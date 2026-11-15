آیزنکوت: کابینه وحدت ملی نتانیاهوفریب است

جوان آنلاین: در حالی که نتانیاهو برای حفظ قدرت تلاش می‌کند با رقبای خود کابینه ظاهراً «وحدت ملی» تشکیل دهد، اما مخالفانش اعتنایی به این طرح ندارند، چنانکه آیزنکوت راهبرد نخست‌وزیر اسرائیل را فریب توصیف کرده و گفته که این ترفند‌ها تأثیری بر مواضع او نخواهد داشت. نتانیاهو نیز برای جلوگیری از ائتلاف اعراب با رقبای سیاسی‌اش به سیاست‌های نژادپرستانه روی آورده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اگرچه در ظاهر از همکاری با مخالفان برای خروج از بن‌بست سیاسی و تسهیل روند تشکیل کابینه استقبال می‌کند، اما در عمل با اقدامات خود در مسیر تحقق این هدف مانع‌تراشی می‌کند، رویکردی که مخالفان نیز به اهداف و نیات پنهان او در پیشبرد آن پی برده‌اند.

گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار که مسئول تشکیل کابینه آینده اسرائیل شده، به طرح «دولت وحدت ملی» نتانیاهو واکنش نشان داد و روز یک‌شنبه در سخنانی گفت که نتانیاهو می‌داند در انتخابات شکست خورده و درخواست او برای تشکیل دولت وحدت ملی را یک «ترفند» خواند. به گزارش بی‌بی‌سی، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل گفت: «نتانیاهو درحالی خواستار مذاکره می‌شود که مذاکرات هم‌اکنون در جریان است. او ادعا می‌کند خواهان وحدت است، اما چنان تفرقه می‌افکند و بر آتش تنش‌ها می‌دمد که گویی فردایی در کار نیست.» آیزنکوت افزود: «این ترفند‌ها روی من کارساز نیست.»

این اظهارات در حالی است که نتانیاهو شنبه شب بار دیگر خواستار تشکیل کابینه وحدت ملی با رقیب سیاسی خود شد و بر وعده‌اش برای از بین بردن تهدید ایران تأکید کرد. این نشست غروب دیروز برگزار شد. او ادعا کرد: «تنها چنین دولتی می‌تواند تهدید ایران را برای همیشه از بین ببرد.» نخست‌وزیر اسرائیل خطاب به آیزنکوت خواستار کنار گذاشتن اختلافات و ورود بدون پیش‌شرط به مذاکرات شد و گفت که باید درباره امنیت و آینده اسرائیل از جمله موضوع خدمت سربازی اجباری و حل اختلافات با نمایندگان جامعه حریدی به تفاهم رسید.

اگرچه آیزنکوت در پی تشکیل دولتی بدون حضور نتانیاهو و احزاب راست‌گراست، اما تحقق این هدف با موانع و دشواری‌هایی روبه‌رو شده است. روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، دیروز گزارش داد که آیزنکوت پس از مخالفت آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» از طرح تشکیل کابینه اقلیت با ۴۸ کرسی عقب‌نشینی کرده است. براساس این گزارش، در میان احزاب مخالف درباره مشارکت فهرست یکپارچه عربی در کابینه آینده اختلاف‌نظر وجود دارد. از این‌رو، آیزنکوت برای برآورده کردن خواسته متحدانش ناچار است با برخی احزاب راست‌گرا از جمله گروه‌های حریدی وارد ائتلاف شود، احزابی که برای پیوستن به هر کابینه احتمالی، مطالبات و شروط متعددی مطرح کرده‌اند.

تحرکات نتانیاهو برای جلوگیری از تشکیل کابینه

نتانیاهو که به هیچ وجه حاضر نیست مسند نخست‌وزیری را به رقبایش تحویل دهد، دست به تحرکات جدیدی زده تا نگذارد مخالفان در تشکیل کابینه موفقیتی کسب کنند. با توجه به اینکه هرگونه تشکیل کابینه مخالفان از مسیر ائتلاف با احزاب عربی می‌گذرد، بنابراین نتانیاهو و دوستانش روی این نقطه‌ضعف دست گذاشته‌اند. از این‌رو، شماری از معترضان صهیونیست شنبه شب مقابل منزل آیزنکوت تجمع کردند و از او خواستند با مشارکت احزاب عربی کابینه‌ای تشکیل ندهد. علاوه بر این، خاخام تندرو «گدالیا اکسلرود» اخیراً در فتوای جنجالی اعلام کرده که هر فرد اسرائیلی که با اعراب ائتلاف کند، مستوجب مرگ است. اقدامی که حتی خشم جریان‌های سیاسی و امنیتی اسرائیل را برانگیخته است.

نتانیاهو که از افزایش قدرت اعراب در پارلمان رژیم صهیونیستی خشمگین است، بار‌ها با اتهام‌زنی به رهبران عرب تلاش کرده پیروزی تاریخی آنها در انتخابات اخیر را زیر سؤال ببرد. او با طرح شعار‌های تند و تحریک احساسات نژادپرستانه هوادارانش سعی دارد مانع پیوستن احزاب عرب به هرگونه کابینه احتمالی به رهبری آیزنکوت شود. این اقدامات تندرو‌ها نیز سبب شده رهبران عرب بیش از گذشته برای کنار زدن نتانیاهو از قدرت عزم خود را جزم کنند. در این میان احمد طیبی، عضو فهرست مشترک عربی در مصاحبه‌ای جنجالی با شبکه ۱۲ عبری، با نمایش پیام‌های واتس‌اپی ارسالی ناتان اشل، از نزدیکان نتانیاهو و تماس‌های مکرر وزرای کابینه برای جدایی طیبی از صف احزاب اپوزیسیون و ائتلاف آیزنکوت در مقابل دوربین‌های تلویزیونی خطاب به نتانیاهو گفت: «نتانیاهو،‌ای ریاکار،‌ای فتنه‌گر، ما تو را از قدرت خلع خواهیم کرد.»