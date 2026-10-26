بولسونارو نتایج انتخابات برزیل را به رسمیت نشناخت

فلاویو بولسونارو، نامزد راست‌گرای انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل اعلام کرد که از پذیرش نتایج انتخابات سر باز می‌زند و خواستار ابطال آن خواهد شد.

جوان آنلاین: فلاویو بولسونارو، نامزد راست‌گرای انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل تصریح کرد که نتایج انتخابات را نمی‌پذیرد و خواستار ابطال آن خواهد شد. او در جمع هوادارانش گفت: «با توجه به شرایطی که همه چیز در آن رخ داد، پذیرش نتایج انتخابات غیرممکن است. ما تیم حقوقی خود را به کار گرفته‌ایم و برای ابطال این انتخابات تلاش خواهیم کرد.»

بولسونارو مخالفت خود را با تمدید ساعات رأی‌گیری ابراز کرد؛ تصمیمی که به گفته او، توسط «دوستان لولا [دا سیلوا] در دیوان عالی فدرال» اتخاذ شد.

او اظهار داشت: «آنچه رخ داد، غیرقابل توضیح است.»

روز یکشنبه، اندکی پیش از پایان زمان رأی‌گیری، یکی از قضات دیوان عالی، ساعات رأی‌گیری را دو ساعت تمدید کرد. بعداً مشخص شد که این تمدید تنها شامل حوزه‌های رأی‌گیری می‌شده که در آن‌ها هنوز داده‌های مربوط به آرا جمع‌آوری نشده بود.

برزیل روز یکشنبه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کرد. با شمارش ۹۹.۹۸ درصد آرا، لولا دا سیلوا با کسب ۵۱.۷۸ درصد آرا پیروز شد، در حالی که رقیب او، بولسونارو، ۴۸.۲۲ درصد آرا را به دست آورد. دادگاه عالی انتخابات در پی‌نوشتی بر نتایج شمارش آرا افزود: «نتیجه قطعی است.»