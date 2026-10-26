کد خبر: 1386882
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

حزب‌الله: دولت با تسلیم مقابل دشمن در لبنان تنش‌آفرینی می‌کند

لبنان حسین الحاج حسن با هشدار درباره قیمومیت آمریکا گفت دولت لبنان با تسلیم مقابل دشمن، در کشور تنش‌آفرینی می‌کند.

جوان آنلاین: حسین الحاج حسن نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون پارلمانی بعلبک-هرمل، طی سخنانی درباره تحولات اخیر این کشور و منطقه اعلام کرد که دولت لبنان با تسلیم شدن مقابل دیکته‌های آمریکایی- صهیونیستی به تنش‌ها در کشور دامن می‌زند.

به گزارش مهر، حسین الحاج حسن در جریان یک نشست سیاسی که توسط اداره روابط عمومی حزب الله برگزار شده بود، خطاب به کسانی که حزب‌الله را به افزایش تنش‌های سیاسی و تشدید تنش‌ها در لبنان متهم می‌کنند، گفت: برخی ادعا می‌کنند حزب الله موجب تشدید خطرات و تنش‌ها در کشور می‌شود، اما واقعیت آن است که کسانی که تنش‌ها را تشدید می‌کنند، طرف‌هایی هستند که به تجاوزگری علیه لبنان مشغولند؛ یعنی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و متأسفانه دولت لبنان هم همدست آنهاست.

وی افزود: این حزب‌الله نیست که در لبنان تنش ایجاد می‌کند، بلکه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستند و دولت با پیروی از آنها به تنش دامن می‌زند. ما می‌خواهیم لبنان از همه این بحران‌ها بیرون بیاید، اما به عنوان یک کشور آزاد، مستقل و با عزت، نه مطیع و وابسته و نه تحت قیمومیت.

این مقام حزب الله تصریح کرد: آنچه که سفارت آمریکا در لبنان انجام می‌دهد، قیمومیت بر لبنان و مصادره تصمیمات سیاسی آن است. قیمومیت آمریکایی‌ها بر لبنان با سفیر آنها به اوج خود رسیده است. آنها به دنبال تغییر قوانین لبنان هستند و حتی می‌خواهند رئیس پارلمان و اعضای پارلمان را هم عوض کنند.
حسین الحاج حسن با اشاره به فشارهای سفیر آمریکا برای لغو قانون تحریم رژیم صهیونیستی اظهار داشت: آیا این کاری که آمریکایی‌ها انجام می‌دهند قیمومیت و سیطره بر لبنان نیست؟ این چیزی بیش از قیمومیت است؛ این اشغال و مصادره تصمیم‌گیری سیاسی است.

این نماینده پارلمان لبنان گفت: وقتی مقامات آمریکایی، چه از زبان وزیر خارجه این کشور و یا سفیر آن و چه از طریق بیانیه‌ها و اظهارات اعضای سنای آمریکا، در مسائل داخلی لبنان مداخله می‌کنند و به دستگاه قضایی لبنان دیکته می‌کنند که باید چه کاری انجام دهد و چه حکمی بدهد، آیا این قیمومیت نیست؟

وی تاکید کرد که مواضع حزب الله از اصول حاکمیت، آزادی، استقلال و کرامت لبنان و همچنین حفظ منافع آن ناشی می‌شود. این در حالی است که رویکرد آمریکایی‌ها مبتنی بر اعمال فشار و تحمیل دیکته‌های خود در جهت منافع رژیم صهیونیستی است و زمانی که از منافع آمریکا در منطقه صحبت می‌کنند، در واقع منظورشان منافع اسرائیل است.

علی فیاض، دیگر نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان هم در سخنان خود به این منظور اعلام کرد که اوضاع کشور به دلیل اقدامات کسانی که در پی تجزیه لبنان هستند و هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند، بدون اینکه مجازاتی در انتظارشان باشد، روز به روز خطرناک‌تر می‌شود.

وی افزود: در همین حال شاهد تلاش دشمنان داخلی و خارجی برای فتنه افروزی و ایجاد تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی در لبنان هستیم که هدف نهایی همه آنها تجزیه کشور ماست.

این نماینده حزب الله با هشدار به نیروهای داخلی لبنان که فریب دشمن آمریکایی- صهیونیستی را خورده‌اند، گفت: آنچه که این افراد و همه مردم لبنان باید درک کنند، این است که پروژه‌های فرقه‌ای و فتنه افروزانه تنها به منافع کشور آسیب می‌زند و این‌ها پروژه‌های خودویرانگری هستند که جامعه لبنان بهای سنگینی برای آنها خواهد پرداخت.

علی فیاض در ادامه تاکید کرد: مقامات، قوه قضائیه و سرویس‌های امنیتی، به همراه هر فرد شریفی در این کشور و هر کسی که به لبنان به عنوان یک وطن واحد و نهایی برای همه شهروندانش متعهد است، باید با این پروژه‌ها مقابله کنند.

برچسب ها: حزب الله لبنان ، دولت لبنان ، جنگ لبنان
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