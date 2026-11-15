کد خبر: 1390656
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی
گفت‌وگوی «جوان» با کارگردان فیلم سینمایی «قمارباز»

در «قمارباز» همه‌چیز بازی هوش است نه تصادف

2 فیلم سینمایی «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری، در فضایی معمایی و با تکیه بر وقایع جنگ ۱۲ روزه، روایتی از یک پرونده امنیتی و تلاش برای کشف حقیقت را به تصویر می‌کشد
احمد جوان

جوان آنلاین: فیلم سینمایی «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری، در فضایی معمایی و با تکیه بر وقایع جنگ ۱۲ روزه، روایتی از یک پرونده امنیتی و تلاش برای کشف حقیقت را به تصویر می‌کشد. این فیلم با محدود کردن زمان روایت به یک شب و متمرکز شدن بر مواجهه میان مأمور پرونده و فردی که در مظان اتهام قرار دارد، می‌کوشد تعلیق داستان را از دل گفت‌وگوها، رفتار‌ها و جزئیات ظاهراً ساده شکل دهد. «قمارباز» در عین بهره‌گیری از یک موقعیت جنگی، به تقابل هوش، دقت و قدرت تحلیل شخصیت‌ها نیز می‌پردازد. جایی که کشف حقیقت بیش از آنکه به شانس و اتفاق وابسته باشد، حاصل توجه به تناقض‌ها و نشانه‌هایی است که در جریان بازجویی آشکار می‌شوند. اکران آنلاین این فیلم در شبکه نمایش خانگی، فرصتی دوباره برای تماشای اثری فراهم کرده که نمایش سینمایی آن با شرایط خاصی هم‌زمان شده بود. محسن بهاری در گفت‌و‌گو با جوان، از شکل‌گیری ایده و نگارش فیلمنامه تا انتخاب زمان اکران، بازخورد‌های مخاطبان و انتقاد‌هایی که درباره روند معمایی داستان مطرح شده است، سخن می‌گوید. 

برای شروع بگویید ایده اولیه «قمارباز» چگونه شکل گرفت و آیا علاقه شخصی شما به ژانر معمایی در انتخاب این سوژه تأثیرگذار بود؟
ژانر معمایی از گونه‌های مورد علاقه من است. ایده اولیه فیلم از شنیدن یک خاطره در پشت صحنه یکی از آثار شکل گرفت. آن ماجرا برای ما جذاب بود و تصمیم گرفتیم آن را به فیلمنامه تبدیل کنیم. پس از آن، مدت‌ها روی فیلمنامه کار کردیم و چندین مرتبه آن را بازنویسی کردیم تا در نهایت به نسخه‌ای رسیدیم که مبنای ساخت فیلم قرار گرفت. در واقع، علاقه شخصی‌ام به این ژانر و همچنین وجود یک موضوع ملی در دل داستان، از مهم‌ترین دلایل انتخاب این سوژه بود. 

یکی از نقد‌هایی که درباره «قمارباز» مطرح شده، اتکای بخشی از روند داستان به اتفاقات تصادفی و چگونگی کشف حقیقت توسط مأمور پرونده است. پاسخ شما به این نقد چیست؟
به نظرم باید به «قمارباز» از زاویه روابط انسانی و تقابل هوش شخصیت‌ها هم نگاه کرد. آنچه در روند کشف حقیقت اتفاق می‌افتد، فقط حاصل تصادف نیست، بلکه نتیجه دقت و هوشیاری مأمور پرونده است. او در جریان حضور در خانه طی چند ساعت، نشانه‌ها و جزئیات مختلفی را مشاهده می‌کند و از کنار تناقض‌ها به‌سادگی نمی‌گذرد. حتی در یکی از دیالوگ‌های فیلم نیز به همین موضوع اشاره می‌شود. جایی که گفته می‌شود شخصیت مقابل آموزش دیده، اما به او یاد نداده‌اند که در هر موقعیتی چه چیزی را باید بیان کند. 

یعنی معتقدید اگر هوش و دقت مأمور پرونده نبود، امکان کشف حقیقت وجود نداشت؟
بله، اگر مأمور پرونده از چنین دقت و هوشی برخوردار نبود، احتمالاً حقیقت آشکار نمی‌شد، چراکه در آن مقطع فرد دیگری دستگیر شده و حتی به ماجرا اعتراف کرده بود، اما مأمور همچنان بر این باور بود که فرد بازداشت‌شده، عامل اصلی نیست و باید مسیر تحقیقات ادامه پیدا کند. 

با توجه به شرایط جنگی کشور چه شد که تصمیم گرفتید اکران آنلاین «قمارباز» در همین مقطع آغاز شود؟
زمانی که جنگ آغاز شد، پیشنهاد اکران فیلم به ما داده شد. با خودمان فکر کردیم فیلمی که درباره جنگ ساخته شده، چرا در همان دوران جنگ به نمایش درنیاید؟ به همین خاطر فرصت مناسبی بود تا مخاطبان در شرایطی که موضوع جنگ بیش از گذشته در زندگی روزمره آنها حضور دارد، با بخشی از مسائل مطرح‌شده در فیلم آشنا شوند. 
ماجرای فیلم در بستر وقایع جنگ ۱۲ روزه اتفاق می‌افتد. در این مقطع، یکی از بانک‌ها هک می‌شود و فردی از بانک مرکزی بازداشت می‌شود و.... تمام روایت فیلم در همان شب شکل می‌گیرد و ما وارد مراحل بازداشت یا اعتراف اولیه نمی‌شویم، بلکه تمرکز بر مواجه‌های است که تا صبح ادامه دارد. 

از زمان اکران و میزان دیده‌شدن فیلم رضایت دارید؟
طبیعتاً یک جنبه ماجرا به فروش فیلم بازمی‌گردد. هر فیلم‌سازی دوست دارد اثرش فروش بیشتری داشته باشد، اما موضوع مهم دیگر این است که مخاطب اصلی فیلم نیز فرصت تماشای آن را پیدا کند. فکر می‌کنم بخش قابل‌توجهی از مخاطبان هدف ما فیلم را دیده‌اند، هرچند همچنان افرادی هستند که به دلیل شرایط زمان اکران سینمایی موفق به تماشای آن نشده بودند و حالا از طریق اکران آنلاین فرصت دیدن فیلم را پیدا کرده‌اند. 

بازخورد‌هایی که پس از آغاز اکران آنلاین «قمارباز» در فیلیمو دریافت کرده‌اید، چگونه بوده است؟
تعدادی از دوستان و مخاطبان با من تماس گرفته‌اند و گفته‌اند که به دلیل شرایط زمان اکران سینمایی نتوانسته بودند فیلم را ببینند، اما حالا از طریق اکران آنلاین آن را تماشا کرده‌اند و درباره بخش‌های مختلف اثر صحبت می‌کنند. خوشحالم که حالا فیلمم دیده می‌شود. 

در حال حاضر مشغول چه پروژه‌ای هستید و آیا برنامه‌ای برای حضور در جشنواره فیلم فجر دارید؟
در حال حاضر مشغول آماده‌سازی یک فیلم سینمایی هستیم که در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و تلاش می‌کنیم آن را به جشنواره فیلم فجر برسانیم. این پروژه با نام موقت «رنگ سکوت» هفته گذشته پروانه ساخت دریافت کرده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فیلم ، سینما ، کارگردان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

شما معجزه می‌بینید!

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

‌میناب مقتدر و مظلوم

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

زارعی با حسرت تشکیل اتحادیه تئاتر جهان اسلام درگذشت

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

آغاز ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا

امتیاز دادن به امریکا تشویق جانی به جنایت

ترامپ گارد ضدمذاکره گرفت

واکنش عراقچی به وضعیت فاجعه‌بار در غزه؛ یک نسل‌کشی خاموش در جریان است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار