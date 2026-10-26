لیبرمن خواستار تحقیق جنایی از نتانیاهو به اتهام «خیانت» در آستانه انتخابات شد

رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به تلاش برای کشاندن این رژیم به جنگ علیه ایران در آستانه انتخابات متهم کرد و خواستار آغاز تحقیقات جنایی علیه وی به اتهام «خیانت» شد.

جوان آنلاین: آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، اعلام کرد که با دفتر دادستان کل حقوقی کابینه تماس گرفته و خواستار آغاز تحقیقات جنایی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به اتهام خیانت شده است.

به گزارش ایرنا، لیبرمن در درخواست خود تأکید کرد که نتانیاهو طی یک ماه گذشته به سران نهادهای نظامی فشار آورده است تا اقداماتی انجام دهند که ممکن است به اشتباه محاسباتی در ارتباط با ایران منجر شود.

وی در این درخواست نوشت: تلاش برای کشاندن اسرائیل به جنگ در آستانه انتخابات، همراه با تمایل به قربانی کردن سربازان ارتش اسرائیل صرفاً به دلیل ترس از شکست در انتخابات و خیانت به این رژیم و امنیت آن است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که نتانیاهو روز یکشنبه، دو روز پیش از انتخابات کنست، تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی از انفجار هسته‌ای بر فراز تل‌آویو را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. وی این تصویر را همراه با نقل‌قولی از یوئل بلومبرگ، مفسر سیاسی راست‌گرا منتشر کرد: اسرائیل در معرض خطر وجودی واقعی و ملموسی قرار دارد. اگر ایرانی‌ها به سلاح هسته‌ای دست یابند، دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد شد.

نتانیاهو در ادامه این پیام مدعی شد که رژیم صهیونیستی دو سال دیگر از دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برای «پایان دادن به کار با ایران» فرصت دارد و افزود که از دست دادن این فرصت، نسل‌های آینده را از رهبران کنونی ناامید خواهد کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین در این پیام، با انتقاد از توانایی‌های سیاسی و رسانه‌ای رقبای خود، مدعی شد که انجام این مأموریت از عهده نخست‌وزیری که قادر به برقراری گفت‌وگوی مستمر و صمیمی با ترامپ نیست یا فشار یک مصاحبه تلویزیونی را تحمل نمی‌کند، برنمی‌آید. انتشار این پیام با واکنش انتقادی مخالفان نتانیاهو همراه شد.

همزمان، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از افزایش تنش میان نتانیاهو و ایال زمیر درباره نحوه اقدام در ارتباط با ایران خبر داد.

این تنش‌ها پس از آن افزایش یافت که مقامات سیاسی، دستورالعمل‌هایی درباره ایران به رئیس ستاد کل ارتش ارائه کردند. به نوشته این شبکه، زمیر خواستار انجام گفت‌وگوهای بیشتر و دریافت مجوزهای قانونی مکتوب و امضاشده پیش از اجرای این دستورها شده است.

این گزارش به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی هشدار داده است که چنین روندی می‌تواند در شرایط حساس منطقه‌ای به رویارویی سریع با ایران منجر شود و احتمال خطای محاسباتی را افزایش دهد.