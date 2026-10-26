دیدار محمود عباس با الزیدی در امان با تأکید بر حمایت عراق از فلسطین

جوان آنلاین: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، امروز (دوشنبه) در امان، از علی الزیدی نخست‌وزیر عراق و هیات وزارتی همراه وی استقبال کرد.

به گزارش ایسنا، عباس در این دیدار از مواضع ثابت عراق در حمایت از فلسطین قدردانی کرد و سخنان اخیر نخست‌وزیر عراق در سازمان ملل در حمایت از حقوق ملت فلسطین را مورد تمجید قرار داد.

وی همچنین از کمک‌های بشردوستانه عراق به فلسطینیان، حمایت این کشور از آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) و پذیرش مجروحان نوار غزه قدردانی کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به توجه و حمایت عراق از شهروندان و پناهندگان فلسطینی مقیم این کشور، بر حمایت فلسطین از وحدت، حاکمیت، امنیت، ثبات و شکوفایی عراق تأکید کرد. او همچنین با تمجید از تلاش‌ها برای تقویت ثبات، خواستار اولویت دادن به گفت‌و‌گو میان کشور‌ها و پایان دادن به جنگ‌های منطقه شد.

عباس در ادامه، نخست‌وزیر عراق را در جریان وخامت اوضاع نوار غزه قرار داد و با اشاره به آنچه نسل‌کشی، تخریب گسترده، گرسنگی دادن به مردم و تلاش برای آواره‌سازی فلسطینیان خواند، بر ضرورت تشدید تلاش‌های عربی و بین‌المللی برای توقف حملات، حفاظت از غیرنظامیان و ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

وی همچنین درباره تشدید تنش‌های اسرائیل در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، افزایش حملات نیرو‌های اسرائیلی و خشونت شهرک‌نشینان، گسترش شهرک‌سازی، تلاش‌ها برای الحاق سرزمین‌های فلسطینی و آواره کردن ساکنان و نیز نقض حقوق اماکن مقدس اسلامی و مسیحی هشدار داد.

رئیس تشکیلات خودگردان گفت ادامه توقیف درآمد‌های مالیاتی فلسطینیان از سوی مقام‌های اسرائیلی، فشار سنگینی بر رام الله وارد کرده است؛ میزان این وجوه به حدود ۷ میلیارد دلار رسیده است.

وی هشدار داد: ادامه این وضعیت، توانایی رام الله برای انجام تعهدات خود و ارائه خدمات اساسی به شهروندان فلسطینی را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.

عباس ضمن قدردانی از حمایت‌های عراق، بر اهمیت تداوم پشتیبانی کشور‌های عربی برای تقویت پایداری ملت فلسطین و حفاظت از نهاد‌های ملی این کشور در برابر چالش‌های سیاسی، اقتصادی و انسانی تأکید کرد.

وی همچنین خواستار فعال‌سازی کمیته مشترک عراق و فلسطین شد تا همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی میان دو طرف گسترش یابد و منافع مشترک دو ملت تأمین شود.