیدمان، مراقبت از مادرش بود. او به مادرش علاقه زیادی داشت و در وصیتنامه نیز بر نگهداری و مراقبت از او تأکید کرده بود. همسرم نیز پس از دو سال به رحمت خدا رفت و اکنون در کنار فرزند شهیدمان آرام گرفته است. اگر به سیره شهدا نگاه کنیم متوجه می‌شویم آنها سیره مشخصی در زندگی داشتند. اهل ایمان، تقوا و عمل صالح بودند و زندگی ائمه خصوصاً امام شهیدان را الگوی خودشان قرار داده بودند و با حرکت در همان مسیر به زندگی شهیدانه دست پیدا کردند. این الگو از قیام عاشورا تا امروز ادامه دارد. همان الگویی که حاج قاسم و ابومهدی المهندس از آن تبعیت کردند. همان الگویی که سیدشهیدان سیدحسن نصرالله از آن دنبال‌روی کرد. همان الگویی که امام شهیدان سیدعلی خامنه‌ای از آن دنباله‌روی کرد. الگوی شهادت قیام عاشورا است و همان توصیه‌های شهیدانه است که قیام علیه جبهه استکبار را زنده نگه می‌دارد.

در پایان، چه پیامی برای شیعیان و دوستداران اهل‌بیت (ع) دارید؟

سفارش من به شیعیان و دوستداران امیرالمؤمنین علی (ع) این است که پشتیبان ولایت فقیه و مراجع دینی، از جمله آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای باشند و به رهنمود‌های آنان توجه کنند. امروز می‌بینیم که در فلسطین، یمن، لبنان و عراق چه اتفاقاتی رخ داده است. معتقدم مسلمانان باید با هم متحد باشند و با پیروی از مراجع دینی، در مسیر حفظ اسلام و دفاع از ارزش‌های دینی حرکت کنند. تجربه‌های گذشته نشان داده است از دشمنان چیزی جز شرارت انتظار نیست. آنها از صدر اسلام تا کنون هر جا که فرصت پیدا کرده‌اند اهداف خود را به هر طریق ممکن دنبال کرده‌اند. بنابراین هوشیاری و بصیرت داشتن در این مسیر باید مورد توجه همه دوستداران اهل‌بیت قرار گیرد. نظام سلطه از هر ابزاری خصوصاً ابزار رسانه بهره می‌برد تا به هدفش برسد و جهان شاهد بود که نسل‌کشی آنها در غزه و مقابل چشم جهان اتفاق افتاد و دولت‌های مدعی حقوق بشر را رسوا کرد، اما بیداری عمومی در جهان ایجاد کرد تا پی به اهداف شوم آنها ببرند. یکی از موضوع‌های مهمی که باید در جهان اسلام به آن توجه شود موضوع اتحاد اسلامی مقابل نظام سلطه است که باید مورد توجه قرار گیرد.