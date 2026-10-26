رفع توقف تخصیص ارز واردات موبایل از محل سپرده خود و دیگران

تخصیص ارز واردات موبایل ازمحل سپرده خود ودیگران پس از توقف در مهرماه، با توافق صمت و بانک مرکزی از سر گرفته شد.

جوان آنلاین: فرایند تخصیص ارز واردات تلفن همراه از محل سپرده خود و دیگران که در مهرماه متوقف شده بود، با توافق وزارت صمت و بانک مرکزی در آبان‌ماه از سر گرفته شد.

به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد نخستین سهمیه واردات موبایل‌های اقتصادی در شهریورماه از این محل تخصیص یافته بود، اما این روند در مهرماه متوقف شد. اکنون با توافق دو دستگاه، ثبت‌های مربوط به یک هشتمِ دوم سهمیه واردات نیز در آبان‌ماه به جریان افتاده است.

همچنین پیگیری‌ها حاکی از آن است که مشکلات تخصیص ارز واردات خودرو از محل ثبت سفارش‌های مبتنی بر سپرده خود و دیگران نیز تا حدودی برطرف شده است.