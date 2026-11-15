کد خبر: 1390653
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

آیزنکوت: کابینه وحدت ملی نتانیاهوفریب است

جوان آنلاین: در حالی که نتانیاهو برای حفظ قدرت تلاش می‌کند با رقبای خود کابینه ظاهراً «وحدت ملی» تشکیل دهد، اما مخالفانش اعتنایی به این طرح ندارند، چنانکه آیزنکوت راهبرد نخست‌وزیر اسرائیل را فریب توصیف کرده و گفته که این ترفند‌ها تأثیری بر مواضع او نخواهد داشت. نتانیاهو نیز برای جلوگیری از ائتلاف اعراب با رقبای سیاسی‌اش به سیاست‌های نژادپرستانه روی آورده است. 
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اگرچه در ظاهر از همکاری با مخالفان برای خروج از بن‌بست سیاسی و تسهیل روند تشکیل کابینه استقبال می‌کند، اما در عمل با اقدامات خود در مسیر تحقق این هدف مانع‌تراشی می‌کند، رویکردی که مخالفان نیز به اهداف و نیات پنهان او در پیشبرد آن پی برده‌اند. 
گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار که مسئول تشکیل کابینه آینده اسرائیل شده، به طرح «دولت وحدت ملی» نتانیاهو واکنش نشان داد و روز یک‌شنبه در سخنانی گفت که نتانیاهو می‌داند در انتخابات شکست خورده و درخواست او برای تشکیل دولت وحدت ملی را یک «ترفند» خواند. به گزارش بی‌بی‌سی، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل گفت: «نتانیاهو درحالی خواستار مذاکره می‌شود که مذاکرات هم‌اکنون در جریان است. او ادعا می‌کند خواهان وحدت است، اما چنان تفرقه می‌افکند و بر آتش تنش‌ها می‌دمد که گویی فردایی در کار نیست.» آیزنکوت افزود: «این ترفند‌ها روی من کارساز نیست.»
این اظهارات در حالی است که نتانیاهو شنبه شب بار دیگر خواستار تشکیل کابینه وحدت ملی با رقیب سیاسی خود شد و بر وعده‌اش برای از بین بردن تهدید ایران تأکید کرد. این نشست غروب دیروز برگزار شد. او ادعا کرد: «تنها چنین دولتی می‌تواند تهدید ایران را برای همیشه از بین ببرد.» نخست‌وزیر اسرائیل خطاب به آیزنکوت خواستار کنار گذاشتن اختلافات و ورود بدون پیش‌شرط به مذاکرات شد و گفت که باید درباره امنیت و آینده اسرائیل از جمله موضوع خدمت سربازی اجباری و حل اختلافات با نمایندگان جامعه حریدی به تفاهم رسید. 
اگرچه آیزنکوت در پی تشکیل دولتی بدون حضور نتانیاهو و احزاب راست‌گراست، اما تحقق این هدف با موانع و دشواری‌هایی روبه‌رو شده است. روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، دیروز گزارش داد که آیزنکوت پس از مخالفت آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» از طرح تشکیل کابینه اقلیت با ۴۸ کرسی عقب‌نشینی کرده است. براساس این گزارش، در میان احزاب مخالف درباره مشارکت فهرست یکپارچه عربی در کابینه آینده اختلاف‌نظر وجود دارد. از این‌رو، آیزنکوت برای برآورده کردن خواسته متحدانش ناچار است با برخی احزاب راست‌گرا از جمله گروه‌های حریدی وارد ائتلاف شود، احزابی که برای پیوستن به هر کابینه احتمالی، مطالبات و شروط متعددی مطرح کرده‌اند. 
 تحرکات نتانیاهو برای جلوگیری از تشکیل کابینه
نتانیاهو که به هیچ وجه حاضر نیست مسند نخست‌وزیری را به رقبایش تحویل دهد، دست به تحرکات جدیدی زده تا نگذارد مخالفان در تشکیل کابینه موفقیتی کسب کنند. با توجه به اینکه هرگونه تشکیل کابینه مخالفان از مسیر ائتلاف با احزاب عربی می‌گذرد، بنابراین نتانیاهو و دوستانش روی این نقطه‌ضعف دست گذاشته‌اند. از این‌رو، شماری از معترضان صهیونیست شنبه شب مقابل منزل آیزنکوت تجمع کردند و از او خواستند با مشارکت احزاب عربی کابینه‌ای تشکیل ندهد. علاوه بر این، خاخام تندرو «گدالیا اکسلرود» اخیراً در فتوای جنجالی اعلام کرده که هر فرد اسرائیلی که با اعراب ائتلاف کند، مستوجب مرگ است. اقدامی که حتی خشم جریان‌های سیاسی و امنیتی اسرائیل را برانگیخته است. 
نتانیاهو که از افزایش قدرت اعراب در پارلمان رژیم صهیونیستی خشمگین است، بار‌ها با اتهام‌زنی به رهبران عرب تلاش کرده پیروزی تاریخی آنها در انتخابات اخیر را زیر سؤال ببرد. او با طرح شعار‌های تند و تحریک احساسات نژادپرستانه هوادارانش سعی دارد مانع پیوستن احزاب عرب به هرگونه کابینه احتمالی به رهبری آیزنکوت شود. این اقدامات تندرو‌ها نیز سبب شده رهبران عرب بیش از گذشته برای کنار زدن نتانیاهو از قدرت عزم خود را جزم کنند. در این میان احمد طیبی، عضو فهرست مشترک عربی در مصاحبه‌ای جنجالی با شبکه ۱۲ عبری، با نمایش پیام‌های واتس‌اپی ارسالی ناتان اشل، از نزدیکان نتانیاهو و تماس‌های مکرر وزرای کابینه برای جدایی طیبی از صف احزاب اپوزیسیون و ائتلاف آیزنکوت در مقابل دوربین‌های تلویزیونی خطاب به نتانیاهو گفت: «نتانیاهو،‌ای ریاکار،‌ای فتنه‌گر، ما تو را از قدرت خلع خواهیم کرد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نتانیاهو ، کابینه ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

شما معجزه می‌بینید!

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

‌میناب مقتدر و مظلوم

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

زارعی با حسرت تشکیل اتحادیه تئاتر جهان اسلام درگذشت

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

آغاز ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا

امتیاز دادن به امریکا تشویق جانی به جنایت

ترامپ گارد ضدمذاکره گرفت

واکنش عراقچی به وضعیت فاجعه‌بار در غزه؛ یک نسل‌کشی خاموش در جریان است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار