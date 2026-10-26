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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش رسانه‌های عبری به پیروزی داسیلوا؛ جریان حامی اسرائیل شکست خورد

داسیلوا رسانه های رژیم صهیونیستی به پیروزی مجدد رئیس جمهور برزیل در انتخابات نفسگیر این کشور واکنش نشان دادند.

جوان آنلاین: وب سایت وای نت در گزارشی درباره انتخابات برزیل، بر تفاوت مواضع لولا داسیلوا و فلاویو بولسونارو در قبال اسرائیل تاکید کرد. این رسانه لولا را از منتقدان سرسخت اسرائیل در سطح بین المللی دانست و به اظهارات او درباره جنگ غزه، از جمله متهم کردن اسرائیل به ارتکاب نسل کشی اشاره کرد.

در مقابل، بولسونارو و خانواده او را از حامیان برجسته تل آویو معرفی کرد و یادآور شد که فلاویو بولسونارو در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود در صورت پیروزی، سفارت برزیل را به اورشلیم منتقل کند. این نامزد راست گرا همچنین در تجمع انتخاباتی خود پرچم جعلی رژیم را به اهتزاز درآورده بود.

این رسانه همچنین به روابط نزدیک جریان سیاسی بولسونارو با اسرائیل و امیدواری حامیان او برای سفر احتمالی اش به تل آویو پس از پیروزی انتخاباتی اشاره کرد. از این منظر، شکست بولسونارو به معنای از دست رفتن فرصتی برای تغییر جهت سیاست خارجه برزیل به سمت تقویت روابط با اسرائیل ارزیابی می شود.

وای نت در عین حال، نتیجه انتخابات را در چارچوب رقابت گسترده تر میان جریان های چپ و راست در آمریکای لاتین بررسی کرد و به پیامدهای آن برای نفوذ آمریکا در منطقه نیز پرداخت.

هاآرتص: شکست متحد نتانیاهو و توقف روند گرایش به راست در منطقه

روزنامه هاآرتص در گزارش خود با اشاره به پیروزی لولا داسیلوا و شکست بولسونارو، بر مواضع انتقادی رئیس جمهور برزیل علیه جنگ رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرد. این روزنامه پیروزی لولا را در تضاد با روند پیروزی جریان های راست گرا در بخش هایی از آمریکای لاتین دانست.

هاآرتص همچنین به ارتباط سیاسی بولسونارو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد. از این منظر، نتیجه انتخابات برای جریان های حامی رژیم صهیونیستی اهمیت داشت؛ زیرا پیروزی بولسونارو می توانست زمینه را برای نزدیک تر شدن روابط دو طرف فراهم کند، اما انتخاب مجدد لولا به معنای تداوم سیاست انتقادی دولت برزیل در قبال تل آویو است.

این روزنامه در مجموع، انتخابات برزیل را فراتر از رقابتی داخلی توصیف کرد و آن را بخشی از تحولات گسترده تر سیاسی در آمریکای لاتین دانست؛ منطقه ای که در آن جریان های راست گرا طی دوره اخیر در شماری از کشورها به پیروزی رسیده اند.

اورشلیم پست: پیروزی تاریخی لولا و پیامدهای منطقه ای آن

روزنامه اورشلیم پست نیز در گزارشی درباره پیروزی داسیلوا، بر چهارمین دوره ریاست جمهوری او و شکست فلاویو بولسونارو تمرکز کرد. این روزنامه نوشت که نتیجه انتخابات برخلاف پیش بینی ها و روندی بود که در ماه های اخیر به سود نامزدهای راست گرا در آمریکای لاتین شکل گرفته بود.

این گزارش به نقش مشارکت بیشتر رای دهندگان در پیروزی لولا اشاره کرد و یادآور شد که او پس از عقب ماندن از بولسونارو در دور نخست، توانست نتیجه را تغییر دهد. از نظر سیاسی، این پیروزی مانع از آن شد که برزیل، به عنوان بزرگ ترین کشور آمریکای لاتین، به جمع دولت های نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در منطقه بپیوندد.

برچسب ها: داسیلوا ، لولا داسیلوا ، برزیل
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