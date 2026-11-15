فیلم سینمایی «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری، در فضایی معمایی و با تکیه بر وقایع جنگ ۱۲ روزه، روایتی از یک پرونده امنیتی و تلاش برای کشف حقیقت را به تصویر می‌کشد

جوان آنلاین: فیلم سینمایی «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری، در فضایی معمایی و با تکیه بر وقایع جنگ ۱۲ روزه، روایتی از یک پرونده امنیتی و تلاش برای کشف حقیقت را به تصویر می‌کشد. این فیلم با محدود کردن زمان روایت به یک شب و متمرکز شدن بر مواجهه میان مأمور پرونده و فردی که در مظان اتهام قرار دارد، می‌کوشد تعلیق داستان را از دل گفت‌وگوها، رفتار‌ها و جزئیات ظاهراً ساده شکل دهد. «قمارباز» در عین بهره‌گیری از یک موقعیت جنگی، به تقابل هوش، دقت و قدرت تحلیل شخصیت‌ها نیز می‌پردازد. جایی که کشف حقیقت بیش از آنکه به شانس و اتفاق وابسته باشد، حاصل توجه به تناقض‌ها و نشانه‌هایی است که در جریان بازجویی آشکار می‌شوند. اکران آنلاین این فیلم در شبکه نمایش خانگی، فرصتی دوباره برای تماشای اثری فراهم کرده که نمایش سینمایی آن با شرایط خاصی هم‌زمان شده بود. محسن بهاری در گفت‌و‌گو با جوان، از شکل‌گیری ایده و نگارش فیلمنامه تا انتخاب زمان اکران، بازخورد‌های مخاطبان و انتقاد‌هایی که درباره روند معمایی داستان مطرح شده است، سخن می‌گوید.

برای شروع بگویید ایده اولیه «قمارباز» چگونه شکل گرفت و آیا علاقه شخصی شما به ژانر معمایی در انتخاب این سوژه تأثیرگذار بود؟

ژانر معمایی از گونه‌های مورد علاقه من است. ایده اولیه فیلم از شنیدن یک خاطره در پشت صحنه یکی از آثار شکل گرفت. آن ماجرا برای ما جذاب بود و تصمیم گرفتیم آن را به فیلمنامه تبدیل کنیم. پس از آن، مدت‌ها روی فیلمنامه کار کردیم و چندین مرتبه آن را بازنویسی کردیم تا در نهایت به نسخه‌ای رسیدیم که مبنای ساخت فیلم قرار گرفت. در واقع، علاقه شخصی‌ام به این ژانر و همچنین وجود یک موضوع ملی در دل داستان، از مهم‌ترین دلایل انتخاب این سوژه بود.

یکی از نقد‌هایی که درباره «قمارباز» مطرح شده، اتکای بخشی از روند داستان به اتفاقات تصادفی و چگونگی کشف حقیقت توسط مأمور پرونده است. پاسخ شما به این نقد چیست؟

به نظرم باید به «قمارباز» از زاویه روابط انسانی و تقابل هوش شخصیت‌ها هم نگاه کرد. آنچه در روند کشف حقیقت اتفاق می‌افتد، فقط حاصل تصادف نیست، بلکه نتیجه دقت و هوشیاری مأمور پرونده است. او در جریان حضور در خانه طی چند ساعت، نشانه‌ها و جزئیات مختلفی را مشاهده می‌کند و از کنار تناقض‌ها به‌سادگی نمی‌گذرد. حتی در یکی از دیالوگ‌های فیلم نیز به همین موضوع اشاره می‌شود. جایی که گفته می‌شود شخصیت مقابل آموزش دیده، اما به او یاد نداده‌اند که در هر موقعیتی چه چیزی را باید بیان کند.

یعنی معتقدید اگر هوش و دقت مأمور پرونده نبود، امکان کشف حقیقت وجود نداشت؟

بله، اگر مأمور پرونده از چنین دقت و هوشی برخوردار نبود، احتمالاً حقیقت آشکار نمی‌شد، چراکه در آن مقطع فرد دیگری دستگیر شده و حتی به ماجرا اعتراف کرده بود، اما مأمور همچنان بر این باور بود که فرد بازداشت‌شده، عامل اصلی نیست و باید مسیر تحقیقات ادامه پیدا کند.

با توجه به شرایط جنگی کشور چه شد که تصمیم گرفتید اکران آنلاین «قمارباز» در همین مقطع آغاز شود؟

زمانی که جنگ آغاز شد، پیشنهاد اکران فیلم به ما داده شد. با خودمان فکر کردیم فیلمی که درباره جنگ ساخته شده، چرا در همان دوران جنگ به نمایش درنیاید؟ به همین خاطر فرصت مناسبی بود تا مخاطبان در شرایطی که موضوع جنگ بیش از گذشته در زندگی روزمره آنها حضور دارد، با بخشی از مسائل مطرح‌شده در فیلم آشنا شوند.

ماجرای فیلم در بستر وقایع جنگ ۱۲ روزه اتفاق می‌افتد. در این مقطع، یکی از بانک‌ها هک می‌شود و فردی از بانک مرکزی بازداشت می‌شود و.... تمام روایت فیلم در همان شب شکل می‌گیرد و ما وارد مراحل بازداشت یا اعتراف اولیه نمی‌شویم، بلکه تمرکز بر مواجه‌های است که تا صبح ادامه دارد.

از زمان اکران و میزان دیده‌شدن فیلم رضایت دارید؟

طبیعتاً یک جنبه ماجرا به فروش فیلم بازمی‌گردد. هر فیلم‌سازی دوست دارد اثرش فروش بیشتری داشته باشد، اما موضوع مهم دیگر این است که مخاطب اصلی فیلم نیز فرصت تماشای آن را پیدا کند. فکر می‌کنم بخش قابل‌توجهی از مخاطبان هدف ما فیلم را دیده‌اند، هرچند همچنان افرادی هستند که به دلیل شرایط زمان اکران سینمایی موفق به تماشای آن نشده بودند و حالا از طریق اکران آنلاین فرصت دیدن فیلم را پیدا کرده‌اند.

بازخورد‌هایی که پس از آغاز اکران آنلاین «قمارباز» در فیلیمو دریافت کرده‌اید، چگونه بوده است؟

تعدادی از دوستان و مخاطبان با من تماس گرفته‌اند و گفته‌اند که به دلیل شرایط زمان اکران سینمایی نتوانسته بودند فیلم را ببینند، اما حالا از طریق اکران آنلاین آن را تماشا کرده‌اند و درباره بخش‌های مختلف اثر صحبت می‌کنند. خوشحالم که حالا فیلمم دیده می‌شود.

در حال حاضر مشغول چه پروژه‌ای هستید و آیا برنامه‌ای برای حضور در جشنواره فیلم فجر دارید؟

در حال حاضر مشغول آماده‌سازی یک فیلم سینمایی هستیم که در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و تلاش می‌کنیم آن را به جشنواره فیلم فجر برسانیم. این پروژه با نام موقت «رنگ سکوت» هفته گذشته پروانه ساخت دریافت کرده است.