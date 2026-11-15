جوان آنلاین: از پایگاه هوایی نورخان، سید عباس عراقچی یکشنبه شب ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در بدو ورود به فرودگاه از سوی نمایندگان وزارت خارجه پاکستان و همچنین رضا امیری مقدم سفیر ایران در اسلام‌آباد مورد استقبال قرار گرفت.

نشست سی‌ام وزرای خارجه اعضای سازمان اکو به میزبانی دولت پاکستان از امروز یکشنبه به مدت دو روز گشایش یافت.

وزیر امور خارجه ایران ضمن حضور در نشست وزرای اکو و سخنرانی با برخی از همتایان خود از کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی دیدار خواهد کرد.

دیدار‌های دوجانبه با برخی از مسوولان ارشد دولت پاکستان نیز در دستور کار سفر ۲ روزه سید عباس عراقچی قرار دارد.

به گفته اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه ایران پس از اسلام‌آباد، به مسقط پایتخت عمان سفر خواهد کرد.

پاکستان برای سومین بار میزبان نشست وزرای خارجه اکو می‌شود. در سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۱۷ نیز نشست‌های مشابه در شهر‌های کویته و اسلام‌آباد برگزار شده بود.

شورای وزیران، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیرنده در سازمان اکو است که متشکل از وزرای امور خارجه کشور‌های عضو می‌باشد.

انتظار می‌رود در نشست اسلام‌آباد، وزرای امور خارجه و نمایندگان ارشد کشور‌های عضو اکو، به همراه رؤسا و نمایندگان دعوت شده از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای گرد هم آیند.

همچنین دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و دبیرکل کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (CICA) نیز در این نشست حضور دارند.

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور به عنوان رئیس دوره‌ای اکو برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷، تلاش خواهد کرد تا همکاری‌های عملی در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار را در منطقه اکو ارتقا دهد.

انتظار می‌رود در نشست فردا، «اهداف راهبردی همکاری‌های اقتصادی - ۲۰۳۵» (چشم‌انداز ۲۰۳۵ اکو) به تصویب برسد. این سند پس از رایزنی‌های رسمی میان کشور‌های عضو نهایی شده و هدف آن فراهم کردن چارچوبی جامع و آینده‌نگر برای سازمان در زمینه‌های اتصال منطقه‌ای، همگرایی اقتصادی، تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار طی ده سال آینده است.

این چارچوب جدید جایگزین «چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو» خواهد شد؛ سندی که در سیزدهمین اجلاس سران اکو در اول مارس ۲۰۱۷ در اسلام‌آباد تصویب و متعاقباً به صورت موقت تمدید شده بود.

پاکستان همچنین پیگیر گفت‌و‌گو‌هایی جدی و نتیجه محور پیرامون «موافقت‌نامه تجاری اکو» (ECOTA) و «موافقت‌نامه چارچوب حمل‌ونقل ترانزیتی» (TTFA) خواهد بود. اجرای مؤثرتر این اسناد می‌تواند به کاهش موانع تجاری، تسهیل ترانزیت و بهبود جابجایی کالا‌ها از مرز‌ها کمک کند.

بیست و نهمین نشست وزرای خارجه کشور‌های عضو سازمان اکو نوامبر سال گذشته به صورت مجازی به میزبانی قزاقستان برگزار شد در حالی که بیست و هشتمین آن آذرماه ۱۳۰۴ به میزبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس برگزار شده بود.

اکو، سازمانی بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۵ با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و توسعه پایدار در منطقه آسیا و اقیانوسیه تأسیس شد و ۱۰ کشور افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه و ازبکستان عضو آن هستند.

اهداف و ماموریت‌های این سازمان شامل تقویت و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشور‌های عضو، ایجاد زمینه‌های مناسب برای همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، ارتقای سطح زندگی مردم و کاهش فقر در منطقه است که تاکنون با برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌ها به منظور تبادل نظر و تجربیات بین کشور‌های عضو، تدوین و اجرای طرح‌های مشترک در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، ارتقای روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور‌های عضو را دنبال کرده است.