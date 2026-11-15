کد خبر: 1390654
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی
سخنگوی وزارت خارجه:

ما هستیم که باید غرامت بخواهیم، نه عرب‌ها

جوان آنلاین: سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به مطالبه غرامت کشور‌های عربی از ایران تأکید کرد، تهران اسناد مشارکت برخی کشور‌های منطقه در حملات امریکا و اسرائیل را در اختیار دارد و این کشور‌ها باید پاسخگوی نقش خود در تجاوز نظامی علیه ایران باشند. 
اسماعیل بقائی، در نشست خبری یک‌شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، در واکنش به درخواست کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس برای دریافت غرامت از ایران گفت: این ایران است که باید از برخی کشور‌های منطقه مطالبه غرامت کند. واکنش بقایی به موضع جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس است که به تازگی در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار مسئول شناختن ایران و پرداخت غرامت به کشور‌های آسیب‌دیده از حملات متقابل شده بود.
بقائی در پاسخ به این مطالبه گفت: این ما هستیم که باید مطالبه غرامت کنیم و تأکید کرد: تمامی مواردی که نشان‌دهنده همکاری کشور‌های منطقه با امریکا و اسرائیل در حمله به ایران بوده، مستندسازی شده و از طریق مجاری دیپلماتیک به کشور‌های مربوطه اطلاع داده شده است. به گفته او، این کشور‌ها با در اختیار گذاشتن حریم هوایی، آب‌های سرزمینی و امکانات خود، در عملیات نظامی علیه ایران مشارکت داشتند و نمی‌توانند همزمان خود را قربانی این درگیری معرفی کنند. منطق حقوقی مورد استناد سخنگوی وزارت خارجه بر تفکیک میان مشارکت در تجاوز نظامی و قرار گرفتن در معرض پیامد‌های پاسخ نظامی استوار است. تهران می‌گوید، اگر کشوری امکانات سرزمینی و نظامی خود را برای حمله به کشور دیگری در اختیار مهاجمان قرار دهد، نمی‌تواند بدون پاسخگویی درباره مسئولیت خود، صرفاً با استناد به خسارات ناشی از واکنش نظامی، مطالبه غرامت کند. 
بقائی برای یادآوری سابقه تاریخی جنگ ایران و عراق اشاره کرد و گفت: برخی از همین کشور‌های منطقه در دهه ۱۳۶۰ با کمک‌های مالی، تسلیحاتی و نظامی گسترده از حکومت صدام حمایت کردند. او هشدار داد که این کشور‌ها نباید با طرح مطالبات جدید، زمینه باز شدن دوباره پرونده‌های تاریخی را فراهم کنند. 

 امریکا دیپلماسی را از معنا تهی کرده است 
بقائی در واکنش به اظهارات متناقض مقام‌های امریکایی درباره مذاکره و احتمال از سرگیری گفت‌وگوها گفت: امریکا در دو نوبت و در فاصله کمتر از ۹ ماه، از دیپلماسی به‌عنوان پوششی برای حمله نظامی استفاده کرد. او تأکید کرد: امریکا دیپلماسی و مذاکرات دیپلماتیک را از معنا تهی کرده است.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، مذاکرات باید ابزاری برای جلوگیری از تنش و برقراری صلح باشد، اما تجربه ایران نشان داده واشینگتن از این مسیر برای غافلگیر کردن طرف مقابل استفاده کرده است. او افزود: طبیعی است که کشورها، به‌ویژه ایران با توجه به تجربه سنگین تعامل با امریکا، با سوءظن به ادعا‌های دیپلماتیک این کشور نگاه کنند. سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به احتمال طرح موضوع ایران در نشست سه‌جانبه دونالد ترامپ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین عنوان کرد: اینکه سه قدرت درباره یک قدرت جهانی دیگر گفت‌و‌گو کنند، اتفاق عجیبی نیست. او با اشاره به روابط راهبردی تهران با مسکو و پکن تأکید کرد که رایزنی‌های ایران با این دو کشور به طور مستمر ادامه دارد و آنها با رویکرد یک‌جانبه امریکا مخالف هستند: اینکه سه قدرت جهانی بخواهند درباره یک قدرت جهانی دیگر گفت‌و‌گو کنند، امر عجیبی نیست. در موضوع هسته‌ای نیز سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به درخواست آژانس برای بازگشت بازرسان گفت که نمی‌توان بدون توجه به حملات امریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، از تهران انتظار از سرگیری همکاری‌های عادی را داشت. 
او تأکید کرد: خود آژانس نیز به شرایط بی‌سابقه ناشی از این حملات اذعان کرده است. بقائی همچنین انتشار گزارش اخیر آژانس و درز اطلاعات آن پیش از توزیع رسمی را زیر سؤال برد و گفت: این نخستین بار نیست که گزارش‌های این نهاد تحت تأثیر رویکرد‌های یک‌جانبه امریکا و کشور‌های غربی قرار می‌گیرد. 

 با زمستان هم نسل‌کشی می‌کند
بقائی در بخش دیگری از نشست خبری به تحولات فلسطین پرداخت و افزود: در واقع، رژیم صهیونیستی در پیشبرد کارزار نسل‌کشی فلسطینی‌ها از زمستان نیز کمک می‌گیرد. 
او گفت: وضعیت بسیار فاجعه‌بار انسانی در غزه، وجدان هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. طی این دو، سه هفته تعداد زیادی از فلسطینی‌ها، به‌ویژه کودکان و زنان به دلیل سیلاب، باران و سرما به شهادت رسیدند و همچنان در سراسر غزه، مردم فلسطین با انواع و اقسام جنایات رژیم صهیونیستی دست و پنجه نرم می‌کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سخنگوی وزارت خارجه ، اسرائیل ، امریکا
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