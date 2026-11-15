یحیی سریع: فرودگاه ملک خالد را هدف قرار دادیم

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: ما تجمعات نیرو‌های دشمن در اردوگاه «القوه» در استان لحج را با ۶ موشک هدف قرار دادیم.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن سپس تصریح کرد: فرودگاه ملک خالد و یک مرکز مالی در ریاض را با ۲ موشک بالستیک هدف قرار دادیم.

در خبری مرتبط، خبرنگار الجزیره اعلام کرد که ۲ انفجار در شهر عدن مواضع دشمنان یمن را به لرزه درآورده است.

یحیی سریع ساعاتی پیش اعلام کرده بود که دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۵ حمله هوایی علیه یمن انجام داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد: جنگنده‌های سعودی، اماکن غیرنظامی را در استان‌های مأرب، الجوف، تعز، لحج و صعده بمباران کردند. این حملات با جنگنده‌های اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند. همچنین حملات موشکی از نجران انجام شد و بر اثر این حملات شماری از غیرنظامیان شهید و زخمی شدند. مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۵۰۹۵ حمله هوایی و موشکی رسیده است.