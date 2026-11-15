صنعا: هیچ سناریوی خارجی در یمن ماندگار نخواهد بود

وزارت امور خارجه یمن با اشاره به شکست‌های پی‌درپی عربستان سعودی در خاک این کشور گفت هیچ طرح و پروژه خارجی در یمن امکان ماندگاری نخواهد داشت.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه یمن یکشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد شکست‌های متوالی عربستان سعودی در خاک یمن نشان می‌دهد که هیچ پروژه خارجی در این کشور دوام نخواهد آورد.

وزارت خارجه یمن خواستار پایان اقدامات خصمانه عربستان علیه یمن شد و تأکید کرد این کشور، فارغ از هزینه‌های پیش‌رو، به مسیر مبارزه برای آزادی و استقلال ادامه خواهد داد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است یمن بار دیگر بر حق خود برای رفع محاصره، پایان دادن به اشغالگری و بازپس‌گیری حقوق سلب‌شده تأکید می‌کند؛ حقوقی که بر اساس منشور‌های بین‌المللی و قوانین حقوقی به رسمیت شناخته شده‌اند.

وزارت خارجه یمن در پایان بیانیه خود، این مطالبات را جزو حقوق اساسی و مشروع دانست و بر ادامه پیگیری آنها در عرصه بین‌المللی تأکید کرد.