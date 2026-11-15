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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۶
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ایهود باراک: نتانیاهو مانند یک حیوان زخمی است

3 نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی نتانیاهو را یک حیوان زخمی خواند و نسبت به ورود به ماجراجویی جنگ هشدار داد.

جوان آنلاین: ایهود باراک در مقاله‌ای که متن کامل آن در وب سایت روزنامه هاآرتص منتشر شد اعلام کرد که رژیم اسرائیل در شرایط فوق العاده حاد، خطرناک و اضطراری قرار دارد.

به گزارش تسنیم، این شخصیت صهیونیستی که سابقه وزارت جنگی این رژیم را هم در کارنامه دارد بنیامین نتانیاهو را متهم کرد به دنبال بحران آفرینی در روز‌های پیش رو است تا ایران را مجبور به پاسخ کرده و شرایط اسرائیل را وارد جنگ کرده مانع از تشکیل کابینه جدید شود.

در بخشی از این مقاله آمده است: بی‌شک بسیاری از خوانندگان تصور خواهند کرد که نویسنده در دنیای توهمات زندگی می‌کند. من شخصاً با این دیدگاه موافقم، اما واقعیت متفاوت است.

باراک نوشت: چندین ماه است که علناً هشدار می‌دهم نتانیاهو مانند حیوانی زخمی رفتار می‌کند و برای باقی ماندن در قدرت، از اخلال در انتخابات، به رسمیت نشناختن نتایج آن و حتی آغاز یک «جنگ فریبکارانه» دریغ نخواهد کرد. نگاه‌های شگفت‌زده اعضای کمیته را هنگامی که این سخنان را می‌شنیدند، به یاد دارم. اما در نهایت، دو مورد نخست واقعاً اتفاق افتاد و مورد سوم نیز در برابر چشمان ما در حال شکل‌گیری است.

دو هفته و نیم پیش، یک هواپیمای تحریک‌آمیز به مرز‌های ایران رسید تا با ایجاد خطای محاسباتی در ایران، زمینه وقوع جنگ را فراهم کند. دو روز پیش از انتخابات نیز، یک عملیات محرمانه که می‌توانست جرقه جنگ را روشن کند، در آخرین لحظه خنثی شد.

باراک افزود: در هیچ‌یک از این دو مورد، تشریفات قانونی لازم که برای هر اقدامی با قابلیت منجر شدن به جنگ، کسب موافقت با آنها ضروری است، طی نشد. این تشریفات شامل مشارکت رئیس ستاد کل ارتش و رئیس سازمان اطلاعات نظامی در بحث و تصمیم‌گیری، بررسی و تصویب موضوع در کابینه، اطلاع‌رسانی به رهبر اپوزیسیون و رئیس کمیته امور خارجه و امنیت کنست است. اکنون نیز در دولت موقت، موضوع در کمیته فرعی محرمانه کمیته امور خارجه و امنیت، با حضور نخست‌وزیر، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: اطلاعات مشخصی در اختیار ندارم، اما از میان سطور مطالب را استنباط می‌کنم. نتانیاهو به ایده انجام یک اقدام تحریک‌آمیز نظامی پایبند است؛ اقدامی که ایران را وادار کند با شلیک موشک به سوی اسرائیل واکنش نشان دهد. در این صورت، ممکن است مسیر جنگ اجتناب‌ناپذیر شود. تشکیل دولت جدید به تعویق خواهد افتاد یا در نهایت با شکست مواجه خواهد شد و این همان هدف مورد نظر است. نتانیاهو آماده است حتی بدون موافقت ترامپ نیز دست به اقدام بزند، به‌ویژه اگر این اقدام در پاسخ به شلیک موشک به سوی اسرائیل باشد.

باراک تصریح کرد: خنثی کردن این توطئه از اهمیت حیاتی برخوردار است. شایان ذکر است که تا آنجا که من اطلاع دارم، هیچ‌یک از منابع اطلاعاتی، اطلاعاتی در اختیار ندارند که نشان دهد اقدام علیه ایران باید همین حالا و نه چند هفته دیگر انجام شود.

ایهود باراک در ادامه خواهان آن شد تا رهبر ائتلاف تغییر طی دادخواستی از دادستان کل اسرائیل بخواهد حکم سلب اختیارات انجام عملیات نظامی از نخست وزیر موقت و پیشبرد امور را صادر کند و این کار در صورت نیاز بعد از انجام تشریفات لازم و قانونی انجام شود. دوم، باید صریحاً به نتانیاهو، وزیران او و دیگران هشدار داده شود که در صورت اقدام به شیوه‌ای که توصیف شد، مسئولیت پیامد‌های اقدامات خود را بر عهده خواهند داشت. آنها با قوانین مربوط به «اقدام آشکارا غیرقانونی» آشنا هستند.

وی تاکید کرد:‌باید روشن شود که دولت جدید، موضوع را از طریق آغاز تحقیقات کیفری یا تشکیل یک کمیته تحقیق دولتی بررسی خواهد کرد و خواستار ارائه نتایج این بررسی ظرف سه تا چهار ماه خواهد شد. به همه افراد ذی‌ربط توصیه می‌شود مواضع خود را مستند کنند و این اسناد را نزد خود نگه دارند. من معتقدم چنین اقداماتی، اجرای طرح‌های نتانیاهو را برای او دشوارتر خواهد کرد، بیان صریح مواضع را برای شرکت‌کنندگان در بحث‌ها تسهیل خواهد کرد و احتمال تحقق چنین سناریویی را کاهش خواهد داد.

برچسب ها: ایهود باراک ، رژیم صهیونیستی ، نتانیاهو
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