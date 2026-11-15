کد خبر: 1390633
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير

شیوا نوروزی سنگینی انتقادات روی دوش آنچلوتی

جوان آنلاین: جدال با ژاپن برای کارلو آنچلوتی که ۱۸ ماه است سکان‌دار برزیل شده، حکم یک ارزیابی میان‌مدت داشت، اما شکست ۳ بر ۲ مقابل حریف آسیایی عملکرد سلسائو و سرمربی ایتالیایی را زیر سؤال برد. تیم آنچلوتی فردا یک بازی دوستانه نه‌چندان مهم با سنگاپور دارد و پس از آن برزیل تا فیفادی ماه مارس بازی نخواهد داشت. این چندماه فرصت خوبی است تا رسانه‌ها و افکار عمومی روی عملکرد ضعیف این تیم تمرکز کنند. در اینکه بازی با ژاپن دوستانه بوده و سرمربی برخی بازیکنان را در دیگر پست‌ها محک‌زده شکی نیست، اما نحوه استفاده از دو بازیکن کناری و نداشتن استحکام دفاعی مسائل حل‌نشده و ابهام‌برانگیز برزیل زیر نظر آنچلوتی هستند. 
آنچلوتی برای پذیرفتن مسئولیت برزیل شرایط، امکانات و توانایی‌های بازیکنان را بررسی کرد. بهترین عملکرد زردپوشان با این مربی در جدال با سنگال رقم خورد. این بازی در لندن ۲ بر صفر به سود برزیل تمام شد و استفاده از استوائو، کونیا، وینیسیو و رودریگو در خط حمله باعث شد فشار کمتری روی کاسیمیرو و گیمارش در خط میانی باشد. این‌گونه بود که استفاده از چهار بازیکن در خط حمله به سیستم مورد علاقه آنچلوتی تبدیل شد. منتها خیلی زود و در جدال با پاناما در ریودوژانیرو معلوم شد این تاکتیک به درد آب‌وهوای گرم نمی‌خورد. کارلتو چاره‌ای جز بازنگری روی این مسئله نداشت. یک هافبک به تیم اضافه شد و یک برد ۶ بر ۲ نیز به دست آمد، ولی این تاکتیک هم برزیل را به یک تیم قدرتمند جهانی تبدیل نکرد. سرمربی بعد از شوک ناشی از باخت به نروژ در جام جهانی تأکید کرد اولویت برزیل تقویت هافبک‌هاست. با این وضعیت برزیل قطعاً توانایی مقابله با تیمی، چون اسپانیا را نخواهد داشت. 
ماه پیش هم برزیل در فیفادی، دو بازی با استرالیا و یک بازی با هند برگزار کرد. در جدال اول با استرالیا آنچلوتی دوباره به یاد گذشته تیم را با چهار مهاجم به زمین فرستاد و شانس آورد در لحظه آخر برزیل گل تساوی را زد، ولی در بازی دوم با کانگورو‌ها و هند تیم تغییر روش داد و با افزایش هافبک‌ها، دو پیروزی ۴ بر یک و ۴ بر صفر به دست آمد. ژاپنی‌ها، اما هر زمان اراده کردند دفاع برزیل را به خطر انداختند و شاگردان آنچلوتی تا به خودشان بجنبند دو گل از حریف عقب افتادند. برزیلی‌ها بعد از آن دچار سردرگمی شدند. توانایی و نبوغ فردی بازیکنان عامل به ثمر رسیدن دو گل 
برزیل بود.
 همچنان استعداد‌های فردی در تیم حرف اول را می‌زند، درحالی‌که انتظار می‌رفت با آمدن آنچلوتی انسجام تیمی افزایش یابد و تیم ملی برزیل سکوی پرتاب استعداد‌ها شود، نه اینکه در هر بازی تیم به ستاره‌ها وابسته باشد. این بازی دوستانه موقعیت خوبی برای وینیسیوس بود که فصل کم‌فروغش را در تیم ملی جبران کند و با دو گلی که زد این هدف محقق شد. ولی رافینا، مهاجم بارسلونا برخلاف بازی‌های باشگاهی، موقعیتی برای گلزنی پیدا نکرد. برزیل در حالی بازی را به ژاپن باخت که تا لحظه آخر همه منتظر گل سوم این تیم بودند، ولی این ژاپنی‌ها بودند که از آخرین فرصت گل خود استفاده کردند. 
حمله به داور بازتاب خوبی ندارد. ستاره‌های برزیل اسیر اعتراض‌های بیش از حد به داور شدند و به مربی نیاز داشتند که تیم را آرام کند، درحالی‌که آنچلوتی آتش اعتراضات را شعله‌ورتر کرد! اخراج آنچلوتی با کارت قرمز داور فشار زیاد روی سرمربی را نشان می‌دهد و با این باخت باید منتظر ناکامی‌های بیشتر بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آنچلوتی ، فوتبال ، ژاپن
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