کتاب «برخاستن از فقر» را بخوانید

جوان آنلاین:‌رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه هدف از مطالعه صرفاً افزایش اطلاعات نیست و کتاب فقط برای خواندن نیست؛ بلکه باید از آن درس بگیریم و آموخته‌های خود را در زندگی و رفتارمان اجرا کنیم گفت: کتاب زمانی اثرگذار خواهد بود که آموخته‌های آن در رفتار، اخلاق و سبک زندگی انسان نمود پیدا کند و به اصلاح فرد و جامعه بینجامد. پزشکیان از مدیران دولتی خواست کتاب «برخاستن از فقر» را بخوانند.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور روز گذشته در آیین ویژه روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» و بهره‌برداری از ۳۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار اظهار داشت: هفته کتاب فرصتی ارزشمند برای توجه دوباره به جایگاه مطالعه در زندگی فردی و اجتماعی است. باور من این است که برای پیمودن مسیر درست و رسیدن به عزت و سربلندی، باید بدانیم دیگران چه مسیری را طی کرده‌اند، چگونه با مشکلات مواجه شده‌اند و چگونه توانسته‌اند از موانع عبور کنند. این شناخت از طریق مطالعه و بهره‌گیری از تجربه‌های ثبت‌شده در کتاب‌ها به دست می‌آید.

نیاز مدیران به کتابخوانی!

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مطالعه در میان مدیران و مسئولان تصریح کرد: هر فردی متناسب با جایگاهی که در آن قرار گرفته، باید کتاب بخواند. مدیران نیز باید از منظر مدیریتی مطالعه کنند و بدانند چگونه می‌توان به مردم خدمت کرد و گرهی از مشکلات آنان گشود. نمی‌توان مسئولیت پذیرفت، اما بدون شناخت تجربه‌های گذشته و بهره‌گیری از دانش و آگاهی، برای مسائل جامعه تصمیم گرفت.

پزشکیان ادامه داد: امروز باید از خود بپرسیم چرا با وجود همه ظرفیت‌ها و داشته‌های کشور، همچنان با مشکلات معیشتی و مسائل مختلف زندگی مردم مواجه هستیم و اشکال کار کجاست. کسی که مسئولیتی را می‌پذیرد، حق ندارد عمر و فرصت خود را تلف کند؛ مسئولیت ما حل مشکلات مردم است و این کار بدون شناخت مسیر‌هایی که دیگران پیموده‌اند و تجربه‌هایی که در طول نسل‌ها شکل گرفته، دشوار خواهد بود.

وی با بیان اینکه هرچه شناخت انسان از تجربه‌های تاریخی و اجتماعی بیشتر باشد، امکان تصمیم‌گیری درست نیز افزایش می‌یابد، گفت: کتاب به ما کمک می‌کند تا از محدودیت‌های ذهنی خود عبور کنیم، مسائل را از زاویه‌های مختلف ببینیم و به‌جای تکیه بر تصور و برداشت شخصی، بر پایه دانش و تجربه تصمیم بگیریم.

پزشکیان با اشاره به مطالعه شاهنامه و آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی آن افزود: در شاهنامه نیز می‌توان درس‌های ارزشمندی درباره زندگی، حرص، طمع، غرور، خودخواهی و پیامد‌های رفتار انسان‌ها یافت. وقتی سرگذشت گذشتگان را می‌خوانیم، درمی‌یابیم کسانی که با گذشت، مهربانی و در خدمت مردم بودن زندگی کردند، چه جایگاهی داشته‌اند و در مقابل، کسانی که گرفتار حرص، غرور و منیت شدند، چه سرنوشتی پیدا کردند.

اصلاح رفتار و سبک زندگی با کتاب

وی با تأکید بر اینکه هدف از مطالعه صرفاً افزایش اطلاعات نیست، گفت: کتاب فقط برای خواندن نیست؛ باید از آن درس بگیریم و آموخته‌های خود را در زندگی و رفتارمان اجرا کنیم. ممکن است انسان کتاب بخواند، اما همچنان دروغ بگوید، تهمت بزند، به دیگران توهین کند و رفتار نادرستی داشته باشد. چنین مطالعه‌ای زمانی به نتیجه می‌رسد که دانش و آگاهی در اخلاق، رفتار و شیوه زندگی انسان اثر بگذارد.

پزشکیان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و تأکید بر مفاهیم رحمت، مهربانی و اصلاح در این کتاب آسمانی اظهار کرد: حتی در آغاز قرآن کریم، با نام خداوندی مواجه می‌شویم که رحمتگر و مهربان است؛ بنابراین کسی که در مسیر آموزه‌های دینی حرکت می‌کند، باید اهل مهربانی، گذشت و رحمت باشد و از کینه، نفرت و خودخواهی فاصله بگیرد.

وی با اشاره به آیه مربوط به رسالت پیامبر اکرم (ص) و مفاهیم تلاوت آیات، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت افزود: هدف از آموزش و آگاهی، رهایی انسان از نادانی و رسیدن به شناخت و اصلاح است. نادانی و تصمیم‌گیری بدون آگاهی، انسان و جامعه را از مسیر عزت و سربلندی دور می‌کند. اگر می‌خواهیم جامعه‌ای آگاه و سربلند داشته باشیم، باید به کتاب و دانش مراجعه کنیم و آموخته‌ها را در عمل به کار ببندیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به نیاز‌های متفاوت مخاطبان در مناطق مختلف کشور، افزود: باید متناسب با نیاز هر منطقه، کتاب‌های مناسب را در اختیار مردم قرار داد تا بتوانند از این منابع برای افزایش دانش و توانمندی‌های خود استفاده کنند. برخی کتاب‌ها نیز جنبه عمومی دارند و برای همه گروه‌های جامعه قابل استفاده‌اند؛ اما در کنار آنها باید به نیاز‌های اختصاصی مخاطبان نیز توجه داشت.

پزشکیان با قدردانی از کتابداران کتابخانه‌های سیار که با حضور در شهر‌ها و روستاها، خدمات کتابخانه‌ای را به کودکان و خانواده‌ها می‌رسانند، اظهار کرد: تلاش کسانی که در شهر به شهر و روستا به روستا حرکت می‌کنند و با کودکان می‌نشینند، کتاب می‌خوانند و تجربه‌ها را در اختیار آنان قرار می‌دهند، بسیار ارزشمند است. این فعالیت‌ها می‌تواند در آموزش نسل آینده، افزایش آگاهی و تغییر نگرش و رفتار کودکان تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به نقش معلمان، استادان و شیوه ارتباط با مخاطبان در ترویج علم و مطالعه بیان کرد: نوع پیام‌رسانی و شیوه ارتباط برقرار کردن با انسان‌ها، هنری است که نباید آن را ساده و کم‌اهمیت تلقی کرد. همه ما تجربه معلمانی را داشته‌ایم که شیوه تدریسشان باعث شده به یک درس علاقه‌مند شویم و در مقابل، معلمانی که به دلیل نحوه ارائه مطالب، علاقه ما را به همان درس از بین برده‌اند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: گاهی انسان می‌خواهد فرد دیگری را هدایت کند، اما به‌جای فراهم کردن زمینه شناخت و انتخاب، به او دستور می‌دهد که چه کاری انجام دهد. در چنین شرایطی ممکن است مخاطب در برابر آن موضع بگیرد. کتاب این فرصت را فراهم می‌کند که انسان خودش بخواند، فکر کند، بسنجد و به قضاوت برسد. به این ترتیب، تغییر نگرش و رفتار می‌تواند از درون خود فرد آغاز شود.

پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت استفاده از تجربه کشور‌های موفق در مسیر توسعه، مدیران و مسئولان را به مطالعه کتاب «برخاستن از فقر» (نوشته شی‌جین‌پینگ رئیس‌جمهور فعلی چین) توصیه کرد و گفت: مدیران باید این کتاب را بخوانند و بررسی کنند که کشور‌های مواجه با فقر و مشکلات اقتصادی چگونه توانسته‌اند در فاصله چند دهه مسیر پیشرفت را طی کنند و به جایگاه متفاوتی در جهان برسند. باید ببینیم آنها چه کردند، از چه تجربه‌هایی بهره گرفتند و چگونه توانستند بر مشکلات خود غلبه کنند. ما نیز می‌توانیم با تکیه بر دانش، آگاهی و تجربه‌های درست، بر سختی‌ها و مشکلات موجود غلبه کنیم. برای این کار بیش از هر چیز به علم و دانایی نیاز داریم.