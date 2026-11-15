تعدادی از کشور‌های عربی و اسلامی در سی و هشتمین سالروز اعلام استقلال فلسطین، بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین تأکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، همزمان با سی و هشتمین سالروز اعلام استقلال فلسطین، تعدادی از کشور‌های عربی و اسلامی، سازمان همکاری اسلامی و پارلمان عربی خواستار تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین شدند.

به گزارش ایرنا، اعلام استقلال کشور فلسطین در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸ (۲۴ آبان ۱۳۶۷) از سوی شورای ملی فلسطین در الجزایر تصویب و توسط «یاسر عرفات»، رئیس فقید سازمان آزادی‌بخش فلسطین، اعلام شد.

در همین ارتباط وزارت امور خارجه ترکیه بر ضرورت تشکیل کشور مستقل، دارای حاکمیت و بهم پیوسته جغرافیایی فلسطین در مرز‌های سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی، تأکید کرد.

وزارت خارجه ترکیه با اشاره به اینکه تشکیل کشور مستقل فلسطین یک هدف اجتناب‌ناپذیر است، سی و هشتمین سالروز اعلام استقلال کشور دوست و برادر فلسطین را تبریک گفت و افزود که ترکیه به ایستادگی در برابر همه اشکال ظلم و ستم علیه ملت فلسطین ادامه خواهد داد.

«محمد ششم» پادشاه مغرب نیز با ارسال پیام تبریکی به «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، سالروز اعلام استقلال فلسطین را تبریک گفت و برای ملت فلسطین تحقق آرمان‌هایشان، عزت و کرامت در سایه صلح و آزادی و استقلال را آرزو کرد.

پادشاه مغرب همچنین بر حمایت از تلاش‌های محمود عباس برای تحقق آرمان‌های ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی تأکید کرد.

همچنین «محمد ولد الشیخ الغزوانی» رئیس جمهور موریتانی این مناسبت را به محمود عباس و ملت فلسطین تبریک گفت.

«الهام علی‌اف» رئیس جمهوری آذربایجان نیز با ارسال پیامی به محمود عباس ضمن تبریک سالروز استقلال فلسطین، بر حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی بر اساس راه‌حل دو دولتی و مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل تأکید کرد.

همچنین «اسماعیل ولد الشیخ احمد» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی پیام تبریکی به محمود عباس ارسال و طی آن سی و هشتمین سالروز اعلام استقلال فلسطین را تبریک گفت و بر حمایت مطلق این سازمان از آرمان فلسطین و ادامه تلاش‌های این سازمان برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل، گسترش به رسمیت شناختن کشور فلسطین و فراهم کردن زمینه اعمال حاکمیت آن در مرز‌های ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تأکید کرد.

پارلمان عربی نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد که اعلامیه استقلال فلسطین تجسم اراده ملی ملت فلسطین و آرمان مشروع آن برای آزادی و استقلال است و گذشت ۳۸ سال از این اعلامیه بدون تشکیل کشور فلسطین، جامعه جهانی را در برابر مسوولیت تاریخی، قانونی و اخلاقی برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل و فراهم کردن زمینه‌ای برای احقاق حقوق مشروع ملت فلسطین قرار می‌دهد.

پارلمان عربی همچنین از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت و سازمان ملل خواست تا اقدامات عملی و الزام‌آور برای پایان دادن به اشغالگری، حمایت بین‌المللی از ملت فلسطین، توقف تجاوزات رژیم اشغالگر اسرائیل و تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و حمایت از بازسازی این منطقه، انجام دهند.

پارلمان عربی همچنین ضمن درخواست از کشور‌هایی که تاکنون کشور فلسطین را به رسمیت شناختن، بر حمایت از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل تأکید کرد و افزود که تحقق صلح عادلانه و دائمی بدون پایان اشغالگری و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی شهر قدس ممکن نیست.