کد خبر: 1390687
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

عراقچی وارد اسلام‌آباد شد

3 وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صدر هیات سیاسی - اقتصادی برای شرکت در نشست سی‌ام وزرای خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) لحظاتی قبل وارد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان شد.

جوان آنلاین: از پایگاه هوایی نورخان، سید عباس عراقچی یکشنبه شب ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در بدو ورود به فرودگاه از سوی نمایندگان وزارت خارجه پاکستان و همچنین رضا امیری مقدم سفیر ایران در اسلام‌آباد مورد استقبال قرار گرفت.

نشست سی‌ام وزرای خارجه اعضای سازمان اکو به میزبانی دولت پاکستان از امروز یکشنبه به مدت دو روز گشایش یافت.

وزیر امور خارجه ایران ضمن حضور در نشست وزرای اکو و سخنرانی با برخی از همتایان خود از کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی دیدار خواهد کرد.

دیدار‌های دوجانبه با برخی از مسوولان ارشد دولت پاکستان نیز در دستور کار سفر ۲ روزه سید عباس عراقچی قرار دارد.

به گفته اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه ایران پس از اسلام‌آباد، به مسقط پایتخت عمان سفر خواهد کرد.

پاکستان برای سومین بار میزبان نشست وزرای خارجه اکو می‌شود. در سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۱۷ نیز نشست‌های مشابه در شهر‌های کویته و اسلام‌آباد برگزار شده بود.

 شورای وزیران، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیرنده در سازمان اکو است که متشکل از وزرای امور خارجه کشور‌های عضو می‌باشد.

انتظار می‌رود در نشست اسلام‌آباد، وزرای امور خارجه و نمایندگان ارشد کشور‌های عضو اکو، به همراه رؤسا و نمایندگان دعوت شده از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای گرد هم آیند.

همچنین دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و دبیرکل کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (CICA) نیز در این نشست حضور دارند.

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور به عنوان رئیس دوره‌ای اکو برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷، تلاش خواهد کرد تا همکاری‌های عملی در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار را در منطقه اکو ارتقا دهد.

انتظار می‌رود در نشست فردا، «اهداف راهبردی همکاری‌های اقتصادی - ۲۰۳۵» (چشم‌انداز ۲۰۳۵ اکو) به تصویب برسد. این سند پس از رایزنی‌های رسمی میان کشور‌های عضو نهایی شده و هدف آن فراهم کردن چارچوبی جامع و آینده‌نگر برای سازمان در زمینه‌های اتصال منطقه‌ای، همگرایی اقتصادی، تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار طی ده سال آینده است.

این چارچوب جدید جایگزین «چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو» خواهد شد؛ سندی که در سیزدهمین اجلاس سران اکو در اول مارس ۲۰۱۷ در اسلام‌آباد تصویب و متعاقباً به صورت موقت تمدید شده بود.

پاکستان همچنین پیگیر گفت‌و‌گو‌هایی جدی و نتیجه محور پیرامون «موافقت‌نامه تجاری اکو» (ECOTA) و «موافقت‌نامه چارچوب حمل‌ونقل ترانزیتی» (TTFA) خواهد بود. اجرای مؤثرتر این اسناد می‌تواند به کاهش موانع تجاری، تسهیل ترانزیت و بهبود جابجایی کالا‌ها از مرز‌ها کمک کند.

بیست و نهمین نشست وزرای خارجه کشور‌های عضو سازمان اکو نوامبر سال گذشته به صورت مجازی به میزبانی قزاقستان برگزار شد در حالی که بیست و هشتمین آن آذرماه ۱۳۰۴ به میزبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس برگزار شده بود.

اکو، سازمانی بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۵ با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و توسعه پایدار در منطقه آسیا و اقیانوسیه تأسیس شد و ۱۰ کشور افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه و ازبکستان عضو آن هستند.

اهداف و ماموریت‌های این سازمان شامل تقویت و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشور‌های عضو، ایجاد زمینه‌های مناسب برای همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، ارتقای سطح زندگی مردم و کاهش فقر در منطقه است که تاکنون با برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌ها به منظور تبادل نظر و تجربیات بین کشور‌های عضو، تدوین و اجرای طرح‌های مشترک در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، ارتقای روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور‌های عضو را دنبال کرده است.

برچسب ها: عراقچی ، سازمان همکاری اقتصادی ، اسلام آباد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

شما معجزه می‌بینید!

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

‌میناب مقتدر و مظلوم

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

زارعی با حسرت تشکیل اتحادیه تئاتر جهان اسلام درگذشت

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

آغاز ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا

امتیاز دادن به امریکا تشویق جانی به جنایت

ترامپ گارد ضدمذاکره گرفت

واکنش عراقچی به وضعیت فاجعه‌بار در غزه؛ یک نسل‌کشی خاموش در جریان است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار