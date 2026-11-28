گاردین طی گزارشی با اشاره به ورود هوای سرد قطبی به بخش‌های گسترده‌ای از اروپا، از کاهش قابل‌توجه دما، بارش برف سنگین و احتمال گسترش سرمای شدید به مناطق مرکزی و شرقی این قاره خبر داد؛ پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در برخی مناطق تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد کمتر از میانگین معمول باشد.

جوان آنلاین: روزنامه طی گزارشی درباره وضعیت آب‌وهوایی اروپا اعلام کرد که میانگین دمای جهانی تحت تاثیر یکی از قوی‌ترین پدیده‌های ال‌نینو در حال ثبت رکورد‌های جدید است، دمای هوا در بخش‌های گسترده‌ای از اروپا ممکن است در هفته جاری به‌شدت کاهش یابد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، ورود توده هوای سرد قطبی به اروپا در شرایطی رخ می‌دهد که میانگین دمای جهانی در روز جمعه به ۲.۱۲ درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین دوران پیشاصنعتی رسید؛ رقمی که بزرگ‌ترین انحراف ثبت‌شده از این میانگین محسوب می‌شود و معادل ۱.۲۲ درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین اقلیمی دوره ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ است.

شکل‌گیری سامانه پرفشار بر فراز اسکاندیناوی و حرکت سامانه کم‌فشار به سمت جنوب‌شرق و غرب روسیه، زمینه را برای ورود هوای سرد از شمال به بخش‌های مختلف اروپا فراهم خواهد کرد.

بر این اساس، انتظار می‌رود دمای هوا از روز دوشنبه در کشور‌های حوزه بالتیک و همچنین کشور‌هایی مانند آلمان، لهستان و اوکراین به‌طور گسترده به زیر صفر درجه سانتی‌گراد برسد. از اواسط هفته نیز روز‌های یخبندان در این مناطق پیش‌بینی می‌شود؛ روز‌هایی که در تمام ساعات آن، دما زیر صفر باقی می‌ماند.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان هفته، دمای هوا در برخی مناطق اروپا بین پنج تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد پایین‌تر از میانگین معمول قرار گیرد. در مناطق مرتفع نیز احتمال کاهش دما به ارقام منفی دورقمی وجود دارد.

این گزارش همچنین از احتمال بارش گسترده برف در بخش‌هایی از شرق اروپا و غرب روسیه خبر داده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، جنوب لهستان، بلاروس، شرق اوکراین و مناطق جنوب‌شرقی کشور‌های حوزه بالتیک نخستین مناطقی خواهند بود که شاهد بارش گسترده برف خواهند بود.

در جنوب لهستان، ارتفاع برف ممکن است به ۱۰ سانتی‌متر برسد. این شرایط می‌تواند رفت‌وآمد در برخی مناطق را با اختلال مواجه کند و زمینه را برای گسترش یخبندان فراهم سازد.

گاردین در ادامه نوشت، با حرکت یک سامانه کم‌فشار کوچک‌تر به سمت غرب و مرکز اروپا در ادامه هفته، بارش برف قابل‌توجهی در جنوب آلمان، اتریش و جمهوری چک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این پیش‌بینی، ارتفاع برف در این مناطق ممکن است به ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر برسد. همچنین انتظار می‌رود مناطق کوهستانی آلپ شاهد بارش برف سنگینی باشند؛ موضوعی که می‌تواند برای پیست‌های اسکی این منطقه که قرار است طی هفته‌های آینده فعالیت خود را آغاز کنند، خبر خوشایندی باشد.

در ادامه این گزارش آمده است که با نزدیک‌شدن به پایان هفته و آغاز ماه دسامبر، سامانه پرفشار همچنان بر شمال اروپا غالب خواهد بود و موجب تداوم دمای پایین‌تر از میانگین در بخش‌های مرکزی و شرقی این قاره خواهد شد.

احتمال دارد دامنه این شرایط سرد به منطقه بالکان نیز گسترش یابد.

گاردین همچنین به احتمال تاثیرگذاری پدیده گرم‌شدن ناگهانی استراتوسفر در اوایل ماه جاری میلادی بر لایه‌های پایین‌تر جو اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، نشانه‌هایی وجود دارد که این پدیده ممکن است در نهایت بر وضعیت آب‌وهوایی سطح زمین تاثیر بگذارد و موجب گسترش بیشتر سامانه پرفشار به سمت غرب شود.

در چنین شرایطی، احتمال ورود باد‌های سرد شرقی به مناطق غربی اروپا و بریتانیا نیز مطرح شده است؛ هرچند گاردین تاکید کرده که میزان اطمینان به این پیش‌بینی در حال حاضر پایین است.

این روزنامه در ادامه به تفاوت قابل‌توجه شرایط آب‌وهوایی اروپا با وضعیت کلی جهان اشاره کرد و نوشت، در حالی که بخش‌هایی از اروپا، از جمله بریتانیا، در ماه نوامبر تاکنون دمایی پایین‌تر از میانگین را تجربه کرده‌اند، میانگین دمای جهانی همچنان بالاتر از حد معمول بوده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده در این گزارش، ماه اکتبر با میانگین دمای جهانی ۱۵.۳۵ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین اکتبر ثبت‌شده تاکنون بوده است. این رقم ۰.۹ درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین دوره ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ و ۱.۷۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح برآوردشده دوران پیشاصنعتی بوده است.

گاردین افزود، این سومین ماه متوالی بود که میانگین دمای جهانی از آستانه ۱.۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی عبور کرد؛ پس از ماه‌های اوت و سپتامبر.

این گزارش در پایان نشان می‌دهد که کاهش شدید دما در بخش‌هایی از اروپا، در شرایطی رخ می‌دهد که روند کلی گرمایش جهانی همچنان ادامه دارد و میانگین دمای جهان در ماه جاری میلادی نیز بالاتر از حد معمول ثبت شده است.