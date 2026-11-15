کد خبر: 1390650
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

یمن به سوی عدن

یمن به سوی عدن نیرو‌های یمنی پس از «فتح‌باب» در ماه‌های اخیر اکنون محاصره نیرو‌های مزدور سعودی را کامل می‌کنند و باتسلط بیشتر بر باب‌المندب به سوی فتح «عدن» می‌روند

جوان آنلاین: در شرایطی که تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین اهرم‌های تعیین‌کننده معادلات منطقه غرب آسیا تبدیل شده، عقب‌نشینی نیرو‌های وابسته به عربستان از مواضع مشرف بر باب‌المندب، موقعیت انصارالله را در آستانه این گذرگاه راهبردی تقویت کرد و با پیوند زدن دو سوی شبه‌جزیره عربستان، احتمال شکل‌گیری یک فشار دریایی هم‌زمان بر دو شریان حیاتی تجارت و انرژی جهان، عربستان را از دو طرف در منگنه قرار داد. حالا انصارالله در مناطق ساحلی مشرف به باب‌المندب دست بالا را پیدا کرده و عقب‌نشینی نیرو‌های وابسته به سعودی، فشار بر جبهه غربی را افزایش می‌دهد. منابع نظامی به رویترز گفته‌اند نیرو‌های این گروه در برخی نقاط تا حدود ۸۰ کیلومتری عدن رسیده‌اند. 
نیرو‌های وابسته به سعودی، دیروز اعلام کردند که در حال عقب‌نشینی از منطقه‌ای مشرف به تنگه راهبردی «باب‌المندب» در غرب تعز و در حال تجدید آرایش و جابه‌جایی نیرو‌های خود به سمت «عدن» هستند. به این ترتیب، موقعیت انصارالله در باب‌المندب و دروازه دریای سرخ تقویت می‌شود. این تحول در حالی رخ می‌دهد که انصارالله که کنترل بخش عمده‌ای از مناطق شمالی، از جمله صنعا و پرجمعیت‌ترین نواحی یمن را در دست دارد، فشار خود را بر مناطق جنوبی که همچنان تحت کنترل دولت است، افزایش داده‌است. گزارش‌های المیادین از گسترش عقب‌نشینی نیرو‌های العمالقه وابسته به عربستان در غرب استان لحج حکایت دارد. به گفته منابع میدانی، عقب‌نشینی این نیرو‌ها از جبهه‌های رأس‌العاره و المضاربه به‌سوی عدن شتاب گرفته و فروپاشی استحکامات دفاعی و خطوط پشتیبانی آنها را به دنبال داشته‌است؛ تحولی که هم‌زمان با پیشروی نیرو‌های مسلح یمن در منطقه المضاربه و رأس‌العاره رخ داده‌است. در همین زمینه، یک منبع نظامی در صنعا تأکید دارد که این عقب‌نشینی، بیش از هر چیز نشان‌دهنده هراس نیرو‌های وابسته به سعودی از گرفتارشدن در محاصره، کشته‌شدن یا اسارت است. این موضوع به‌ویژه از این جهت اهمیت دارد که نیرو‌های مسلح یمن نیز اعلام کرده‌اند مقابله با تحرکات نظامی طرف مقابل و اعمال معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» را ادامه خواهند داد. 

 ریاض در منگنه
نیرو‌های تحت حمایت عربستان، دیروز عقب‌نشینی از فرودگاه ذوباب را هم تأیید کردند. این مسئله برای سعودی‌ها، بیش از هر طرف دیگری اهمیت دارد، چراکه ریاض ماه‌ها تلاش کرده تا با انتقال نفت خام به سمت غرب و بندر ینبع، از تنگه هرمز دوری کند. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که بعد از بسته شدن تنگه هرمز، در ماه ژوئن، ۹۲ درصد از صادرات نفت خام دریایی عربستان از طریق این بندر در دریای سرخ انجام شده است. با این حال، «سامریدی ویج» از اندیشکده ORF برآورد کرده که ۷۰ تا ۷۵ درصد از محموله‌های صادراتی بندر ینبع، برای رسیدن به دست خریداران، همچنان باید از باب‌المندب عبور کنند. عقب‌نشینی نیرو‌های وابسته به سعودی از منطقه باب‌المندب، اهرم فشار بیشتری را در اختیار مقاومت یمن بر این گذرگاه دریایی حیاتی قرار می‌دهد و ابزار فشاری قدرتمند علیه کشتیرانی ایجاد می‌کند؛ آن هم در شرایطی که ایران همچنان کنترل تردد دریایی از طریق تنگه هرمز را در اختیار دارد. این فشارِ دوجانبه، تولیدکنندگان نفت در خلیج فارس را بیش از پیش از مسیر‌های اصلی کشتیرانی‌شان منزوی خواهد کرد. ضمن اینکه اختلال در این دو گلوگاه راهبردی یعنی هرمز و باب‌المندب، حدود ۱۰ میلیارد دلار از تجارت جهانی و نزدیک به ۲۲ درصد از نفت جهان را در روز تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

 راهبرد نمایشی سعودی‌ها
چنین دستاوردی در فضایی حاصل شد که دو روز قبل، چند مقام اروپایی گفتند، عربستان، اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داده تا جنبش انصارالله یمن را به عنوان یک سازمان «تروریستی» معرفی کند، اما هنوز نتوانسته نگرانی‌های اروپا را از بابت اینکه چنین اقدامی می‌تواند روند صلح آینده را تضعیف کند، کاهش دهد. عبدالله علی صبری، معاون وزیر خارجه در امور سیاسی دولت صنعا در گفت‌و‌گو با المسیره یادآور شد که عربستان بعد از ناکامی در تجاوزات خود و در حالی که با استفاده از مزدورانش در داخل یمن نتوانست دستاوردی کسب کند، به شورای امنیت، اتحادیه اروپا و مجامع بین‌المللی متوسل شده است تا فشار بیشتری بر یمن وارد کند. وی اظهار داشت که تلاش‌های عربستان سعودی به عنوان بخشی از یک راهبرد دیپلماسی نمایشی موازی در قبال جنگ و تجاوز، به اتحادیه اروپا و پارلمان عرب نیز گسترش یافته‌است. وی اظهار داشت که تلاش‌های ریاض برای گنجاندن انصارالله در لیست موسوم به تروریسم توسط اتحادیه اروپا شکست خورد، اما رژیم سعودی همچنان به صورت جداگانه به کشور‌ها فشار می‌آورد و همچنان به تلاش برای بسیج مواضع بین‌المللی علیه صنعا ادامه می‌دهد. 
محاصره تعز و فشار بر نیرو‌های وابسته به عربستان در این منطقه، توان آنها برای حفظ مواضع غربی و تقویت جبهه‌های نزدیک عدن را محدود می‌کند. نیرو‌های انصارالله در ارتفاعات منطقه المقاطره و محور‌های منتهی به لحج پیشروی کرده‌اند. منابع نظامی به رویترز گفته‌اند نیرو‌های این گروه در برخی نقاط تا حدود ۸۰ کیلومتری عدن رسیده‌اند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: عربستان ، نیروهای مسلح ، باب المندب
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