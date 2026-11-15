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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۳
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وزیر حمل و نقل آمریکا: عذرخواهی نمی‌کنم/ ورود اف‌بی‌آی به ماجرا

3 شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا در پی سه روز اختلال گسترده در سامانه هوایی کشورش گفت: نمی‌توانم بابت زیرساخت چند دهه‌ای کنترل ترافیک هوایی (ایالات متحده) عذرخواهی کنم و می‌خواهم از شرکتی که مدیریت شبکه حیاتی فضای هوایی را بر عهده دارد، جدا شویم.

جوان آنلاین: وزیر حمل‌ونقل آمریکا روز یکشنبه به وقت محلی در گفت‌و‌گو با شبکه ان‌بی‌سی گفت می‌خواهد همکاری با پیمانکاری را که در عملیات ارتقای تجهیزات نقش داشته و احتمالا باعث توقف سراسری پرواز‌ها در روز جمعه شده است، پایان دهد؛ اما در حال حاضر امکان این کار را ندارد، زیرا مالکیت کل این شبکه در اختیار همین شرکت است.

به گزارش ایرنا، وقتی از دافی سوال شد که آیا وزارت حمل‌ونقل قصد دارد به همکاری خود با شرکت ال تری هریس (L ۳ Harris) پایان دهد، او گفت: «نمی‌توانم. دلیلش این است که شرکت ال تری هریس چند دهه پیش قراردادی برای اداره و مالکیت شبکه‌ای دریافت کرد که ارتباطات سازمان هوانوردی فدرال را مدیریت می‌کند.»

دافی گفت: «می‌خواهم از ال تری هریس جدا شوم و به سراغ یک شرکت جدید بروم، اما مالکیت شبکه در اختیار آنهاست. نمی‌توانم شبکه‌ای را که آنها مالک آن هستند و من از آن استفاده می‌کنم، لغو کنم.»

وزیر حمل‌ونقل دولت دونالد ترامپ گفت به همین دلیل از کنگره درخواست ده‌ها میلیارد دلار بودجه کرده است تا ساختار کاملا جدیدی برای این شبکه ایجاد کند و شرکت‌های مخابراتی مانند‌ای‌تی‌اندتی، ورایزن و لومِن، ساختار فنی لازم برای راه‌اندازی چنین سامانه‌ای را آماده کرده‌اند.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا در شرایطی که دولت ترامپ به دلیل اختلال گسترده هفته گذشته در فضای هوایی با انتقاد‌هایی روبه‌رو شده است، بار‌ها به صورت علنی از شرکت هوافضا و صنایع دفاعی ال تری هریس انتقاد کرده است.

دافی روز گذشته در یک نشست خبری گفت که در حال حاضر ناچار به ادامه همکاری با ال تری هریس است. او همچنین احتمال داد این پیمانکار در جریان عملیات ارتقای تجهیزات در یکی از مراکز آرکانزاس در روز جمعه مرتکب اشتباهاتی شده باشد.

با این حال، هنوز مشخص نشده است که علت اصلی اختلال گسترده در شبکه ارتباطات، خرابی دستگاه مسیریاب شبکه یا خطای پیمانکار هنگام نصب تجهیزات است. شرکت ال تری هریس اعلام کرده است که در تحقیقات سازمان هوانوردی فدرال همکاری می‌کند.

تحقیقات سازمان هوانوردی فدرال و پلیس فدرال (اف‌بی‌ای) آمریکا

وزیر حمل‌ونقل آمریکا، روز یکشنبه همچنین در گفت‌و‌گو با شبکه خبری سی‌ان‌ان اعلام کرد کارشناسان سازمان هوانوردی فدرال و پلیس فدرال آمریکا در یکی از آزمایشگاه‌های شرکت ال تری هریس حضور دارند و دستگاه مسیریاب شبکه را که احتمالا باعث اختلال گسترده در فضای هوایی آمریکا در روز جمعه شده است، بررسی می‌کنند.

دافی گفت: «ما دستگاه مسیریاب مشکل‌ساز را که این حجم از داده‌ها را وارد شبکه ما می‌کرد، از مدار خارج کرده و برای بررسی جمع‌آوری کرده‌ایم. باید مشخص کنیم که آیا این مشکل ناشی از خطای فنی هنگام نصب بوده یا خود دستگاه مسیریاب ایراد داشته است. وقتی این اطلاعات را به دست بیاورم، آن را اعلام خواهم کرد. اما تحقیقات همین حالا در مراحل ابتدایی قرار دارد.»

این در حالی است که او روز یکشنبه به شبکه خبری‌ای‌بی‌سی گفت معتقد نیست کسی عمدا در این دستگاه دستکاری کرده باشد و افزود که شرکت ال تری هریس پیش از این نیز کار‌های مشابهی انجام داده است.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا در شبکه‌ای‌بی‌سی گفت: «ما می‌دانیم چه کسی این دستگاه را نصب کرده است؛ فردی میهن‌پرست و وطن‌دوست که به باور ما از کهنه‌سربازان است. بنابراین، فکر نمی‌کنیم کسی هنگام نصب، قصد خرابکاری در شبکه را داشته باشد. با این حال، هنوز علت اصلی این اختلال را دقیقا نمی‌دانیم.»

شرکت ال تری هریس روز شنبه اعلام کرد که با تحقیقات سازمان هوانوردی فدرال همکاری می‌کند و توقف سراسری پرواز‌ها و پیامد‌های آن برای مسافران، شرکت‌های هواپیمایی و عملیات کنترل ترافیک هوایی را جدی می‌گیرد.

دافی همچنین در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد دستگاه‌های مسیریاب شبکه متعلق به مراکز مستقر در ایالت‌های تگزاس و آرکانزاس برای بررسی به مقر اصلی شرکت ال تری هریس در ایالت فلوریدا فرستاده شده‌اند.

برچسب ها: وزیر حمل و نقل آمریکا ، اختلال هوایی ، اف بی آی
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